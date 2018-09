Đoković o svojih težavah ni želel govoriti

Na igriščih Flushing Meadows so bili v ponedeljek popoldne znova zelo težki pogoji za igranje, zato je Novak med dvobojem poklical zdravnike in tudi navzven ni bil videti najbolj svež. Kot je po dvoboju povedal, ni več star 21 let in čeprav se ne počuti starega, se mu leta nekoliko že poznajo.

Che succede Nole? 😓

Djokovic torna negli spogliatoi: non ha mai amato il caldo ma sembra soffrire di palpitazioni#USOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/MkYWycrL9g — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 3, 2018

Foto: Guliver/Getty Images

Po končanem dvoboju nekdanji prvi igralec sveta ni želel prav veliko govoriti o zdravstvenih težavah, a je ob tem priznal, da je bil to vse prej kot lahek dvoboj. "Da, bilo je nekaj stvari, ampak je, kar je. Že v prvem krogu sem imel takšno izkušnjo. Težko je, veste. Ni lahko igrati v takšnih pogojih. Ob tem pa ne moreš storiti ničesar, kot da poskušaš preživeti in najti način, da zmagaš," je povedal 31-letni teniški igralec, ki je priznal, da je bila to vse prej kot lahka zmaga.

"Semafor ne laže, ampak bilo je veliko težje kot prikazuje rezultat. Uspel je narediti "break", ampak sem se v drugem nizu uspel vrniti. Bili so težki pogoji, poskušal sem zdržati na terenu in čakati na svoje priložnosti. Uspel sem izkoristiti te priložnosti in na koncu zmagal," je po dvoboju povedal Đoković, ki si je med dvobojem privoščil šestminutni odmor.

Foto: Guliver/Getty Images

Njegov nasprotnik, Joao Sousa, nad to potezo Srba ni bil najbolj navdušen. "Ni mi bilo všeč, da je bil tako dolg odmor, ampak takšno je pravilo. Imel je pravico, da gre na stranišče ... V teh primerih ne obstaja časovna omejitev, ampak je lahko moteča. Ne pritožujem se, ampak sem samo vprašal. Če mene osebno vprašate, je bil odmor predolg," je po dvoboju povedal Sousa.

Deček ga je navdušil z oponašanjem

Na novinarski konferenci pa so mu vprašanje lahko postavili tudi otroci. Tokrat sta imela svojo priložnost Lolita in Yonas, ki sta ga spomnila na njegove imitacije igralcev, ki jih je pred leti že opustil. Vprašala sta ga, kdo njega najbolj oponaša. "Andy Roddick me je dobro oponašal. A zdaj? Mogoče Nick Kyrgios," jima je odgovoril. Pozneje ga je oponašal še mladi Yonas. To je Novaka tako navdušilo, da je mlademu ljubitelju tenisa podaril svojo kapo.