De Lie v zadnjih metrih ugnal van der Poela za skupno zmago

Belgijec Arnaud De Lie (Lotto) je skupni zmagovalec dirke Renewi Tour. V Leuvenu (185 km) je bil najboljši v sprintu večje skupine v zadnji, peti etapi, v zadnjih metrih pa je ugnal Nizozemca Mathieuja van der Poela. Najboljši Slovenec v seštevku je bil Matej Mohorič, a zunaj najboljše trideseterice.

Današnja etapa v Leuvenu je še ponujala teren za napade na nekaterih kratkih, a strmih klancih.

Eden odločilnih trenutkov se je zgodil v tako imenovanem zelenem kilometru v predzadnjem krogu dirke, kjer so delili bonifikacijske sekunde. Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je na prvem od treh delov sprinta osvojil tri sekunde, De Lie eno in tako virtualno prevzel vodstvo.

Nato je van der Poel nadzoroval položaj v vse bolj razredčeni vodilni skupini in se pripravljal na sprint, vendar ga je po desni strani v zadnjih 100 m ugnal De Lie ter s tem znova skočil na vrh skupnega seštevka ter skupne zmage na domači dirki.

Za De Liejem in van der Poelom je ciljno črto prečkal Belgijec Dries De Bondt (Decathlon AG2R), ki je napadel v zadnjem kilometru, a mu je za las zmanjkalo moči ob sprintu zasledovalne skupine.

Od Slovencev je najvišje v etapi posegel Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), a ni bil v boju za visoko uvrstitev. Končal je na 60. mestu z zaostankom 1:38 minute. Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious), ki je v sobotni četrti etapi zasedel peto mesto, preizkušnje v Leuvenu nista končala.

V skupnem seštevku je slavil De Lie s prednostjo treh sekund pred van der Poelom, 31 sekund pa je na tretjem mestu zaostal Belgijec Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG), sicer štirikratni zmagovalec te preizkušnje. Mohorič je zadnji dan z 21. zdrsnil na 32. mesto (+2:57).

Mohorič je Renewi Tour, takrat še pod drugim imenom, dobil leta 2020, leta 2021 pa je bil drugi. V zadnjih dveh sezonah je dirko vselej končal v najboljši deseterici, leta 2023 je bil sedmi, lani pa osmi.

