Rumeni Roglič: Slovenci smo postali velesila, Pogačarju sem se opravičil

To, kar počneta na Tour de France Primož Roglič in Tadej Pogačar, je nekaj neverjetnega. V prvem tednu sta v središču pozornosti. V četrti etapi sta spisala zgodovinsko dvojno etapno zmago, vajo pa sta ponovila pet dni pozneje, le da sta obrnila vlogi.

Zanimivo je, da sta natanko pred enim letom na Vuelti slavila dvojno slovensko zmago. O tem je Roglič za nacionalno televizijo povedal: "Da bi bilo vse tako lahko, bi bilo fino. Kaj naj rečem, očitno smo Slovenci res postali velesila poleg Kolumbijcev v kolesarstvu. Zelo sem vesel."

V zaključnem šprintu Pogačar pred Rogličem

Prav Pogačar je bil tisti, ki je pomagal Rogliču, da se je otresel Adama Yatesa, ki je do zdaj nosil rumeno majico. S skoki na izjemno strmem delu prelaza Col de Marie Blanque je razčlenil glavnino na prafaktorje. Le Roglič, Egan Bernal, Mikel Landa ter nekaj časa Richie Porte so šli za njim.

Tadej Pogačar se je spet počutil odlično in skakal tudi v deveti etapi. In s tovrstnim dirkanjem je pomagal Rogliču, da so kolesarji vključno z rumenim Adamom Yatesom odpadali kot po tekočem traku. Foto: Reuters

Na koncu so ujeli ubežnika Marca Hirschija in se v zaključnem šprintu udarili za etapno zmago, ki je v velikem slogu pripadla Pogačarju, Roglič pa je kot prvi Slovenec oblekel rumeno majico vodilnega, kar je njegov cilj na letošnjem Touru.

Zaradi začetniške napake bi se izjemna Slovenca skoraj znašla na tleh

"Najprej bi rad čestital Tadeju. Zamenjala sva mesti. Huh, izjemno močan je. Rumena majica? Super, nek cilj. Cilj je, da bi jo imel v Parizu. Ponovno dobro etapa za nas," je bil vidno vesel Roglič, medtem ko je mladi Pogačar ob zgodovinski zmagi na Touru, ki jo je dodal trem z lanske Vuelte, dodal: "Ne vem, noro je po težkem dnevu zmagati dirko. Hvala moštvenim kolegom, ki so dobro opravili delo. Vesel sem, da sem zmagal. Skušal sem pridobiti čas v generalni razvrstitvi. 300 metrov pred ciljem sem se odločil. V igri je bilo še nekaj sekund in etapna zmaga. Ne vem, kaj se je zgodilo. Šel sem na polno."

🦅 An aerial look at @tamaupogi's impressive win after a tough, open stage!



🦅 Vue aérienne de la victoire impressionnante de Tadej Pogačar après une étape difficile et ouverte !#TDF2020 pic.twitter.com/JmakL631EW — Tour de France™ (@LeTour) September 6, 2020

A bi se kmalu zgodilo, da ne bi govorili o slovenskem dnevu. Na vrhu prelaza Col de Marie Blanque, kjer sta se slovenska kolesarja udarila za bonifikacijske sekunde, sta se zapletla in bi skoraj pisali o padcu. Tadej je namreč pogledal nazaj, naredil začetniško napako, in se zadel v Primoža. K sreči sta ostala na kolesu in nadaljevala proti zgodovinskemu uspehu.

"Oh ja, takoj sem se Tadeju opravičil. Skoraj bi se sama izločila. To je kolesarstvo. Vse je ok," je rekel Roglič, ki pa je zagotovo dobil opravičilo mlajšega kolega, ki je vse skupaj zakuhal.

😅 A bit of a fright for @TamauPogi and @rogla!



😅 Petite frayeur pour Pogacar et Roglic au Col de Marie-Blanque !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/5xwNeLIzdw — Tour de France™ (@LeTour) September 6, 2020

Slovenski Laruns, Roglič bo lahko več dni spal v rumeni majici

Očitno je v Larunsu v Pirenejih nekaj slovenskega, saj je pred dvema letoma prav tu Roglič prišel do ene od treh etapnih zmag na Touru. Zdaj se je veselil skupaj s Pogačarjem, s katerim sta sicer tekmeca, a hkrati prijatelja, ki znata sodelovati na takšnih dirkah, pa čeprav nastopata za različni moštvi.

Roglič bo zdaj več dni zagotovo oblečen v rumeno majico vodilnega. Foto: Reuters

Na Touru bo v ponedeljek prost dan, ki jim bosta sledili dve šprinterski, v četrtek in petek pa bosta spet na sporedu gorski poslastici, v katerih bodo skušali napasti Rogliča, ki ima zdaj 21 sekund prednosti pred največjim tekmecem Bernalom. Kolumbijec, ki je lani prikolesaril na Elizejske poljane v rumeni majici, je pokazal, da se mu forma dviguje, zato bo zanimivo videti, na kakšen način se bo lotil slovenskega kolesarja. Jasno kot beli dan pa je, da bo realno Roglič vsaj do petka oblečen v rumeno majico, čeprav se zna zgoditi, da bo z njo na plečih kolesaril vse do Pariza.

Tretje mesto zdaj zaseda najboljši Francoz Guillaume Martin, Pogačar pa je po težavah s kolesom v sedmi etapi, v kateri je izgubil dragocen čas, še drugi dan zapored pridobil lepo število sekund in je zdaj na sedmem mestu ter za Primožem zaostaja 44 sekund.