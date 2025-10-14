Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
14. 10. 2025,
17.10

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Luka Mezgec Paul Magnier

Torek, 14. 10. 2025, 17.10

1 ura, 13 minut

Dirka po Guangxiju, 1. etapa

Pulu Magnierju prva etapa zadnje dirke svetovne serije

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Paul Magnier | Paul Magnier je najbolje izkoristil kaos v zaključku etape. | Foto Guliverimage

Paul Magnier je najbolje izkoristil kaos v zaključku etape.

Foto: Guliverimage

Na Kitajskem se je začela zadnja preizkušnja kolesarske sezone svetovne serije. Prvo, 149,7 kilometra dolgo etapo Dirke po Guangxiju je odločil šprint, ki ga je dobil Francoz Paul Magnier (Soudal Quick Step). Drugo mesto je zasedel Nemec Max Kanter, tretje pa Belgijec Jordi Meeus. 500 metrov pred ciljem je prišlo do množičnega padca, v katerem jo je skupil Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Team Emirates - XRG Rui Oliveira.

Edini slovenski predstavnik na dirki je Luka Mezgec (Jayco AlUla), v prvi etapi je zasedel 38. mesto. Najbolj zvenečih imen s samega vrha kolesarstva pa na tej šestdnevni kitajski dirki ni.

Med favorite za skupno zmago spadajo predvsem kolesarji Lidl Treka z Dancem Mattiasom Skjelmosejem na čelu, ekipa UAE Emirates - XRG, ki ima letos že rekordnih 95 zmag in pri kateri je kapetan Ekvadorec Jhonathan Narvaez, ter Visma Lease a Bike, kjer naj bi glavno vlogo igral Belgijec Cian Uijtdebroeks. Kandidata za vrh sta še Španec Pello Bilbao in Nemec Emanuel Buchmann.

Zaključek 1. etape z množičnim padcem:

Prav pri UAE Emirates pa so imeli v prvi etapi žrtev, v množičnem padcu, ki se je zgodil kakšnih 500 metrov pred ciljem prve etape, jo je namreč skupil njihov portugalski kolesar Rui Oliveira. Posledice padca je objavil na Instagramu in pripisal: "Potrjujem, da je asfalt na Kitajskem čvrst."

Rui Oliveira, padec | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Padec je presekal skupino šprinterjev, Magnier pa se je težavam srečno izognil in nato tekmece prehitel na levi strani ceste s tempom, ki mu ni bilo mogoče slediti. Ta čas so se nesrečneži, ki so bili ujeti v kaosu za njimi, pobirali z asfalta, med njimi nemška šprinterja Max Walscheid (Jayco AlUla) in Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Zlato Rogovo kolo 2021 - Tadej Pogačar, Eugenija Bujak, Kristjan Hočevar
Sportal Urška Žigart iskreno o poroki in želji po družini s Pogačarjem
Luka Mezgec Paul Magnier
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.