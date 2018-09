Japonka pred finalom Sereni sporoča: Rada te imam #video

Tokrat se v ženskem delu OP ZDA obeta poseben finale. Pomerili se bosta igralki, ki imata za seboj posebni zgodbi. Še pred letom dni je bilo po porodu življenje Serene Williams ogroženo, medtem ko je mlada Japonka 14 dni nazaj jokala v slačilnici in bila obupana sama nad sabo. Igralki sta se do zdaj pomerili le enkrat. Letos v Miamiju je bila gladko boljša Osaka, a treba je vedeti, da se je Williamsova takrat šele vračala na igrišča.

Serena Williams je prikazala enega največjih povratkov v športu. Američanka je imela pred enim letom velike težave, danes pa bo igrala že svoj drugi zaporedni finale na turnirjih za grand slam. Serena se je uvrstila že v finale v Wimbledonu, kjer je izgubila. Je tokrat čas za njeno 24. lovoriko na turnirjih za grand slam?

"Da sem prišla iz bolniške postelje, ko se nisem mogla ne premikati, ne hoditi, ne delati karkoli drugega ... Zdaj, le leto pozneje, ne treniram še toliko, vendar sem v finalu, v drugem zapored. To je začetek, nisem še tam. Še vedno se vzpenjam," je bila optimistična Serena, ki se zaveda, da ima Osaka prednost pri fizični pripravi.

Še vedno lahko ujame vsako žogico

"Prepričana sem, da me mlade igralke zelo spoštujejo in prav tako jaz spoštujem njih. Kakorkoli že, ta dekleta igrajo že dolgo časa in čutim, da imajo nekaj prednosti. Moja prednost je, da nimam ničesar za izgubiti. Vem, da sem lahko hitra, če želim biti, in da lahko dobim vsako žogo, ki jo želim. Še vedno se tako počutim."

Odgovor, ki je nasmejal cel teniški stadion

Na drugi strani mreže jo tokrat čaka simpatična, redkobesedna Naomi Osaka. Japonka je poskrbela za smešen vložek, potem ko jo je po polfinalu moderator na igrišču vprašal, kaj bi sporočila Sereni Williams, ki je med drugim tudi njena velika vzornica. Ta je kratko odgovorila: "Rada te imam."

Naomi Osaka's message to Serena before they face each other in the US Open final?



"I love you." 😂😭 pic.twitter.com/B7m8FzJWjm — espnW (@espnW) September 7, 2018

Če je v pogovorih videti nežna in sramežljiva, je 20-letna igralka na igrišču pravo nasprotje. Predvsem zastrašujoči so njeni začetni udarci. V polfinalu proti Madison Keys je bila povprečna hitrost prvega servisa 172 kilometrov na uro in z lansko finalistko je opravila brez večjih težav. Na poti do finala je oddala le en niz, prav tako tudi Serena.

Naomi Osaka že ve, kako je zmagati na največjih turnirjih, potem ko je zmagala v Indian Wellsu, prav tako pa ima izkušnje z nasprotnico v finalu Sereno Williams, ki jo je v Miamiju premagala z izidom 6:3, 6:2. "Vedno sem sanjala, da bi lahko s Sereno igrala v finalu OP ZDA. Že zaradi tega dejstva sem vesela," je povedala po zmagi v polfinalu. Tudi njej ni šlo vse gladko v sezoni. Na ameriški turneji je imela obdobje, ko je izgubila tri dvoboje zapored, a je na koncu spoznala, da se je iz tega veliko naučila.

Mislila je, da je zanič v tenisu

V Cincinnatiju, ko sem izgubila tretji zaporedni dvoboj, sem v slačilnici jokala, ker sem si mislila, da sem zares slaba v tenisu. Potem sem prišla sem in si mislila, da moram uživati in se boriti za vsako točko. Na nek način sem zadovoljna, da sem izgubila tiste dvoboje, saj se je moja miselnost spremenila," je še povedala trenutno 19. igralka sveta, ki bo v soboto igrala svoj prvi finale na turnirjih za grand slam.