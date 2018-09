Sramotno, kaj je morala doživljati mlada Japonka #video

Naomi Osaka je postala prva Japonka, ki je zmagala OP ZDA. V velikem finalu je po dveh nizih premagala Sereno Williams. Dvoboj pa je zaznamoval spor med glavnim sodnikom in Sereno Williams. Na koncu je to še kako občutila nič kriva Osaka, ki je na slavnostnem odru obstala v solzah žalosti.

Naomi Osaka je pripravila eno večjih presenečenj, potem ko je po eni uri in 19 minutah s 6:2 in 6:4 povsem zasluženo premagala Sereno Williams. Osaka je postala sploh prva Japonka, ki je uspela zmagati turnir za grand slam, a bo 20-letnica ob spominu na to zgodovinsko zmago verejtno vedno čutila nekaj grenkobe.

To bi moral biti le še en veliki finale za grand slam, kjer bi morali gledalci uživati v predstavi, a smo na igrišču spremljali pravo dramo. Carlos Ramos, glavni sodnik dvoboja, je v drugem nizu Sereni Williams dal opozorilo, potem ko je s tribune očitno dobivala navodila njenega trenerja Patricka Mouratoglouja, kar je v skladu s pravili prepovedano.

Zmerjala je sodnika in zahtevala opravičilo

Serena se je na odločitev odzvala precej čustveno in sodniku zatrjevala, da še nikoli v življenju ni goljufala. A to je bil šele začetek drame na igrišču. Williamsova je dobila drugo opozorilo v šesti igri, ko je izgubila igro na svoj servis. Američanka se je ob tem znesla nad svojim loparjem in ji zaradi drugega opozorila vzeli točko.

Serena Williams ni varčevala z jezikom, ko se je sprla z glavnim sodnikom dvoboja. Foto: Guliver/Getty Images

"Dokler boš živ, mi ne boš več sodil. Lažnivec si. Kdaj se mi boš opravičil? Povej mi. Reci, da ti je žal," je vrelo iz Williamsove, nato pa še sodniku v obraz zabrusila: "Tudi kradljivec si". To je zadevi dokončno izbilo dno. Carlos Ramos je zaradi žaljenja Sereni dal še tretjo opozorilo, kar je pomenilo odvzem igre, Osaka pa je imela vodstvo 5:3. Serena, ki se je za tem v solzah pregovarjala še z vodjo tekmovanja, se ni morala več zbrati in na koncu izgubila finale.

Serena Williams je povsem izgubila živce. Foto: Guliver/Getty Images

"Nič več žvižganja"

Gledalci na tribunah so se postavili na stran 36-letne igralke in ko sta obe finalistki prišlo na oder, so šele 20-letno Naomi Osako izžvižgali. Japonka ni zdržala pritiska. Na odru si je zakrila obraz in ob svojem največjem uspehu v karieri od žalosti zajokala. V tem trenutku se je 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam izkazala za veliko športnico. Osako je objela, potolažila in nato še nagovorila občinstvo. "Poskušajmo narediti ta trenutek lep kolikor se da ... Nič več žvižganja. Šli bomo skozi to, bodimo pozitivni in čestitam Naomi."

Na slavnostni podelitvi sta jokali obe. Foto: Guliver/Getty Images

Osaka, ki je pred leti kot majhna deklica s tribun spremljala svojo vzornico, je s kislim nasmeškom in objokanimi očmi prevzela lovoriko. "Žal mi je. Vem, da ste vsi navijali zanjo in žal mi je, da se je moralo tako končati,"je uvodoma povedala Naomi, se obrnila k Sereni in še dodala. "Res sem hvaležna, da sem lahko igrala proti tebi. Hvala ti."

Sereni se je podobno zgodilo že leta 2009

To bo finale, ki se bo verjetno za vedno zapisal v zgodovino tenisa, a žel ne zaradi teniške igre. To pa za Sereno Williams ni bil prvi "izbruh" na OP ZDA. Leta 2009 je v polfinalu stranski sodnici zagrozila, da ji bo žogico zarila v grlo. Tudi takrat je dobila kazen in izgubila dvoboj.