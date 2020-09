Letošnja Dirka po Franciji poteka v znamenju Slovencev. Primož Roglič je prvi favorit za skupno zmago in tudi po osmi etapi, prvi resni gorski v Pirenejih, ostaja v odličnem položaju, pa čeprav je v soboto izpustil priložnost, da bi oblekel rumeno majico. Strokovnjaki se sprašujejo, če je bila to napaka. Mladi Tadej Pogačar pa navdušuje z navdahnjenimi vožnjami, tokrat je postavil rekord vzpona na prelaz Peyresourde.

Tadej Pogačar je danes navdušil z napadom na prelaz Peyresourde. Foto: Reuters 21-letni kolesar iz Klanca pri Komendi je slovenski junak osme etape letošnje Dirke po Franciji, navdušil je z odločnim napadom na zadnjem klancu dneva, ko se je na prelazu Peyresourde odlepil ekipi favoritov.

Njegovemu prvemu napadu sta lahko sledila le Primož Roglič in Nairo Quintana, nato je trojica popustila in se pustila ujeti Eganu Bernalu, Mikelu Landi, Miguelu Angelu Lopezu, kot tudi nosilcu rumene majice Adamu Yatesu, pa čeprav Britanec najprej hudemu tempu vodilnih ni mogel slediti, po drugem napadu se je Pogačar odpeljal.

Z legendarnim klancem je opravil v rekordnem času, so po etapi izračunali kolesarski fanatiki, za skok na Peyresourde je zvezdnik moštva UAE Emirates potreboval 24 minut in 35 sekund, ter tako kar za 45 sekund izboljšal čas Aleksandra Vinokurova in Ibana Maya iz leta 2003. V skupnem seštevku je Pogačar razpolovil izgubo, ki jo je v vetru in po smoli s predrto pnevmatiko utrpel v petek.

"Enostavno ni šlo več, dal sem vse od sebe"

"Vsi smo bili na meji," je takoj po etapi v hitri izjavi za organizatorje Toura povedal vidno izčrpani Pogačar, ki je v skupnem seštevku spet med deseterico, o svojem napadu pa je dodal: "Nekaj časa smo se pogledovali, zato je bil to pravi trenutek. Videl sem priložnost za napad in dal vse od sebe v zadnjih kilometrih pred vrhom vzpona."

🚨 Tadej Pogacar set today a historic NEW RECORD on Col de Peyresourde: 24 min 35 sec. He improved Vinokourov and Mayo's time from 2003 by 45 seconds! One of the highest performances of the last two decades: ~6,8 w/kg! #TDF2020 https://t.co/TlToW2Nh4i pic.twitter.com/ZOfBvrFhIV — Mihai Simion (@faustocoppi60) September 5, 2020

Priznal je tudi, da je bil na skrajni meji zmogljivosti: "Enostavno ni šlo več, dal sem vse od sebe in na srečo sem uspel zadržati 40 sekund prednosti do cilja." Pogačar je bil deveti v etapi, pred njim so ciljno črto prečkali kolesarji, ki v razvrstitvi za rumeno majico niso nevarni, tudi zmagovalec etape, Francoz Nans Peters ne, in tudi v skupnem seštevku napredoval na deveto mesto, za vodilnim na dirki, Britancem Adamom Yatesom ima zdaj 48 sekund zaostanka.

Roglič: Zakaj bi jaz Slovenca lovil?!

A lahko bi bilo drugače, Pogačar bi lahko po sobotni etapi zaostajal za drugim nosilcem rumene majice. To bi namreč danes zlahka oblekel Primož Roglič. Kisovčan je bil namreč v položaju, ko bi se lahko skupaj s Pogačarjem odpeljal konkurentom in prišel do izdatne prednosti v boju za rumeno, pa se je raje odločil za mirno nadaljevanje Toura.

Primož Roglič ni izkoristil priložnosti, da bi kot prvi Slovenec oblekel slovito rumeno majico. Foto: Reuters

"Vedno je malo neumno, da bi ga samo jaz pokrival. Naj gre, saj je dovolj drugih, zakaj bi jaz Slovenca lovil. Tadej je dokazal, da je super močan in da se nam je zasluženo odpeljal," je o temi, ki razdvaja poznavalce za RTVSLO povedal Roglič. Očitno je, da Jumbo-Visma noče izgubljati moči z branjenjem rumene majice, zanima jih le to, da se z njo ovenčajo na cilju 107. francoske pentlje v Parizu.

