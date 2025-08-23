Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Renewi Tour Matej Mohorič Matej Mohorič Luka Mezgec Matevž Govekar

Renewi Tour, 4. etapa

Četrta etapa Timu Merlieru, Matevž Govekar peti

STA

Tim Merlier | Tim Merlier je zmagovalec četrte etape Renewi Toura. | Foto Guliverimage

Tim Merlier je zmagovalec četrte etape Renewi Toura.

Foto: Guliverimage

Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec četrte etape Renewi Toura. Na preizkušnji, ki spada v svetovno serijo kolesarstva, je prepričljivo slavil po sprintu glavnine. V njem je do petega mesta prisprintal Matevž Govekar (Bahrain-Victorious). Skupno vodstvo je zadržal Belgijec Arnaud De Lie (Lotto).

V skupnem seštevku po dnevu za sprinterje ni prišlo do sprememb. Na prvem mestu je še naprej De Lie (Lotto), ki ima sekundo naskoka pred Nizozemcem Mathiuejem van der Poelom (Alpecin-Deceuninck) in 21 pred Belgijcem Timom Wellensm (UAE Team Emirates-XRG).

Najvišje od Slovencev je v skupnem seštevku Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki za vodilnim zaostaja 1:08 minute in je še naprej v igri za najboljšo deseterico po koncu nedeljske zadnje etape. Na dirki nastopa tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki pa je pomočnik v sprinterskem vlaku za Nizozemca Dylana Groenewegna, a ta znova ni bil v ospredju.

V etapi je od začetka bežala peterica, ki pa jih je glavnina na ne preveč zahtevni trasi ujela nekaj kilometrov pred ciljem. V sprintu je na pravi trenutek počakal Merlier in po prvi osvojil tudi četrto etapo letošnje izdaje tekmovanja.

Za 32-letnega Belgijca je to 64. zmaga v karieri in 14. v sezoni. Do lanskega izkupička 16 zmag mu tako manjkata le še dve. Drugo mesto je z zaostankom več koles pripadlo Čehu Pavlu Bittnerju (Picnic PostNL), tretje pa Nizozemcu Olavu Kooiju (Visma-Lease a Bike).

Od treh Slovencev na dirki je bil najboljši Govekar, ki je prišel do najboljše letošnje uvrstitve v svetovni seriji. Doslej je na najvišji ravni kolesarstva štirikrat zasedel mesto med najboljšo peterico, edino zmago pa ima z lanske dirke po Guangxiju, ko je bil najhitrejši v šesti etapi.

V nedeljo bo na vrsti še zadnja etapa v Leuvenu in okolici (185 km) s številnimi kratkimi klanci, ki bi lahko premešali vrstni red pri vrhu.

