Ko so si Kralji priskrbeli sulico in ščit za dva Stanleyjeva pokala

Pred 15 leti in nekaj dnevi je v Ottawi v Kanadi potekal nabor hokejske lige NHL. Zaradi zgodovinskega t. i. lockouta v sezoni 2004/05 se je nabor odvil z zamudo, namesto 25. junija šele konec julija, za Slovenijo pa je bil zgodovinski, saj je bil moštvom takrat na voljo tudi naš najboljši hokejist vseh časov, Anže Kopitar. Za Hrušičana so se navdušili v Los Angelesu, tamkajšnji Kings so ga izbrali kot enajstega, Anže Kopitar pa je nato kot prvi Slovenec zaigral v najmočnejši hokejski ligi na planetu.

Nabor leta 2005 je bil tudi sicer nekaj posebnega. Ne le zaradi t. i. lockouta zaradi stavke igralcev, bil je zaprt za javnost, prvi izbor takrat pa je bil kanadski superzvezdnik Sidney Crosby, ki so ga izbrali Pittsburgh Penguins, danes pa velja za enega najboljših hokejistov vseh časov.

Anže Kopitar je bil na lestvicah skavtov najvišje uvrščeni Evropejec, LA Kings pa so ga izbrali kot 11. A s tem kalifornijsko moštvo še ni končalo izbiranja, na tem naboru so dobili še enega ključnega igralca za poznejši naskok na hokejski prestol, izjemnega ameriškega vratarja Jonathana Quicka. A tega so, zanimivo, izbrali šele v tretjem krogu, kot 72., pred njim so se odločili za dva Kanadčana, napadalca Danyja Roussina in branilca T. J. Fasta, ki pa v ligi NHL nato sploh nista zaigrala.

Pred Anžetom Kopitarjem je 15. sezona v ligi NHL, natančno pred 15 leti pa so ga na naboru izbrali Los Angeles Kings. Foto: Reuters

Nabor spremljal na pikniku. "Najprej me je klical agent, potem oče, pa še ekipa."

Slovenski hokejski biser iz Hrušice je bil takrat star 17 let in je nabor spremljal na Švedskem, kjer je bil član kluba Södertalje."Bil sem na Švedskem. Spomnim se, da nas je bilo nekaj fantov iz ekipe Södertälja prijavljenih na draft, tako da smo se ekipno zbrali na neke vrste pikniku. Jedli smo in spremljali nabor," se je usodnega nabora 2005 v nedavnem intervjuju na naši spletni strani spominjal Kopitar.

"Internetna povezava ni bila tako dobra, kot je zdaj, tako da je bilo vse skupaj z zamikom. Še preden sem na televiziji videl, da sem izbran, mi je zvonil telefon, tako da sem izvedel že po telefonu. Najprej me je klical agent, potem oče, pa še ekipa. Je bil kar lep dan," nam je še povedal in se čudil, kako hitro teče čas: "15 let je že. Hitro gre."

Po naboru se je bilo treba dokazati in uvrstiti v ekipo

"Da bi lahko v ligi NHL res zaigral, sem prvič realno pomislil, ko so me izbrali na naboru, a potem se je bilo treba še dokazati in uvrstiti v ekipo." Foto: Grega Valančič/Sportida Mladenič iz Hrušice je nato še eno leto ostal na Švedskem, vesel, da so se mu uresničile sanje, a obenem tudi nekoliko nervozen in neučakan pred najpomembnejšim poglavjem v hokejski karieri.

"Zagotovo si kot hokejist želiš igrati v ligi NHL, a koliko so tvoje želje resnične, je druga stvar. Da bi lahko tam res zaigral, sem prvič realno pomislil, ko so me izbrali na naboru, a potem se je bilo treba še dokazati in uvrstiti v ekipo," nam je pred kratkim še razlagal danes 32-letni prekaljeni veteran NHL, ki se mu leta 2005 najbrž ni niti sanjalo, kako veličastna kariera je pred njim, pa čeprav je bil vselej izjemno ambiciozen in si je postavljal najvišje cilje, v ligi NHL je to osvojitev Stanleyjevega pokala.

Že ob debiju dvakrat v polno

Leta 2006 je v najmočnejši hokejski ligi na planetu tudi zares zaigral in takoj navdušil. Že ob svojem debiju je Anaheimu zabil dva gola in tako razkril načrt vodstva kluba, ki je s Kopitarjem in Quickom v dopolnilo igralski mozaik ekipe v prenovi. Sestavljanje moštva, ki se je nato v letih 2012 in 2014 povzpelo na vrh, je trajalo dolgo.

