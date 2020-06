Čudežna najstnica, ki je mnogo prekmalu končala svoje življenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamila Skolimowska je nekdanja vrhunska atletinja, ki je prekmalu končala svoje mlado življenje in ji ni v celoti uspelo uresničiti svojih športnih sanj. Njen duh še vedno živi, še posebej pri aktualni olimpijski prvakinji Aniti Wlodarczyk.

Pri 17 letih je osupnila svetovno športno javnost

Prihodnji mesec bi se morale v Tokiu začeti olimpijske igre, ki jih je ustavil oziroma prestavil koronavirus. V naši rubriki smo se spomnili olimpijskih iger v Sydneyju, ko je pred dvajsetimi leti zmagala takrat šele 17-letna Kamila Skolimowska. Z metom 71,16 metra je osupnila svetovno športno javnost in osvojila olimpijsko zlato. Zatem je sledil manjši padec v formi, kar je bilo za tako mlado tekmovalko povsem nekaj običajnega. Ko je bila odločena, da se znova vrne na vrh, se je njeno življenje mnogo prekmalu ugasnilo.

Skolimowska se je rodila leta 1982 v Varšavi in prihaja iz športne družine. Njen oče je bil zelo uspešen dvigovalec uteži, medtem ko je bila njena mama uspešna rokometašica. Šport ji je bil torej položen v zibelko. Kamila se je odločila za "kraljico športov", a za disciplino, ki med dekleti ni bila najbolj priljubljena – met kladiva.

Leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju Skolimowska ni spadala med favoritinje. Foto: Reuters

Prvič je resneje nase opozorila na mladinskem evropskem prvenstvu v Ljubljani, ko je s 15 leti osvojila zlato medaljo. Leta 1999 pa je postala svetovna prvakinja do 18 let. Tistega leta je debitirala tudi na članskem svetovnem prvenstvu, a se ji ni uspelo prebiti do finala. To je bil le uvod v njeno neverjetno sezono.

Leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju Skolimowska ni spadala med favoritinje. Nihče ni pričakoval, da bo najstnica v disciplini, kjer ženske pogostokrat najboljše rezultate dosegajo po tridesetem letu, stopila na najvišjo stopničko. Treba je omeniti, da je bila takrat zaradi dopinga diskvalificirana tedanja najboljša metalka kladiva Romunka Mihaela Melinte. To je znala izkoristiti Skolimowska in zasluženo prišla do rezultata kariere, s tem pa postala najmlajša olimpijska prvakinja v metu kladiva.

Zmaga v Avstraliji jo je izstrelila med športne zvezdnice. Mnogi mediji so se razpisali o čudežni najstnici, ki ji je uspelo nekaj izjemnega. Zelo priljubljena je postala tudi na Poljskem. Tam je namreč dobila največje državno odlikovanje, kar jih športnik lahko sploh dobi.

V Atenah in Pekingu ji je spodletelo, a je bila prepričana, da se bo vrnila na vrh. Foto: Gulliver/Getty Images

Bila je prepričana, da se bo vrnila na vrh

Po uspehu v Sydneyju so njeni rezultati nekoliko padli, kar so mnogi poznavalci tega športa tudi pričakovali. Leto pozneje ji na svetovnem prvenstvu v Edmontonu ni uspelo priti do medalje, ko je z metom 68,5 metra zasedla četrto mesto. Znova je zablestela na evropskem prvenstvu leta 2002 v Münchnu, kjer je stopila na drugo stopničko, mesec pozneje pa je postavila še nov državni rekord. Leta 2004 je na olimpijskih igrah zasedla peto mesto.

Leta 2008 je na olimpijskih igrah v Pekingu doživela veliko razočaranje. Tam se je sicer prebila v finale olimpijskega tekmovanja, a ni mogla sestaviti veljavnega meta. Ob vsem razočaranju je bila prepričana, da se bo vrnila še močnejša, a olimpijskih iger v Londonu ni dočakala. Njeno mlado življenje, bila je stara komaj 26 let, je ugasnilo mnogo prekmalu.

Usodni trening na Portugalskem Kamila Skolimowska je po zmagi na OI dobila veliko priznanj. Foto: Gulliver/Getty Images

Skolimowska se je zgrudila med treningom v portugalskem mestu Vila Real de Santo Antonio. Po pričevanju reprezentančnega kolega Szymona Ziolkowskija je izgubila zavest v telovadnici z utežmi. Skolimowsko jim je uspelo oživiti, nemudoma so jo prepeljali v bolnišnico, vendar je med prevozom doživela nov srčni infarkt. Nadaljnji poskusi reanimacije niso bili uspešni in uro pozneje je Poljakinja umrla. Zdravniki poljske zveze so menili, da je bil vzrok smrti pljučna embolija, saj je Skolimowska dan pred tem tožila zaradi močnih bolečin pri dihanju.

Mnogi so prepričani, da Kamila ne bi umrla, če bi na pripravah imeli zdravnika. Zaradi varčevanja so s seboj na priprave vzeli le fizioterapevta.

Anita Wlodarczyk na tekmovanjih še vedno uporablja Kamilino rokavico. Foto: Gulliver/Getty Images

Njen duh še vedno živi

Poljska nikoli ni pozabila svoje športne junakinje. Prav tako ne Anita Wlodarczyk, ki je leta 2016 na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru v metu kladiva osvojila zlato medaljo. Anita vse od smrti Skolimowske na tekmovanjih nosi njeno rokavico in poudarila je, da jo bo nosila do konca kariere.

"Še vedno mečem s to rokavico. Ohranjam spomin nanjo, ko je pred 16 leti je osvojila zlato v Sydneyju. Vesela sem, da sem nadaljevala tradicijo," je takoj po zmagi dejala Anita Wlodarczyk.

Kamila Skolimowska je v atletiki pustila velik pečat in kdo ve, kaj vse bi še lahko osvojila v svoji karieri.