Karavana na kolesarski dirki po Franciji je po devetih dneh danes končno dočakala prvi prost dan na dirki. A ta je prost samo na papirju, saj poleg treninga kolesarjem prinaša tudi medijske obveznosti in testiranje na covid-19. "To lahko stvari precej zaplete," ugotavlja Miha Koncilija, dolgoletni trener pri KD Rog, ki je dolga leta treniral tudi zmagovalca včerajšnje etape Tadeja Pogačarja, že po prvem tednu Toura enega njegovih najbolj opaznih akterjev.

S trenerjem Miho Koncilijo, prvim trenerjem na kolesarski poti Tadeja Pogačarja, ki tudi na svoji prvi dirki po Franciji premika mejnike, smo se pogovarjali o prvem tednu na težko pričakovanem Touru in presežkih slovenskih kolesarjev.

Trener pri KD Rog Miha Koncilija med lansko Vuelto. Foto: osebni arhiv Teje Hauptman Na dirki po Franciji je danes prost dan, a bo prost samo na papirju. Kaj je najbolj priporočljivo početi na ta dan? Prevelika sprostitev je lahko za kolesarje dan pozneje menda lahko zelo draga šola.

Res je, mislim, da na prost dan le redkokdo ne gre na kolo. Kolesarji so zdaj že v takem ritmu, da je telo vajeno vsakodnevnih naporov, in ko enkrat ugotovi, da ima pavzo, enostavno predahne in človek postane utrujen.

Nekateri kolesarji tudi na prost dan opravijo kar konkretno intenziven trening in se ne vozijo kar tako malo. Še posebej zato, ker sta torkova in sredina etapa precej ravninski, bo pa v igri menda spet kar precej vetra, zato bo treba vseskozi ostajati na preži za dogajanjem v ospredju dirke.

Kolesarje danes čakajo tudi medijske obveznosti, še bolj zanimivo pa bo korona testiranje, ki lahko stvari precej zaplete. Vemo, kaj sledi, če bosta v ekipi dva pozitivna primera, vsa ekipa bo morala domov. Mislim, da jih je tudi tega pošteno strah.

Sam sicer srčno upam, da bodo pri vsakem izvedli vsaj tri teste oz. da bodo testiranje v primeru pozitivnega testa ponovili. Ko razmišljam, kaj vse se ti lahko zgodi, pa sploh nisi nič kriv ….

Foto: Reuters

Letošnji Tour je zaradi pandemije novega koronavirusa precej drugačen. Ne samo da je v spremenjenem terminu, spremljajo ga tudi številni ukrepi. Od nošenja mask, do omejevanja navijačev ob trasi. Veliko kritik je bilo izrečenih na račun navijačev na sobotni etapi v Pirenejih, kjer so kolesarji morali skozi koridor razgretih navijačev, kjer je bil marsikdo brez zaščitne maske. Kako ste vi pospremili ta del etape?

Mislim, da je šlo za precejšnjo napako organizatorja. Morali so pričakovati gnečo in morali bi se drugače odzvati. Če ne z ograjami, pa bi navijače morali zadržati vsaj z označevalnim trakom.

Kaj če bi nekdo, ki ve, da je okužen, nalašč prišel na traso, glasno navijal in sproščal virus? Hitro bi se lahko vse obrnilo.

Seveda upam, da ne pride do take situacije in da bo karavana vztrajala do Pariza. Da bo to Grand Tour v pravem pomenu besede.

Pogovarjava se nekaj ur po Pogačarjevi prvi etapni zmagi na Touru, ko zaključujete pospravljanje na kolesarskem maratonu Franja. Bržkone je bil tudi vaš nekdanji varovanec, ki je svojo kolesarsko pot začel v dresu KD Rog, del Franje, kot prostovoljec ali kolesar?

Res je, še pred petimi leti je Tadej pripravljal štartne pakete, danes pa zmaguje na Touru. Neverjetno! Je bilo pa zanimivo, da smo po koncu maratona Franja zadnjih deset kilometrov dirke spremljali na velikem platnu v cilju dirke za podelitvenim odrom. Vse smo spustili iz rok in dirko pospremili do konca.

Ta konec tedna je potekal maraton Franja. Pogačar je bil kot član KD Rog, ki organizira ta kolesarski festival, med rednimi udeleženci in prostovoljci, ki so pomagali pri izvedbi dirke. Foto: osebni arhiv Mihe Koncilija

Kje vidite glavne razlike med Pogačarjem na lanski Vuelti, njegovi prvi tritedenski dirki, in letošnji Tourom, njegovim prvim? Zanimivo je, da je prav na isti dan zmagal na etapi Vuelte in Toura.

Razlika je prav gotovo v fizični pripravljenosti. Tour je le Tour, to ni Vuelta, pa je ne želim podcenjevati!

Tour je največja dirka na svetu in zmaga na Touru je verjetno vrhunec kariere. Ko enkrat zmagaš na Touru, lahko rečeš, da ti je uspelo nekaj velikega. Kdor zmaga na Touru, mu do konca življenja ni treba skrbeti za pogodbo.

Zmaga na Touru je tudi velik premik v glavi. To, da se zavedaš, da si sposoben nekaj tako velikega. To je ogromna motivacija.

Pogačar je na etapi tritedenske dirke zmagal tudi lani 6. septembra. Takrat je Rogliča premagal na Vuelti, natanko leto dni pozneje mu je to uspelo na Touru. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Pogačar se po etapi vedno zahvali svoji ekipi UAE Emirates za pomoč. Se vam zdi, da se ima za kaj zahvaljevati ali je na dirki bolj ali manj odvisen od samega sebe?

Kar zadeva ekipo, vemo, kakšne odgovore fantje vedno dajejo. Mislim pa, da je treba iskreno povedati, da Tadej ekipe kot take, ki bi mu pomagala zmagati Tour, žal nima. Sploh če to primerjamo z ekipama Jumbo-Visma in Inoes.

Nikomur ne smemo ničesar očitati, fantje v UAE se trudijo in Tadeja pripeljejo, do koder ga lahko, tudi Jan Polanc vedno naredi vse, kar lahko, a težava je v kvaliteti. Težko je, ko na primer Tadej v zadnjih 30 kilometrih ostane sam, po možnosti še z defektom. To so lahko zelo rizične situacije.

Kaj je s temi defekti? Pogačar jih je imel že nekaj.

Ja, že štiri, meni se je sicer zdelo, da še več. Ne vem, kje je razlog, se pa o tem res veliko govori. Sam verjamem, da gre za naključje.

Vem, da v ekipi zdaj prvič vozijo kolesa z disk zavorami, a to ne bi smela biti težava. Feltne so seveda preverjene, zato ne bi smelo prihajati do težav. Mislim, da je imel le smolo, včasih se to enostavno zgodi.

"Tadej ciljev nikoli ne razglaša naglas, vem pa, da je zmaga na Touru njegov velik cilj. Ali bo to letos ali kdaj drugič, bomo še videli, se pa vidi, kako dirka, on gre na zmago." Foto: Alen Milavec

Sta se pred odhodom na Dirko po Franciji s Tadejem pogovarjala o njegovem dosegu? Tadej je ambiciozen, prav gotovo pa ne pretenciozen, da bi sam na veliko razglašal svoje cilje.

Res je, ciljev nikoli ne razglaša naglas, vem pa, da je zmaga na Touru njegov velik cilj. Ali bo to letos ali kdaj drugič, bomo še videli, se pa vidi, kako dirka, on gre na zmago. Gre mu zato, da čim bolj zmanjša zaostanek.

Že v soboto smo videli, kolikokrat je poskušal z napadi, da se je nekoliko odcepil in razbil skupino.

Mislim, da ravno v tej sproščenosti svojo borbenost lahko toliko bolj izžareva navzven.

Vam je zastal dih na včerajšnji etapi, ko sta na vrhu zadnjega vzpona Pogačar in Roglič drug drugega skoraj sklatila s kolesa?

Niti ne, ker smo na Franji ravno v tistem trenutku imeli podelitev, verjetno pa mi bo, ko si bom pogledal ponovitev. Baje je bilo zelo na tesno. Zelo neugodna situacija.