Okoli Hrušičana in kapetana Dustina Browna, ki so ga Kralji izbrali na naboru leta 2003, je športni direktor Dean Lombardi počasi gradil zmagovito ekipo. Do eksplozije v sezoni 2011/12 so se morali na svoje mesto postaviti številni koščki sestavljanke.

Naporno sestavljanje šampionske ekipe

S slovensko hokejsko reprezentanco je zaogral na dveh olimpijskih turnirjih, v Sočiju leta 2014 in Pjongčangu leta 2018. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kopitar je končnico lige NHL izkusil šele v svoji četrti sezoni, v peti in šesti so Kralji izpadli že v prvem krogu končnice. Lombardi je v teh letih zamenjal štiri trenerje. Kopitar je v ligi NHL debitiral pod vodstvom začasnega trenerja Johna Torchetija, nato je krmilo za dve leti prevzel Marc Crawford, tega je nasledil Terry Murray, ki je odpoved dobil pred koncem sezone 2010/11, ki jo je do konca izpeljal John Stevens.

Nato je prišel Darryl Sutter in prevzel ekipo, ki je bila z zdaj že izkušenimi in samozavestnimi Kopitarjem, Quickom, pa tudi izjemnim kanadskim branilcem Drewom Doughtyjem, ki ga je LA izbral na naboru leta 2008, zrela za napad na Stanleyjev pokal.

Zgodovinski dan za Los Angeles

Leta 2012 so Kopitar in druščina spisali novo poglavje v zgodovini hokejske franšize iz Los Angelesa. Kraljem prej tudi s pomočjo najboljšega hokejista vseh časov, kanadske legende Wayna Gretzkyja, ni uspelo priti čisto do konca. V olimpijskem letu 2012 pač. V mestu angelov so proslavljali prvi naslov prvakov lige NHL v zgodovini, a so Kopitarjevi Kralji dosežek ponovili še leta 2014, medtem ko so jih leto prej v finalu zahodne konference ustavili poznejši prvaki Chicago Blackhawks.

Nato so sledili padec in šest sezon, z le dvema uvrstitvama v končnico, pa še takrat le za prvi krog. Kings zdaj znova gradijo, Lombardijevo delo danes opravlja Rob Blake, ki se je v zgodovino franšize zapisal že kot igralec in ima težko delo.

Nabor rešitev za Roba Blaka?

Zaradi omejitve plač, ki velja za klube v ligi NHL, v Los Angeles niti ne more pripeljati velikih, uveljavljenih in tudi dragih okrepitev, zato so nabori lepa priložnost, da najde naslednjega Kopitarja. LA Kings bodo na letošnjem naboru, ki bo zaradi pandemije koronavirusa namesto junija izpeljan šele 9. in 10. oktobra, izbirali drugi.

Kariero si želi zaključiti v Los Angelesu, a tudi če je ne bo, že zdaj spada med legende tega kluba, ki je bil ustanovljen leta 1967. Foto: Reuters

"Z loterijo smo res lahko zadovoljni. Sam ne poznam kakovosti teh igralcev, ki kotirajo najvišje, a če zadeneš z izborom, se ti lahko zelo smeji. Ko smo zadnjič izbirali kot drugi, smo pobrali Doughtyja. Vsi vemo, kakšnega kova igralec je," nam je o tem povedal Kopitar, ki je posebno zgodbo spisal tudi s slovensko reprezentanco in z njo nastopil na dveh olimpijskih turnirjih v Sočiju leta 2014 in Pjongčangu 2018.

A dodaja, da je loterija vendarle loterija: "Se je pa že zgodila tudi drugačna zgodba, da so bili kot drugi izbrani hokejisti, ki jim nato v ligi NHL ni tako uspelo. Tako da nas pri izbiri čaka še ena loterija. Bomo videli. Upamo, da bomo dobro izbrali. Priložnost je vrhunska, ponuja ti, da zapolniš mesto v ekipi, ki bi ga morda poskušal zapolniti s kom, ki je na trgu."

Bo kariero končal v LA-ju?

Kariero si najboljši slovenski hokejist vseh časov želi končati v Los Angelesu, to pa ni več povsem njegova odločitev. V prihodnji sezoni namreč ne bo več povsem zaščiten igralec, ima pa nekaj besede, kam ga klub lahko pošlje, če se odloči, da ga ne potrebuje več, kar pa je sicer precej neverjetno. Seznam klubov, za katere je pripravljen zaigrati, je vodilnim že oddal, pravi: "S 1. julijem oziroma že prej sem klubu poslal seznam sedmih klubov, v katere me lahko kadarkoli pošljejo. Če bi me pa želeli poslati v klub, ki ga ni na tem seznamu, pa moram pri tem še jaz pristaviti kljukico."

Preberite še: