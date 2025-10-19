Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
19. 10. 2025,
13.06

Paul Double Luka Mezgec Paul Magnier

Nedelja, 19. 10. 2025, 13.06

Dirka po Guangxiju, 5. etapa

Magnier še petič najhitrejši v sprintu dirke na Kitajskem

Avtor:
STA

Paul Magnier | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Francoski kolesar Paul Magnier (Soudal Quick Step) je na dirki po Guangxiju, zadnji dirki svetovne serije v sezoni, zabeležil še peto zmago v šestih dneh. Tudi tokrat je bil najboljši v sprintu večje skupine, v katerem je premagal Poljaka Stanislawa Aniolkowskega in še enega Francoza, Paula Penhoeta. Skupni zmagovalec dirke je Britanec Tom Double. Magnier je vknjižil 19. zmago v sezoni, eno več ima le slovenski šampion Tadej Pogačar.

Francozu Paulu Magnierju, v Teksasu rojenemu kolesarju iz Grenobla, se je na Kitajskem izmuznila le ena etapa, edina, ki se je končala na vzponu. V njej si je zmago zagotovil kolesar Jayco AlUle, Paul Double. V zadnji etapi je sicer moral ubraniti nekaj napadov, a je zadržal 15 sekund prednosti pred Francozom Victorjem Lafayem in 16 pred Ekvadorcem Jhonathanom Narvaezom, moštvenim kolegom Pogačarja.

Tudi za 29-letnim Doublom je najboljša sezona, dosegel je prvih pet zmag v karieri, vključno s septembrsko skupno na dirki po Slovaški.

Edini slovenski predstavnik Luka Mezgec, moštveni kolega Doubla, je v zadnji etapi zaostal več kot sedem minut, se uvrstil na 106. mesto, v skupnem seštevku pa je bil z zaostankom 17 minut in štirih sekund 99.

