Vse se je spremenilo, ko je v slačilnico prišel z dvema lepoticama #video

Natanko na današnji dan pred 41 leti smo lahko na teniškem OP ZDA spremljali pravo teniško dramo. A ne toliko zaradi teniške igre, ampak zaradi romunskega igralca Ilieja Nastaseja, zaradi katerega so tribune ponorele. Malo je manjkalo, da bi izbruhnili nemiri. Na igrišče so morali priti celo policisti, John McEnroe, drugi igralec na igrišču, pa je bil presenetljivo miren. In kaj se je pozneje zgodilo v slačilnici?

Še kako živ je spomin na ženski finale OP ZDA leta 2018, v katerem je živce povsem izgubila Serena Williams. Kaznovana je bila zaradi nedovoljene pomoči trenerja in nešportnega obnašanja. Gledalci so ob slavnostni podelitvi tako glasno žvižgali, da so mlado Naomi Osako, zmagovalko tistega turnirja, spravili v jok. Finale se je končal v nič kaj športnem vzdušju.

Ilie Nastase je večkrat poskrbel za šov na teniških igriščih in s tem ob živce spravljal sodnike. Foto: Gulliver/Getty Images

Tridesetega avgusta leta 1979, še na starem stadionu Louis Armstrong, pa sta v drugem krogu OP ZDA igrala Ilie Nastase in John McEnroe. Oba sta bila znana po tem, da so imeli sodniki z njima med dvoboji veliko dela. Tisti večer je bil zares poseben. Ljubitelji tenisa so lahko na igrišču videli pravo dramo. Vsa norost, ki se je dogajala, je privedla do predčasnega konca dvoboja. Pozneje so preklicali to odločitev in zamenjali sodnika, norenje gledalcev ob tem pa je mejilo na prave nemire. A to ni bilo povsem nepričakovano.

V tistem času so šele začeli uveljavljati večerne dvoboje, ki so bili za gledalce zabavnejši. Ljudje so do takrat končali delo, sprostili so se in lahko spili nekaj vrčkov piva. Posledično so bili navijači še pogumnejši in glasnejši, kar se je zgodilo tudi tisti večer.

Nastase je hitro spoznal, da stvari ne bodo šle v pravo smer

Ilie Nastase, zmagovalec OP ZDA iz leta 1972, je bil znan kot velik teniški virtuoz, ki pa je na igrišču velikokrat delal nered. Zavlačeval je z igro, se pogovarjal z navijači, sodniki … "Nastase je bil odličen igralec, ampak s posebnim značajem. Lahko si ga imel rad ali pa si ga sovražil. Ljudje so se ob njem zabavali," je dolgo po tistem dvoboju za New York Times o Romunu povedal McEnroe. "Zelo kmalu je videl, da se stvari na igrišču ne bodo odvijale njemu v prid." Foto: Gulliver/Getty Images

Mnogi so pričakovali čustven dvoboj, saj sta bila igralca znana kot težavna in velikokrat sta se sprla s sodniki. Tokrat je vlogo "špilfrderberja" prevzel Nastase. V dvoboju je bil favorit Američan in Nastase se je tega še kako zavedal. Razmerje medsebojnih srečanj je bilo 3:2 za Romuna, a je zadnja dva dvoboja dobil McEnroe.

"Zelo kmalu je videl, da se stvari na igrišču ne bodo odvijale njemu v prid, zato je počel te stvari. Ne spominjam se, da bi jaz delal kaj narobe. Pravzaprav je bil to dvoboj v karieri, na katerem sem se lepo obnašal," je povedal McEnroe, sicer sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Ko se je ura bližala polnoči, se je začelo

Tisti večer je bil na tribuni tudi Mary Carillo, partner Johna McEnroeja v dvojicah. Pričakoval je, da se bodo na igrišču dogajale neumnosti, ampak da se bo zgodilo nekaj takšnega, ni pričakoval nihče. "Nastase je povzročil cel kaos. Presenetljivo je bilo, da je John ostal miren. A New York ima posebno energijo in navijači so bili pripravljeni storiti marsikaj."

Kaos se je začel v četrtem nizu, ob izidu 2:1 za McEnroeja. Bližala se je polnoč, ko je Nastase iz nerazumljivega vzroka sodniku na mreži zbil kapo z glave, se postavil za zadnjo črto in tam obstal. "Bil sem utrujen. Star sem bil 33 let in nisem mogel več toliko igrati. On je bil star 20 let in moral sem uporabiti vse svoje trike," je mnogo let po tem dvoboju razkril nekdanji prvi igralec sveta.

McEnroe y Nastase. US Open del año 1979. Uno de los partidos memorables e históricos pero en el camino equivocado. ¿Lo recordáis? pic.twitter.com/FKNvclgA0I — David Sánchez (@DASanchez__) September 6, 2017

Na igrišče so leteli kozarci, pločevinke, nekateri so želeli celo vdreti na igrišče

Nastase je zavrnil igranje, se celo ulegel na tla in se delal, da spi. Frank Hammond, takrat priznani sodnik, ni imel druge izbire, kot da sledi standardnemu postopku. Sprva je dvakratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam namenil opozorilo, nato mu je vzel točko, nato še igro in razglasil rezultat 3:1 za McEnroeja. Takrat so se prebudile tribune in kaos je trajal celih dvajset minut.

Navijači so začeli žvižgati in skandirati "2:1", kar je bil rezultat pred kaznijo. Na igrišče so začeli leteti kozarci in pločevinke. Nekateri so želeli celo vdreti na igrišče, a jih je policija še pravi čas zaustavila.

Nastase je stal za zadnjo črto, skomignil z rameni in s tem nakazal, da v takšnem hrupu ne more nadaljevati igre. Na drugi strani mreže je McEnroe presenetljivo mirno spremljal vse dogajanje.

Na tribuni so bili tudi družinski člani McEnroeja, tudi njegov brat Mark McEnroe. "Množica je ponorela. Ilie je očitno poskušal zmesti Johna, ampak tokrat ta ni ugriznil v vabo."

The 1979 U.S. Open match between John McEnroe and Ilie Nastase resulted in a default, reinstatement, expulsion of a chair umpire and fan behavior that bordered on riotous https://t.co/amBKflSIA0 pic.twitter.com/JILhoFCmnO — NYT Sports (@NYTSports) August 24, 2019

Tisti dvoboj je sodil izkušeni in tisti čas najbolj cenjeni sodnik Frank Hammond. A tudi on ni bil kos tej nalogi. Foto: YouTube

Kljub vsem prizadevanjem sodnik Hammond ni mogel umiriti množice. Na pomoč mu je priskočil glavni sodnik turnirja Mike Blanchard, na koncu se je vmešal celo direktor turnirja Bill Talbret, a je bil tudi on neuspešen. Blanchard se je celo povzpel na sodniški stol in v mikrofon povedal, da bodo prisiljeni dvoboj prekiniti in ga predstaviti na naslednji dan, če se gledalci ne bodo umirili. Učinek je bil ravno nasproten, ljudje so še bolj ponoreli.

Frank Hammond je dal Nastaseju 30 sekund časa, da servira oziroma nadaljuje igro. Ko je Romun še enkrat zavrnil igranje, je Hammond besno v mikrofon sporočil: "Igra, niz, dvoboj McEnroe." "Ko so to slišali gledalci, so povsem ponoreli," se spominja Nastase. "Tisti večer so želeli videti dvoboj, saj so plačali za to. Niso želeli, da me diskvalificirajo."

Rezultat tega je bil, da je direktor turnirja odstavil sodnika Hammonda, ga nadomestil z Mikom Blanchardom, rezultat pa so vrnili na 2:1 v igrah. Na koncu je dvoboj s 6:4, 4:6, 6:3 in 6:2 dobil John McEnroe. Po končanem dvoboju je odstavljeni sodnik na novinarski konferenci sedel v zadnji vrsti in bil ves razjarjen. Najkrajšo je potegnil prav on, čeprav je želel le uveljaviti pravila. Na koncu je deloval kot nesposoben sodnik, kar po mnenju številnih ni bilo res.

Romunski šarmer je bil večkrat obkrožen z lepoticami. Foto: Gulliver/Getty Images

Ko je v slačilnico prišel z dvema lepoticama ...

Zanimivo je bilo tudi po dvoboju v slačilnici. McEnroe je bil namreč besen na svojega nasprotnika, saj je imel občutek, da se je norčeval iz dvoboja. "Želel sem ga udariti na gobec." Vse se je spremenilo, ko je Nastase v slačilnico prišel z dvema dekletoma. "Ko sem želel iti proti njemu, mi je rekel: 'Ej, McAroni - tako me je klical -, kam gremo na večerjo.' Skupaj smo odšli v Patrick's Pub, kjer smo ostali pozno v noč."

Tudi Nastase ima lepe spomine na tisti večer. "Na igrišču sva se borila, ampak potem je bilo vse pozabljeno," je povedal danes 74-letni Nastase.