Še en pirenejski "vlakec smrti" za Pogačarja in Rogliča

Tudi v deveti etapi Dirke po Franciji bo šlo gor in dol kot v zabaviščnem parku na vlakci smrti, le da kolesarjev ne čaka nekaj minut adrenalinske zabave, pač pa večurno garanje na 153-kilometrski trasi od Paua do Larunsa prek petih kategoriziranih klancev, enega četrte, dveh tretje in dveh prve kategorije. Rumeno majico vodilnega še naprej brani Britanec Adam Yates (Mitchelton Scott), spet pa lahko pričakujemo dobri vožnji slovenskih adutov Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) in Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), drugega in devetega kolesarja v skupni razvrstitvi.