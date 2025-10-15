Mladi francoski kolesar Paul Magnier (Soudal-QuickStep) je z zmago tudi v drugi etapi dirke svetovne serije po Guangxiju prišel do 11. zmage v zadnjem mesecu. Magnier je v ciljem sprintu po 179,6 km od Chongzhuja do Jingxija ugnal Čeha Pavla Bittnerja (Picnic PostNL) in Poljaka Stanislawa Aniolkowskega (Cofidis).

Paul Magnier makes it two stage wins in a row at the Tour of Guangxi! 👏 pic.twitter.com/gZPB8sL1RN — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 15, 2025

"Spet je bil dober dan, res hiter. Vsa ekipa se je prebila v skupinski sprint, ker nismo bili tako prepričani o taktiki nasprotne ekipe za finiš," je po svoji drugi etapni zmagi na Kitajskem dejal Paul Magnier, obenem pa izključil možnost, da bi se s polnim naletom boril za rdečo majico vse do Nanninga.

V skupni razvrstitvi ima vodilni Magnier zaradi bonusnih sekund zdaj 14 sekund boljši čas od drugega Nemca Maxa Kanterja (XDS-Astana) in tretjega Bittnerja.

Edini slovenski kolesar na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) je v času zmagovalca tokrat zasedel 107. mesto.

Dirka je na sporedu do nedelje.

Preberite še: