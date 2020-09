Kar sta naša asa napovedala v Španiji, leto kasneje odmeva v Franciji

Medtem, ko je bil Primož Roglič 6. septembra leta 2019 že dobro uveljavljeno ime v svetu kolesarstva in na dobri poti, da po neuspehu na spomladanskem Giru, vendarle osvoji svojo prvo veliko tritedensko dirko, je bil Tadej Pogačar pri 20 letih kolesar prihodnosti. Čeprav se je takrat že lahko pohvalil z zmago na Dirki po Kaliforniji, na enem od treh "grand Tourov" od njega še nihče ni pričakoval velikih dosežkov. Saj je bila lanska Vuela šele njegov prvi nastop na tritedenski dirki.

Že začelo se je spektakularno

A par šampionov iz države, ki niti približno ne spada med kolesarske velesile, je na ta vroč petek spisal pravljico. Ljubitelje kolesarstva v Sloveniji sta Pogi in Rogla nagradila z dvojno zmago v 13. etapi, ki se je že začela s spektakularno predstavitvijo na nogometnem stadionu Athletica v Bilbauu v Baskiji. Dobrih 166-kilometrska trasa je tedaj kolesarje vodila prek šestih kategoriziranih klancev do cilja na sedmem, Los Machucos, 880-metrskega prelaza v Kantabrijskem gorovju, zahodno od Pirenejev.

#LaVuelta19 En marcha la etapa desde el césped de San Mamés. Hoy se cambian los goles por los pedales en la Catedral



¡Allá vamos! 💪 pic.twitter.com/P2mIfNOIRU — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) September 6, 2019

Slovenska asa sta večino etape prekolesarila mirno, izogibala sta se nevarnostim in se pripravljala na finalno eksplozijo. Na zadnjem klancu dneva, ki ima dva dela s kar 25-odstotnim naklonom, povprečje pa kar 9,8 %, je prvi napadel baskovski as Hector Saez, a vodstvo kmalu prepustil Brunu Armirailu, nato je z napadom poskusil Pierre Latour in se odločno odpeljal zmagi naproti, A to je bil račun brez krčmarja.

Pogi vklopil turbo

"Krčmar" Pogačar je namreč vklopil turbo pogon, se 2,8 kilometra pred ciljem pognal v napad, sledil mu je lahko le Roglič, medtem ko so lahko preostali favoriti, Alejandro Valverde, Nairo Quintana in Miguel Angel Lopez, le še opazovali slovenski šov, pa tudi ti ne prav dolgo, saj sta jim naša asa na strmi ovinkasti cesti kmalu pobegnila iz vidnega polja. Mimo povsem izmučenega Latoura sta poletela kilometer in pol pred ciljem, nato je bilo le še vprašanje, kdo od njiju bo zmagovalec etape.

Roglič se ni pretirano gnal, Pogačar je zmagal in se prebil na tretje mesto v skupnem seštevku, Roglič se je utrdil v vodstvu, med obema Slovencema pa je ostal španski superveteran Valverde. To je bil tudi vrstni red osem etap kasneje na cilju v Madridu in prvo poglavje slovenske kolesarske pravljice je bilo napisano.

"Déjà vu" na Touru

Te dni protagonista iz Vuelte pišeta novo poglavje na najprestižnejši kolesarski dirki med vsemi, na slovitem Touru. Tudi na tem sta bila kratek čas na stopničkah v skupni razvrstitvi, a je Pogačar z nekaj smole izgubljal dragocen čas na eni od ravninskih etap, pa potem v hribih spet pokazal, kako močan je, medtem ko je Roglič, prvi kolesar sveta glede na točkovanje Mednarodne kolesarske zveze (Uci), tako ali tako prvi favorit za zmago na letošnji francoski pentlji. Včeraj sta za trenutek spomnila na Vuelto 2019, priložnosti pa bo še nekaj tudi v drugem in tretjem tednu Toura.

Upamo, da se bomo čez leto dni v rubriki skok v športno preteklost spominjali zgodovinskega slovenskega Toura 2020.

Slovenci z etapnimi zmagami na tritedenskih dirkah Dirka po Italiji:

3 zmage: Primož Roglič

2 zmagi: Jan Polanc

1 zmaga: Luka Mezgec, Matej Mohorič



Dirka po Franciji:

3 zmage: Primož Roglič Dirka po Španiji:

3 zmage: Tadej Pogačar

1 zmaga: Matej Mohorič, Borut Božič, Primož Roglič

Slovenci in skupne uvrstitve na tritedenskih dirkah Dirka po Italiji:

3. Primož Roglič (2019)

9. Tadej Valjavec (2004) Dirka po Franciji

4. Primož Roglič (2018)

9. Tadej Valjavec (2008)

9. Jani Brajkovič (2012) Dirka po Španiji:

1. Primož Roglič (2019)

3. Tadej Pogačar (2019)