"V redu je tako, kot je. Saj to je komaj prva gorska etapa in čaka nas še veliko klancev," razmišlja vselej mirni Roglič, ki je danes do vrha zadnjega klanca izgubil vse pomočnike. Najdlje je ob njem vztrajal Tom Dumoulin, medtem ko njegova običajna pomočnika na klancih, Sepp Kuss in George Bennett, danes nista imela dinamita v nogah. Tega pa ni manjkalo neverjetnemu belgijskemu vsestrancu, Woutu van Aertu, ki je včeraj dobil šprint, danes pa Rogliča vodil na predzadnji klanec etape, prvi gorski cilj ekstra kategorije na letošnjem Touru.

Yates si je oddahnil, Bernal se prebuja

Yates si je po etapi oddahnil in je vesel, da bo lahko najprestižnejšo majico v svetu kolesarstva nosil še en dan. "Tom Dumoulin je na Peyresourde diktiral surov tempo, ki mu preprosto nisem uspel slediti. Vozil sem v svojem ritmu, se spet zbral, na vrhu pa ujel fante. Vse se je razpletlo OK. Če nam uspe rumeno zadržati še jutri, jo obdržimo do torka, saj v ponedeljek sledi prost dan."

Rogličevi so dobili nekaj vpogleda v stanje konkurence, danes se denimo slovenski državni prvak ni uspel otresti Bernala in Quintane, prav branilec lanske zmage, mladi kolumbijski zvezdnik moštva Ineos Grenadiers pa razkriva, da utegne biti v nadaljevanju vse nevarnejši. Čeprav britanska ekipa (še) ne deluje kot dobro naoljen stroj, ki smo ga poznali v zadnjem desetletju, ko je pod imeni Sky in Ineos osvojila sedem Tourov, je z vsako etapo bolj vidna. Resnejši Bernalov napad pa gre pričakovati v Alpah, do katerih bodo prikolesarili konec naslednjega tedna.

Francoz Nans Peters je lani dobil etapo na Giru, letos je prišel še do prestižnejše na domačem Touru. Foto: Reuters

Sladko-kisel dan za Francijo

Francozi so danes slavili Nansa Petersa, ki je vknjižil svojo prvo etapno zmago na Dirki po Franciji. "To je noro! Uresničile so se mi sanje. Vedel sem, da je Ilnur močnejši od mene na vzponih, a se nisem predal. Na spustu s Port de Balesa sem videl, da se spušča kot koza, zato sem bil prepričan, da ga lahko uženem v zaključku etape," je bil vesel 26-letnik iz Grenobla, ki je izkoristil dobro znano šibkost ruskega asa Ilnurja Zakarina. Ta je namreč obupen v spustih in je etapo končal pod stopničkami, pa čeprav je bil gonilna sila pobega trinajsterice, ki si je pred glavnino privozila skoraj 15 minut prednosti.

Peters je torej navdušil Francijo, je pa veselje domačih ljubiteljev kolesarstva nekoliko pokvaril Thibaut Pinot, glavni francoski adut za skupno zmago, ki je imel hude težave in je izgubil kar 25 minut v skupni razvrstitvi. "Že od sobote trpim, hrbet me boli tako močno, da nimamo moči za obračanje pedal. Razmišljal sem celo o odstopu, a tega ne bom naredil. Rad bi se opravičil moštvenim kolegom, za vse nas je to velikansko razočaranje," se je opravičeval Pinot.

Jutri je na sporedu še ena zahtevna etapa v Pirenejih. Začela se bo v Pauu, kolesarje pa bo trasa popeljala prek dveh vzponov tretje ter dveh zahtevnih vzponov prve kategorije. Zadnji na prelaz Marie Blanque se bo začel 27 kilometrov pred ciljem, po prihodu na vrh pa sledi še deset kilometrov spusta in osem kilometrov vožnje po ravnem do cilja v Larunsu.

Izidi 8. etape: 1. Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 4;02:12 2. Toms Skujinš (Lat) Trek-Segafredo + 0:47 3. Carlos Verona Quintanilla (Špa) Movistar 0:47 4. Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 1:09 5. Neilson Powless (ZDA) EF Pro Cycling 1:41 6. Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation 3:42 7. Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 3:42 8. Søren Kragh Andersen (Dan) Team Sunweb 4:04 9. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 6:00 10. Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 6:38 … 16. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 6:40 54. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 22:56 144. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 32:39 159. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) isti čas

Skupni vrstni red: 1. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 34;44:52 2. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma + 0:03 3. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:09 4. Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 0:11 5. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 0:13 6. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic 0:13 7. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team 0:13 8. Rigoberto Uran (Kol) EF Pro Cycling 0:13 9. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:48 10. Enric Mas (Špa) Movistar Team 1:00 … 45. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 32:03 96. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 1:23:57 124. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) 1:42:50

