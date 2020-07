"Arogantni" Rus, ki mu je uspelo utišati Američane #video

"S tem sem se rodil"

Aleksander Popov se je rodil leta 1971 in je znan kot eden od najboljših plavalnih šprinterjev vseh časov. Na olimpijskih igrah v Barceloni je na 50 in 100 metrov prosto osvojil dve zlati medalji. Štiri leta pozneje mu je dve zlati medalji uspelo osvojiti na olimpijskih igrah v Atlanti in bil po legendarnem Johnnyju Weissmullerju (igral je vlogo Tarzana op. p.) prvi, ki mu je uspelo ubraniti olimpijska naslova. Popov je bil znan po odlični plavalni tehniki.

"V ključnih trenutkih mi je uspelo sprostiti posebno koncentracijo in energijo, ki me je gnala naprej. S tem sem se rodil. Vedno sem približno vedel, kako hiter sem," je pred leti povedal danes 48-letni Popov.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nanizal je vrsto vrhunskih rezultatov

S plavanjem se je začel ukvarjati pri osmih letih. Njegov oče je vztrajal, da trenira plavanje, in od takrat se je zaljubil v vodo. Najprej je bil specialist za hrbtni slog, pozneje pa se je posvetil prostemu slogu (kravlu, op. p.). Za njim je izjemno bogata kariera. Na svetovnih prvenstvih je osvojil šest zlatih, štiri srebrne in eno bronasto kolajno, na evropskih prvenstvih pa 21 zlatih, tri srebrne in dve bronasti medalji. Dolga leta je bil tudi lastnik svetovnih rekordov.

Američan je nasedel provokacijam

Ruska raketa, kot so ga med drugim imenovali, je na olimpijskih igrah osvojil devet medalj. Štiri zlate in pet srebrnih. Še najbolj napeto in zanimivo je bilo leta 1996 v Atlanti, kjer je bil njegov glavni rival Američan Gary Hall Jr., ki ga je Rus premagal že na svetovnem prvenstvu Rimu. Popov ga je po tistem prvenstvu spodbodel, potem ko je izjavil, da ni plaval najbolje in da je bilo to vseeno dovolj, da je premagal konkurenco.

Garyja Halla so te besede prizadele in je javno večkrat povedal, da se mu bo za ta poraz oddolžil na domačih olimpijskih igrah v Atlanti in ob tem dodal: "Obnaša se preveč arogantno in je nakladač." Rus mu seveda ob tem ni ostal dolžan in na besede svojega glavnega rivala je odgovoril: "On preveč govori!"

"Zmeraj se trudim, da plavam tako, kot da sem sam v bazenu." Foto: Gulliver/Getty Images

Peklensko vzdušje še bolj naelektrilo ozračje ob bazenu

Njun medijski dvoboj je še dodatno razgrelo ozračje pred njunima dvobojema v bazenu na olimpijskih igrah v Atlanti. Treba je vedeti, da so si ameriški ljubitelji plavanja še najmanj želeli, da bi ruski plavalec pisal zgodovino, zato so ob bazenu ustvarili peklensko vzdušje in tako Hallu poskušali pomagati, da prekriža načrte Rusu.

"Vedno želim biti najboljši. Tisti, ki niso dobri v prosti tehniki, lahko gredo na prsni slog ali na potapljanje," je po prihodu v Atlanto povedal Popov, ki se je pozneje dotaknil govoric, da preveč provocira konkurenco. "Zmeraj se trudim, da plavam tako, kot da sem sam v bazenu. Če gledate svoje nasprotnike ob strani, lahko izgubite ritem."

Na koncu sta si športno čestitala. Foto: Gulliver/Getty Images

Američan obakrat za malo ostal zadaj

Na olimpijskih igrah je bila najprej na sporedu disciplina 100 metrov prosto. Oba glavna akterja sta brez težav prišla do finala. Občinstvo je Popova mlačno pozdravilo, Gary Hall Jr. pa je dobival huronske ovacije. Prišel je trenutek prvega plavalnega spektakla. Oba plavalca sta že na začetku prešla v vodstvo, v napeti končnici pa je bil za las hitrejši Popov ter tako spisal olimpijsko zgodovino, ko je ubranil zlato iz Barcelone. Plavalni stadion v Atlanti je ob izidu obnemel, pozneje je Aleksander vseeno dobil aplavz za zmago.

Nekaj dni po finalni tekmi na 100 metrov je prišel na vrsto še finale na 50 metrov. Tudi pri tem tekmovanju smo videli podoben scenarij, samo da je bilo ameriško občinstvo še bolj razočarano. Vseeno se je rusko-ameriško rivalstvo končalo v športnem duhu, ko je Hall Popovu športno čestital za dvojno zmago in ubranitev obeh zlatih medalj.

"Dal sem vse od sebe, da bi zmagal. Bila je izjemna tekma in ravno zato so olimpijske igre. Občinstvo je lahko videlo zgodovino olimpijskih iger in mislim, da nihče ne more biti razočaran," je po 50-metrski razdalji povedal Hall.

Dvajset let po tem: Zame je bila to psihološko mala malica

"Če zmagate na enih olimpijskih igrah, ste odlični. Če zmagate na dveh olimpijskih igrah, potem ste fantastični," je po zmagi povedal Popov. Dvajset let po olimpijskih igrah v Atlanti so ga spomnili na finale 100 metrov in tudi takrat ni mogel s svoje kože. "Zame je bila to psihološko mala malica. Vedel sem, kaj moram narediti. Bil sem prepričan o svojem cilju. Naj se sliši še tako arogantno, ampak za to zmago sem vedel, še preden se je finale začel," je v svojem slogu za Eurosport povedal eden od najboljših plavalcev vseh časov.

Zanikal je vse obtožbe. Foto: Gulliver/Getty Images

Njegovo kariero je zaznamoval tudi napad z nožem. Kmalu po olimpijskih igrah v Atlanti se je na moskovskih ulicah sporekel s prodajalci sadja, eden izmed njih ga je zabodel. Če ne bi bil pravočasno v bolnišnici, bi lahko bilo ogroženo njegovo življenje. Utrpel je rano v predelu ledvic in zdravniki so se za njegovo življenje trudili na kar triurni nujni operaciji. Takrat mu je življenje rešila njegova zdajšnja žena Darja. Po trimesečni rehabilitaciji se je uspešno vrnil v bazene in še naprej nizal vrhunske rezultate.

Nastopil je tudi na olimpijskih igrah v Sydneyju, kjer je na 100 metrov prosto osvojil srebro, svojo športno kariero pa je končal leta 2006.

Obtožen, da je jemal podkupnino

Lani poleti je Mednarodni olimpijski komite (Mok) Popova in drugih osem članov obtožilo jemanja podkupnine, da so glasovali za poletne olimpijske igre v Rio de Janeiru. Popov je vse obtožbe odločno zanikal.