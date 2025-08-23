Razplet četrte etape kolesarske dirke po Nemčiji je na družbenih omrežjih pospremil tudi najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Ta se ni strinjal z odločitvijo žirije, ki je Nizozemca Dannyja van Poppla kaznovala zaradi spremembe smeri v sprintu. Etapa je tako namesto Nizozemcu pripadla vodilnemu na dirki, Norvežanu Soerenu Waerenskjoldu.

Danny Van Poppel je v sprintu nekoliko navkreber v Kasslu prvi prečkal ciljno črto po 175,7 km dolgi etapi, a je v zadnjih metrih malce spremenil smer in pri tem najbolj oviral mladega Britanca Matthewa Brennana (Visma-Lease a Bike).

Člana ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe je posledično žirija premaknila s prvega na 33. mesto oziroma na rep vodilne skupine, zmaga pa je pripadla Soerenu Waerenskjoldu (Uno-X Mobility). Drugi je bil Francoz Emilien Jeanniere (TotalEnergies), tretji pa Britanec Samuel Watson (Ineos Grenadiers).

Odločitev sodnikov razjezila Pogačarja

Foto: zajem zaslona Edini Slovenec na dirki Žak Eržen (Bahrain-Victorious) je bil 101. s 16 minutami zaostanka. Tudi v seštevku 19-letnik zaostaja več kot 19 minut in je pri repu uvrščenih na 82. mestu.

Razplet etape je na družbenih omrežjih ocenil tudi Pogačar. "Zmagovalec etape je jasen. Te relegacije so absolutno smešne in nepravilne. Svojega dela ne opravljajo kot že tolikokrat to sezono," je v zgodbi na Instagramu napisal 26-letni Slovenec.

Kasneje je v dodatnem komentarju na svojo objavo dodal: "Ne me razumeti narobe. Če tukaj začnejo kaznovati kolesarje, lahko to storijo še pri štirih, petih tekmovalcih. Poglejte vse posnetke."

S slovenskim asom, ki se trenutno pripravlja na vrnitev v karavano sredi septembra v Kanadi, se ni strinjal zmagovalec etape in vodilni v seštevku Waerenskjold.

"Videl sem posnetke in mislim, da gre za pravo odločitev, a to ni način, na katerega bi rad zmagoval. Danny je bil najmočnejši, a se ni držal linije. Če bi to storil, bi kljub temu zmagal," je dejal 25-letni Norvežan, ki je danes slavil 17. zmago v karieri in drugo na letošnji dirki po Nemčiji.

V seštevku ima Waerenskjold pred zadnjo etapo deset sekund naskoka pred Pogačarjevim moštvenim kolegom pri emiratih, Ekvadorcem Jhonatanom Narvaezom in 15 pred Američanom Rileyjem Sheehanom (Israel-Premier Tech).

V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa od Halleja do Magdeburga (163,7 km).

