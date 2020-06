Za vedno bo legenda lige NBA

Zlata olimpijska medalja, številni nazivi v ligi NBA, najdaljše igranje košarke v najmočnejši ligi na svetu in to v štirih različnih desetletjih, nora zabijanja … Pod vse to se lahko podpiše legendarni košarkar Vince Carter, ki je ta teden sklenil športno pot. Manjkala je le pika na i - naslov prvaka.

Vince Lamar Carter Jr. je polno ime košarkarja, ki je v ligi NBA začel igrati v sezoni 1998/99, kariero pa je končal v letošnji. Sicer bi ga še videli igrati, vendar so tekmovanje zaradi epidemije koronavirusa 11. marca prekinili. Liga se bo po novem konec julija nadaljevala, a brez njegovega zadnjega kluba Atlanta Hawks, ker med sezono ni bil dovolj uspešen, da bi si prislužil mesto v zabaviščnem parku Walt Disney World v Orlandu, kjer bodo ekipe zaključile sezono.

Prav zato je Carter "predčasno" obesil svoje superge na klin. Pri 43 letih se je odločil za ta korak. Njegova zadnja tekma bo tako zabeležena 11. marca 2020 proti New York Knicks.

V ligi NBA je pustil velik pečat. S svojimi zabijanji si je prislužil številne nadimke – "Vinsanity", "Half Man, Half Amazing" in "Air Canada". Zadnjega je dobil v Torontu, kjer si je kot član Raptors utiral pot v ligo NBA.

Ameriški nogomet, odbojka, saksofon in košarka

Na naboru leta 1998 so ga kot petega sicer izbrali Golden State Warriors, ki so ga v zameno za prijatelja iz študentskih dni Antawna Jamisona poslali v Toronto.

A ni bila košarka vedno v ospredju zanimanja. V srednji šoli se je ukvarjal z ameriškim nogometom, dokler si ni poškodoval zapestja. Za tem je presedlal na odbojko. Ponujena mu je bila tudi štipendija na univerzi Bethune-Cookman. Ne zaradi športa, temveč zaradi igranja saksofona.

Z ameriško reprezentanco je leta 2000 osvojil zlato medaljo. Foto: Getty Images

Zatem se je v celoti posvetil košarki in v njej pustil velik pečat. Pohvali se, da je edini košarkar, ki je odigral v ligi NBA 22 sezon. Dirk Nowitzki, s katerim sta bila od leta 2011 do 2014 soigralca pri Dallas Mavericks, je nosil dres v najmočnejši ligi na svetu eno sezono manj. Leto "prepozno" je Carter prišel v Dallas, ki je sezono pred njegovim prihodom osvojili edini naslov prvaka lige NBA. Prav ta lovorika pa mu manjka v vitrini in bo za vedno ostala prazna. Lahko bi rekli, da je bil za las prekratek.

Zato pa se lahko pohvali z zlato medaljo na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000. Med igrami, s 14,8 točke na tekmo je bil ključen mož ameriške reprezentance, je uprizoril potezo, o kateri je govoril ves svet. Zabijanje prek 218 cm visokega francoskega košarkarja Federica Weisa je eno najboljših, ki jih je prikazal v karieri. "Le dunk de la mort (zabijanje smrti)," so zapisali francoski mediji.

Zabijanje prek 218 cm visokega Weisa

Ravno zabijanja so bila tista, ki so v veliki meri navduševala navijače. V tem je bil eden najboljši v vsej zgodovini. Starejši ljubitelji košarke se spomnijo, kakšno predstavo je uprizoril na All-Star vikendu v njegovi drugi sezoni. Gledalci, med njimi tudi legendarni Shaquille O'Neal, so ostali odprtih ust, saj so bila zabijanja spektakularna.

Na All-Star vikendu je uprizoril spektakel v zabijanju

Zabijanje z obratom za 360 stopinj, zabijanje po tem, ko je dal žogo v zraku še med nogama, pri enem od zabijanj pa je skočil tako visoko, da je s komolcem končal celo v obroču.

