Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
18. 10. 2025,
11.43

Dirka po Guanxiju, 5. etapa

Britanec Double po slavju v peti etapi v vodstvo na Kitajskem

Paul Double

Foto: Guliverimage

Britanec Paul Double (Jayco-AlUla) je zmagovalec pete etape dirke po Guanxiju na Kitajskem, ki je potekala med krajema Yizhou in Nongla. Britanec je po zmagi na 165,8 km dolgi kraljevski etapi prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi, kjer vodi pred danes drugim Francozom Victorjem Lafayem (Decathlon AG2R).

Paul Double je po samostojni vožnji na ciljnem vzponu na koncu za devet sekund ugnal Victorja Lafaya, 11 sekund je na tretjem mestu zaostal Danec Mikkel Frolich Honore (EF Education-EasyPost).

Doslej vodilni v skupni razvrstitvi in zmagovalec vseh dosedanjih štirih etap, Francoz Paul Magnier, je danes izgubil kar 4:49 minute in končal zgolj na 68. mestu. Posledično je veliko mest izgubil tudi v skupni razvrstitvi.

Rdečo majico je zdaj oblekel Double, ki ima 15 sekund naskoka pred Lafayem in 16 pred Ekvadorcem Jhonatanom Narvaezom (UAE Emirates-XRG).

Del ekipe današnjega zmagovalca je tudi edini Slovenec na dirki Luka Mezgec. Tokrat je z zaostankom 8:42 minute zasedel 97. mesto, v skupnem je 93.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa, ki bo potekala v okolici Nanninga in bo dolga 134,3 km.

