Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
14.01

31 minut

Paul Magnier

Sreda, 15. 10. 2025, 14.01

31 minut

Dirka po Guangxiju, 2. etapa

Magnier najhitrejši tudi v drugi etapi v Guangxiju #video

Avtorji:
A. T. K., STA

Paul Magnier | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mladi francoski kolesar Paul Magnier (Soudal-QuickStep) je z zmago tudi v drugi etapi dirke svetovne serije po Guangxiju prišel do 11. zmage v zadnjem mesecu. Magnier je v ciljem sprintu po 179,6 km od Chongzhuja do Jingxija ugnal Čeha Pavla Bittnerja (Picnic PostNL) in Poljaka Stanislawa Aniolkowskega (Cofidis).

"Spet je bil dober dan, res hiter. Vsa ekipa se je prebila v skupinski sprint, ker nismo bili tako prepričani o taktiki nasprotne ekipe za finiš," je po svoji drugi etapni zmagi na Kitajskem dejal Paul Magnier, obenem pa izključil možnost, da bi se s polnim naletom boril za rdečo majico vse do Nanninga.

V skupni razvrstitvi ima vodilni Magnier zaradi bonusnih sekund zdaj 14 sekund boljši čas od drugega Nemca Maxa Kanterja (XDS-Astana) in tretjega Bittnerja.

Edini slovenski kolesar na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) je v času zmagovalca tokrat zasedel 107. mesto.

Dirka je na sporedu do nedelje.

Preberite še:

THUMB - Rui Oliveira, padec
Sportal Padec pred ciljem razredčil skupino šprinterjev, Francoz do zmage #video
Paul Magnier
