Zakaj se je Avstralec tako zelo opravičeval Đokoviću? #video

Že na začetku drugega niza oziroma po četrti odigrani igri je John Millman pristopil k mreži in Novaka prosil, ali lahko odide v slačilnico. "Čisto moker sem. Lahko na kratko prekineva, da se preoblečem. Ko dam žogico v žep in je vzamem ven, jo lahko kar ožamem," mu je dejal Millman, ki je sicer vajen takšnih pogojev, saj prihaja iz Brisbana, kjer je ponavadi visoka vlažnost.

Đoković mu je brez težav ustregel. Se še spomnite, kako se je jezil Portugalec?

Srb se je sprva začudil, se nasmejal in svojemu nasprotniku brez težav dovolil, da se gre preobleč. "Velja … Tudi jaz se bom spočil," mu je odgovoril Novak, se udobno usedel na stol in užival. Po dvoboju je Đoković povedal: "Rekel mi je, da mu je žal, ampak da mora res oditi. Rekel sem mu, da je v redu, saj sem tudi sam potreboval deset minut, da sem se odpočil, in še kako mi je prijalo." Spomnimo se, kako se je v osmini finala Portugalec Joao Sousa jezil, ko je Beograjčan z zdravniki odšel v slačilnico.

Že ves turnir so razmere za igranje zares težke, nekateri igralci so moral dvoboje predati. Velike težave je v prvem krogu in osmini finala imel tudi 31-letni Beograjčan, ki je med drugim omenil, da ni več star 21 let in da se tudi že njemu poznajo zrela športna leta.

"Oba sva se mučila, močno sva se znojila in zamenjala sva veliko majic. Poskušal sem ostati v dvoboju in zmagati. To se mi je že nekajkrat dogajalo in nekako skušam 'preživeti' na igrišču. Zagotovo to niso bili lahki pogoji za igranje."

Mešani odnosi z ameriškim občinstvom

Veliko se je govorilo o tem, kako ameriško občinstvo sprejema Novaka Đokovića. Kot kaže, je odnos toplo-hladen. V dvoboju osmine finale so Noletu ploskali, potem ko je storil dvojno napako. V četrtek pa smo lahko videli huronski aplavz, ko se je na OP ZDA še enajstič zapored uvrstil v polfinale. Ko so ga vprašali, kaj je bilo odločilno, da se mu je uspelo uvrstiti naprej, jim je odgovoril:.

Feel the roar of the Flushing Meadows crowd...@DjokerNole reaches his 11th #USOpen semifinal under the lights in Arthur Ashe Stadium! pic.twitter.com/CqbIi6dLhk — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2018

"Vse. Na tribunah je še ogromno ljudi, ura pa je že skoraj polnoč. Ti ljudje imajo radi tenis. Vedno se z veseljem vračam v New York in igram pred vami. To je eden največjih turnirjev na svetu in rad imam razmere tukaj. Ne ravno vlažnosti, ampak v zadnjem desetletju so mi pogoji na splošno ustrezali. Ne želim se ustaviti tukaj, še naprej si želim igrati." Trinajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam bo v polfinalu igral proti Japoncu Keiu Nišikoriju.