Na Kitajskem se je začela zadnja preizkušnja kolesarske sezone svetovne serije. Prvo, 149,7 kilometra dolgo etapo Dirke po Guangxiju je odločil šprint, ki ga je dobil Francoz Paul Magnier (Soudal Quick Step). Drugo mesto je zasedel Nemec Max Kanter, tretje pa Belgijec Jordi Meeus. 500 metrov pred ciljem je prišlo do množičnega padca, v katerem jo je skupil Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Team Emirates - XRG Rui Oliveira.

Edini slovenski predstavnik na dirki je Luka Mezgec (Jayco AlUla), v prvi etapi je zasedel 38. mesto. Najbolj zvenečih imen s samega vrha kolesarstva pa na tej šestdnevni kitajski dirki ni.

Med favorite za skupno zmago spadajo predvsem kolesarji Lidl Treka z Dancem Mattiasom Skjelmosejem na čelu, ekipa UAE Emirates - XRG, ki ima letos že rekordnih 95 zmag in pri kateri je kapetan Ekvadorec Jhonathan Narvaez, ter Visma Lease a Bike, kjer naj bi glavno vlogo igral Belgijec Cian Uijtdebroeks. Kandidata za vrh sta še Španec Pello Bilbao in Nemec Emanuel Buchmann.

Zaključek 1. etape z množičnim padcem:

Paul Magnier prevails in a chaotic sprint to win the Tour of Guangxi's opening stage 🙌 pic.twitter.com/I1lD4S3YT3 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 14, 2025

Prav pri UAE Emirates pa so imeli v prvi etapi žrtev, v množičnem padcu, ki se je zgodil kakšnih 500 metrov pred ciljem prve etape, jo je namreč skupil njihov portugalski kolesar Rui Oliveira. Posledice padca je objavil na Instagramu in pripisal: "Potrjujem, da je asfalt na Kitajskem čvrst."

Foto: zajem zaslona

Padec je presekal skupino šprinterjev, Magnier pa se je težavam srečno izognil in nato tekmece prehitel na levi strani ceste s tempom, ki mu ni bilo mogoče slediti. Ta čas so se nesrečneži, ki so bili ujeti v kaosu za njimi, pobirali z asfalta, med njimi nemška šprinterja Max Walscheid (Jayco AlUla) in Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

