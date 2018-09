Novak Đoković: Ta turnir je čuden

"Prepričan sem, da bo zelo težko. Morda je ena od najpomembnejših stvari, da nadzorujem svoja čustva. " Foto: Guliver/Getty Images

Novak Đoković je za zmago v polfinalu potreboval vsega dve uri in 22 minut. Nole je na igrišču videti kot v svojih najboljših časih, ko skorajda ni poznal poraza. Po zmagi nad Japoncem je povedal, da je počaščen, da se lahko ukvarja s tem športom in da se mu je uspelo prebiti še v en finale, kjer bo igral proti Juanu Martinu del Potru.

"Prepričan sem, da bo zelo težko. Morda je ena od najpomembnejših stvari, da nadzorujem svoja čustva. Tudi mi smo samo ljudje in s tem se je treba sprijazniti. Iz vsaka situacije sem dobil novo izkušnjo in zelo pomembno je, da sem iz vsake takšne izkušnje prišel še močnejši," je povedal nekdanji prvi igralec sveta.

Nič od tega se ni zgodilo

Mnogi so si želeli in pričakovali, da bo Đoković v četrtfinalu igral proti Rogerju Federerju, v finalu pa z Rafaelom Nadalom, a nič od tega se ni zgodilo. Federerja je presenetljivo izločil Avstralec John Millman, Rafa pa je moral v polfinalu zaradi poškodbe kolena predati dvoboj.

Rafael Nadal je dvoboj predal zaradi poškodbe kolena, a kot je povedal na novinarski konferenci, pričakuje, da se bo že kmalu vrnil na igrišča. Foto: Guliver/Getty Images

"Nadal in Federer sta imeni, o katerih se vseskozi govori. Onadva sta zaradi tega, kar sta dosegla v preteklosti, vedno velika favorita. Vseeno, ta turnir je čuden. Morda tokrat ni bila tako visoka vlažnost ali ... Po drugi strani je treba čestitati Del Potru, da se mu je uspelo vrniti po vseh poškodbah, ki jih je imel v preteklih letih. V zadnjih 14 ali 15 mesecih igra svoj najboljši tenis in vedno je veljal za top 5 igralcev," je še povedal 31-letni Beograjčan, ki bo v nedeljo napadal tretjo lovoriko na OP ZDA. Nazadnje je na igriščih Flushing Meadows slavil leta 2015.

"Ni mi jasno, kako premagati Đokovića" "Je kot neprebojni zid in ni mi jasno, kako ga lahko premagaš." Foto: Guliver/Getty Images

Nad igro Đokovića je bil med drugim navdušen tudi strokovni komentator in nekdanji prvi igralec sveta Mats Wilander. Šved je povedal, da je treba proti Novaku igrati zelo agresivno in da je nekoliko razočaran nad igro Nišikorija, saj ni imel prave taktike.

"Mislim, da se je Novak vrnil. Ko ga vidiš v živo, kako igra, lahko to opaziš. Je kot neprebojni zid in ni mi jasno, kako ga lahko premagaš. Edini, ki to lahko stori, je nasprotnik v finalu (Juan Martin del Potro, op. p.). On je že premagal Novaka, bomo videli, kako bo ...," je povedal 54-letni Wilander, ki je v New Yorku slavil leta 1988.