Kaj pa petkova vetrovna ruleta, kjer si je Pogačar nabral zaostanek minute in 21 sekund?

Ja, ta etapa je bila dober pokazatelj, kako hitro se ti lahko vse podre. Splet nesrečnih okoliščin, potem še defekt, pa nato še padec pred njim … Vse se je nakopičilo in mislim, da ni kaj dosti moral storiti, da ni šlo za taktično napako. Tadej je bil zagotovo razočaran, tudi vsi, ki smo spremljali etapo. Mislim, da mi je šlo bolj na jok kot ob včerajšnji zmagi.

Sicer pa mislim, da je že dan pozneje dokazal, kako trden je, da ga to ni spravilo iz tira, ampak dodatno podžgalo. Saj vidimo, kaj je počel zadnja dva dneva.

Lani je bilo na Vuelti precej podobno. Najprej vetrovna etapa, v kateri je veliko izgubil in nato napad v predzadnji etapi, kjer je vse nadomestil. Najprej moraš biti dovolj dober, da ti lahko uspe kaj takega, potrebuješ pa tudi pogum, da si upaš tvegati.

Foto: Reuters

Kako ocenjujete delo Jumbo-Visme? Z odliko?

Odlično, in to se res odraža na Primožu. Če samo pogledamo njegovo sproščenost. Letos je druga pesem kot lani na Giru, kjer ni imel dobre ekipe. Zdaj je precej drugače, vse mu je podrejeno, vidimo, vsaj jaz opažam, da je tudi on zelo sproščen. Mislim, da vsi verjamejo vanj. Rumena majica v Parizu mu ne bi smela uiti.

Če verjamemo, da bo karavani uspelo priti do Pariza, napovedujete, da bo Roglič tam stal v rumeni, Pogačar pa v beli majici najboljšega mladega kolesarja?

Da. Verjamem tudi, da lahko osvojita prvo in drugo mesto. Morda se lahko zgodi, da bo celo Tadej v rumeni, kdo ve, a pojdimo korak za korakom.

Primož si vsekakor zasluži zmago, še enkrat je potrdil, da je najboljši kolesar na svetu, je pa tudi res, da je do konca dirke še 14 dni.

Foto: Getty Images

Pred začetkom dirke se je ogromno govorilo o Rogličevi poškodbi, ki jo je dobil na kriteriju Dauphine. Kako ste spremljali poročanje nekaterih medijev, da je šlo za blef, za zavajanje nasprotnika, češ, da Roglič ni tako nevaren?

Ja, govori se, da je šlo za res grd padec in da poškodba ni bila nedolžna. Zagotovo so se v ekipi prestrašili, sicer ga ne bi umaknili z dirke

Ne, morda so v ekipi malo res poskušali preusmeriti pozornost, zagotovo pa niso blefirali. Mislim, da je šlo za dokaj resno poškodbo. Teden dni brez kolesa ni lahko, ne moreš spati, ne moreš se gibati, trenirati, ne moreš vedeti, kako se bo odzvalo telo. K sreči se je izšlo tako, kot se je, in je Primož spet v vrhunski formi.

Lanski zmagovalec Toura Egan Bernal je ima velike možnosti za skupno zmago. "Če kdo zna zmagovati na tritedenskih dirkah, je to Ineos," pravi Koncilija. Foto: Reuters

Kateri od favoritov na papirju se vam zdi, da še ima realne možnosti za preboj na vrh?

Zagotovo lanski zmagovalec Egan Bernal. Če kdo zna zmagovati na tritedenskih dirkah, je to Ineos. Glede na ekipo, ki so jo sestavili za Tour, se mi sicer zdi, da je v zadnjih osmih letih najšibkejša, sigurno pa bo Bernal iz dneva v dan napredoval. Morda je Primož v soboto res storil manjšo taktično napako, da se ni pridružil Tadeju in da nista naredila večje razlike, ampak tako je. Ponavljam, 14 dni je še do konca.

Ne izključujem niti Naira Quintane in Rigoberta Urana, to so vsi izkušeni mački, ki vejo, kako se streže tritedenskim dirkam. Verjetno bodo napredovali iz dneva v dan.