Navijači zahtevali, da Carter ostane in predsednik gre. Šel je Carter. Na prvi tekmi po prestopu so celo zažgali njegov dresi.

V krstni sezoni pri Torontu si je prislužil naziv novinec leta, že v drugi pa v povprečju dosegal 25,7 točke, kar je bil četrti najboljši dosežek v ligi. Prve tri sezone je imel ob sebi daljnega bratranca Tracyja McGradyja, dokler slednji ni odšel k Orlando Magic.

Ravno v drugi sezoni je Carter popeljal Toronto do prve uvrstitve v končnico, medtem ko je kanadsko moštvo lani osvojilo zgodovinski naslov prvaka lige NBA.

Vince Carter in Tracy McGrady sta bila daljna bratranca, pri Toronto Taprtors pa sta skupaj igrala tri sezone. Foto: Getty Images

Po sedmih letih igranja je želel zapustiti Toronto, saj je bil prepričan, da pod takratnim vodstvom klub ne bi mogel mešati štrene najboljših. Nekaj navijačev je zbralo denar in plačalo pilotu, da je z letalom poletel nad dvorano, za seboj pa vlekel zapis: "Obdržite Vincea, zamenjate Peddieja."

Z Boštjanom Nachbarjem sta skupaj igrala pri Nets. Foto: Getty Images Richard Peddie je bil predsednik kluba, ki je ostal, Carter pa je izboril menjavo in se podal k New Jersey Nets. Na prvi tekmi ob povratku v Ari Canada Arena – 15. april 2005 – so ga navijači izžvižgali. Nekateri so celo zažgali njegov dres.

"Navijačem spoštujem, ne glede na to, ali navijate zame, me izžvižgate, sovražite. Še vedno vas imam rad. Moje srce je še vedno tu, saj se je v tem mestu vse skupaj zame začelo," so bile Carterjeve besede na odziv navijačev.

Najprej Nachbar, nato Dragić

Z Goranom Dragićem sta bila soigralca eno sezono pri Phoenix Suns. Foto: Getty Images Tudi z Nets mu ni uspelo osvojiti šampionskega prstana. Čast igranja z njim je imel v tem klubu Boštjan Nachbar. Med letoma 2006 in 2008 sta preživela čas skupaj.

Po petih letih se je Carter preselil v Orlando, leta 2011 v Phoenix, kjer je imel drugo snidenje s slovenskim košarkarjem. Goran Dragić je zaigral z njim v zadnji sezoni prvega nastopanja v dresu Suns, nakar sta se njuni poti razšli. Gogi je odpotoval v Houston, Carter k prvakom Dallas Mavericks, s katerimi mu ni uspelo ubraniti naslova.

Leta 2014 je sledila pot v Memphis, po treh sezonah so ga poslali k Sacramento Kings, zadnji dve pa je odigral v dresu Atlanta Hawks.

Vse skupaj je odigral 1541 tekem, kar ga uvršča na tretje mesto večne lestvice. Največ nastopov v ligi NBA ima Robert Parish, ki je s 1611. tekmami neulovljiv. Na drugem mestu je še vedno varen Kareem Abdul Jabbar (1560 tekem).

Za vedno bo legenda lige NBA

Foto: Getty Images Pohvali se lahko, da je edini košarkar v zgodovini, ki je v NBA igral 22 sezon. Prav tako je eden od šestih, ki je v desetih zaporednih sezonah v povprečju dosegal vsaj 20 točk, 4 skoke in 3 asistence na tekmo. Prav tako je med šestimi najboljšimi, ki so presegli mejo 24 tisoč točk, šest tisoč skokov, 2500 asistenc, 1000 ukradenih žog in 1000 zadetih trojk.

Aktiven je bil tudi izven parketa. Ustanovil je fundacijo upanja, ki je pomagala otrokom in njihovim družinam na Floridi, New Jerseyju in Ontariu.

S svojim izjemnim občutkom za doseganje košev, spoštovanja vredno dolgo kariero, v kateri je vodil ekipe v dobrem in slabem, bo Vince Carter za vedno legenda lige NBA.

Njegove sezone v ligi NBA