Bo mlada Japonka preprečila ameriški finale?

Enajsti dan Odprtega prvenstva ZDA bosta v ženski konkurenci na sporedu dva polfinalna dvoboja. Prvi bosta na osrednje igrišče stopili domačinka Serena Willimas in Anastasija Sevastova, za njima pa še Madison Keys in Naomi Osaka.

Prvi dvoboj bo prava neznanka, saj se bosta Serena Williams in Anastasija Sevastova pomerili prvič. Latvijka se v New Yorku dobro počuti, saj se je v zadnjih dveh letih prebila do četrtfinala, letos pa se bo prvič borila za finalno vstopnico. Veliko več ima pokazati 36-letna Serena Williams. Ta je na OP ZDA dosegla že šest zmag, nazadnje je slavila leta 2014.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med še eno domačinko Madison Keys, lansko finalistko OP ZDA, in mlado Naomi Osaka, ki je bila v dozdajšnjih dvobojih suverena. Igralki sta do zdaj igrali trikrat in vsakič je bila boljša Američanka. Japonka je že večkrat opozorila nase, letos najbolj, ko je zmagala na turnirju v Indian Wellsu.