Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sreda,
12. 11. 2025,
15.45

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Humanitarček Humanitarček Luka Mezgec

Sreda, 12. 11. 2025, 15.45

10 minut

Društvo Humanitarček

Javna zahvala Luki Mezgecu za plemenito dejanje

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Mezgec | Luka Mezgec | Foto Guliverimage

Luka Mezgec

Foto: Guliverimage

Društvo Humanitarček, ki s projektom Vida opozarja na stisko starostnikov v Sloveniji in jim tudi pomaga, se je v javni objavi na Facebooku za podporo zahvalilo slovenskemu kolesarju Luki Mezgecu. Ta podpira projekt, ne da bi želel karkoli v zameno.

Društvo Humanitarček je veselo, ko jim kdo s svojo prepoznavnostjo pomaga pri ozaveščanju problematike starostnikov, denimo v zimskih mesecih, ko marsikdo nima denarja za vse dražje ogrevanje. A pravijo, da jih večina znanih kontaktira prek agenta ali marketinške agencije in jih pri tem le zanima, kdaj se jim bodo javno zahvalili. 

"Redki pa so tisti, ki nas kontaktirajo sami. Brez posrednikov. Med enim in drugim treningom, prvič na poti na neko tekmo. Tak je (bil) Luka. Z nami je kot pomemben podpornik že skoraj leto dni. In ko ga vprašamo, ali nam bo poslal promo material, da se mu zahvalimo, reče: Ne delam tega zato!" so zapisali pri mariborskem društvu Humanitarček.

"Pred jutrišnjim dnevom prijaznosti smo se tako odločili, da se zahvalimo njemu in celotni njegovi ekipi, ki nam omogočata, da je kvaliteta življenja starostnikov vsaj približno znosna. Luka Mezgec, iskrena (za)hvala!" Izpostavili so ga, ker menijo, da si takšne zgodbe vseeno zaslužijo biti videne in slišane. Res je. 

Tadej Pogačar
Sportal Dobrodelni Pogačar ni mogel nikogar zavrniti: namesto deset je podelil 35 štipendij mladim, ki so zboleli za rakom
Humanitarček Humanitarček Luka Mezgec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.