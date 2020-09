"Če smo že morali izgubiti rumeno majico, je dobro, da jo je dobil Slovenec"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mezgec in Mohorič o uspehu Rogliča in Pogačarja

Slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar sta se v nedeljo znašla v središču kolesarskega sveta, potem ko sta na Dirki po Franciji spisala prav posebno poglavje. Še drugič v nekaj dneh sta zrežirala dvojno slovensko zmago. Tokrat se je premiernega uspeha na največji dirki veselil mlajši Pogačar, Roglič pa je po koncu dneva zgodovinsko kot prvi Slovenec oblekel tako želeno rumeno majico. "Noro," poudarja Luka Mezgec.

Britanski kolesar Adam Yates je nepričakovano prišel do rumene majice v peti etapi, potem ko je bil Julian Alaphilippe kaznovan z 20 sekundami pribitka, ker je v zadnjih 20 kilometrih vzel bidon, kar je v nasprotju s pravili. V ekipi Mitchelton Scott je moral zato v dneh zatem veliko dela pri branjenju majice opraviti tudi Luka Mezgec.

A Yates ni mogel več zadržati napada Tadeja Pogačarja v deveti etapi, v kateri so mu na prelaz Col de Marie Blanque do konca sledili le Primož Roglič, Egan Bernal in Mikel Landa. Če mu je v osmi še uspelo, pa čeprav je že nekajkrat zaostal, tokrat ni imel več moči.

"Noro, neverjetno!"

Luka Mezgec je dal vse od sebe, da bi pomagal Yatesu zadržati rumeno majico. Foto: Grega Valančič/Sportida Etapna zmaga je pripadla mlademu Pogačarju, ki je v ciljnem šprintu za las prehitel Rogliča, nekdanji skakalec pa je po koncu dneva oblekel rumeno majico vodilnega, kar ni uspelo še nobenemu Slovencu. "Če smo že morali izgubiti majico, je dobro, da jo je dobil Slovenec," je za nacionalno televizijo povedal Mezgec in na družbenem omrežju nato še dodal: "Najtežji dan na Touru je bil. Borili smo se, da bi zadržali Yatesa v rumenem, vendar je Primož Roglič naredil zgodovinski dan za slovensko kolesarstvo. Prvi Slovenec v rumenem. Kapo dol tudi Pogačarju za etapno zmago. Neverjetno."

Na vprašanje novinarke nacionalne televizije, kako gleda na vzpon slovenskih kolesarskih asov, je bil jedrnat: "Pred nekaj leti česa takega nismo pričakovali. Nenormalno je."

Vedo, da imamo mi Rogliča in Pogačarja, Slovaki Sagana

Za Mikela Lando že cleotni Tour gara Matej Mohorič. Foto: Peter Podobnik/Sportida Njegovemu mnenju se je pridružil tudi Matej Mohorič, ki opravlja veliko dela za moštvenega kolega Lando: "Res sta dobra, najboljša kolesarja na dirki. Neverjetno je, da imamo v istem času dva izjemno dobra kolesarja. Tudi mi smo zadovoljni. Mikel je bil v prvi skupini. V zadnjem tednu se bo dokončno zgodilo."

S tem je dal član Bahrain McLarna vedeti, da se bo na Touru še veliko dogajalo, končni odgovor pa bodo podali Alpe in kronometer v soboto, 19. septembra.

Slovenske športnike so v preteklosti večkrat zamenjevali s Slovaki. Neprijetni trenutki se dogajajo še zdaj, a jih je vse manj. V svetu kolesarstva je tako prav zaradi uspehov Rogliča in Pogačarja, poudarja izkušeni Mezgec, ki bo imel po dnevu premora novi priložnosti v šprinterskih dveh etapah, ki sledita: "Že nekaj let čutimo spoštovanje. Zdaj nas ne zamenjajo več s Slovaki. Vedo, da imamo mi Rogliča, Pogačarja, Slovaki Sagana (Peter Sagan, op. a.)."

Negotovost tudi zaradi testiranja za covid-19

Tadej Pogačar je bil junak osme in devete etape. V zadnji je celo slavil zmago, kar je zanj največji dosežek v kratki karieri. Foto: Reuters Po burnem uvodnem tednu bodo imeli kolesarji v ponedeljek prosto. A bodo kljub temu v negotovosti. Organizatorji dirke so namreč sporočili, da je čas za testiranje za novi koronavirus, opraviti ga bodo morali vsi kolesarji in vse spremljevalno osebje.

Polovico karavane so že testirali v nedeljo pred deveto etapo, preostali bodo prišli na vrsto danes. A rezultatov ne bodo razkrili vse do torka, ko bo na sporedu 10. etapa.

Vsi namreč upajo, da bodo izpeljali Tour do Pariza, kjer bi morali po načrtu 20. septembra okronati kralja francoske kolesarske pentlje. Jasno pa je, da bo ekipa izključena z dirke, če bosta dva kolesarja v njej pozitivna na koronavirus. Prav zaradi bojazni pred okužbo so kolesarji že večkrat posvarili navijače, naj ob progi nosijo zaščitne maske. Videli smo lahko nekaj posameznikov, ki tega na prelazih, kjer naredijo kolesarjem špalir, niso upoštevali in so kričali v obraz akterjev na kolesih.