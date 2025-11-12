Javna zahvala Luki Mezgecu za plemenito dejanje

Društvo Humanitarček, ki s projektom Vida opozarja na stisko starostnikov v Sloveniji in jim tudi pomaga, se je v javni objavi na Facebooku za podporo zahvalilo slovenskemu kolesarju Luki Mezgecu. Ta podpira projekt, ne da bi želel karkoli v zameno.

Društvo Humanitarček je veselo, ko jim kdo s svojo prepoznavnostjo pomaga pri ozaveščanju problematike starostnikov, denimo v zimskih mesecih, ko marsikdo nima denarja za vse dražje ogrevanje. A pravijo, da jih večina znanih kontaktira prek agenta ali marketinške agencije in jih pri tem le zanima, kdaj se jim bodo javno zahvalili.

"Redki pa so tisti, ki nas kontaktirajo sami. Brez posrednikov. Med enim in drugim treningom, prvič na poti na neko tekmo. Tak je (bil) Luka. Z nami je kot pomemben podpornik že skoraj leto dni. In ko ga vprašamo, ali nam bo poslal promo material, da se mu zahvalimo, reče: Ne delam tega zato!" so zapisali pri mariborskem društvu Humanitarček.

"Pred jutrišnjim dnevom prijaznosti smo se tako odločili, da se zahvalimo njemu in celotni njegovi ekipi, ki nam omogočata, da je kvaliteta življenja starostnikov vsaj približno znosna. Luka Mezgec, iskrena (za)hvala!" Izpostavili so ga, ker menijo, da si takšne zgodbe vseeno zaslužijo biti videne in slišane. Res je.