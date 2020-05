Prvič je zajokal, ostalo je zgodovina #video

Te dni bi moralo najboljšim teniškim igralcem zaradi rdečega peska škripati med zobmi, za njimi bi se moralo prašiti kot za najboljšimi konji, njihove nogavice pa bi "krasili" oranžni madeži. Še enkrat več bi bili zagotovo vsi pogledi uprti v Rafaela Nadala, ki bi lovil svojo že 13. zmago na OP Francije.

Od nekdaj je bil borec do zadnjega atoma moči. Foto: Guliver/Getty Images

Že pred 15 leti so pogledovali proti njemu

Ker OP Francije zaradi koronakrize ne moremo spremljati, se bomo vrnili 15 let nazaj, ko je Rafael Nadal osvojil svoj prvi turnir za grand slam. Treba je povedati, da je bil Rafael Nadal že v tistem času poznan igralec, saj je v Pariz prišel kot peti igralec sveta.

Pravzaprav je tistega leta navduševal že pred Roland Garrosom in s tem napovedal, da bi lahko dominiral na pesku in na trdi podlagi. V sezoni 2005 je do turnirja v Parizu osvojil pet turnirjev. Da je bil res dominanten, govori dejstvo, da je tisto sezono zmagal na 11 turnirjih, kar je še danes največ do zdaj v njegovi karieri.

Rafael Nadal in Zinedine Zidan Foto: Guliver/Getty Images

Počaščen je, da je lahko igral proti njemu

Njegov nasprotnik v prvem krogu OP Francije je bil Lars Burgsmuller, takrat 96. igralec sveta. Nadal ga je odpravil po treh nizih s 6:1, 7:6 (4), 6:1. Burgsmulle, danes že upokojeni teniški igralec, se zelo dobro spominja tistega dvoboja.

"Tisto leto sem si rekel: Ne sme me biti sram, ker sem izgubil proti zmagovalcu OP Francije. Toliko let po tem sem videl, da na francoskem pesku ni izgubil štiri leta zapored. Zdaj ko sem končal svojo kariero in se ozrem nazaj, vidim, da sem lahko počaščen, da sem igral proti njemu. To je eden izmed dvobojev, ki sem si jih zapomnil."

Federer razočaran, a ne tako, da bi razbijal Roger Federer je na zmago na OP Francije čakal do leta 2009. Foto: Guliver/Getty Images

V nadaljevanju turnirja je Rafa premagoval svoje nasprotnike, v polfinalu tudi Rogerja Federerja. Tega je premagal po štirih nizih (6:3, 4:6, 6:4, 6:3). In kaj je švicarski teniški virtuoz povedal po tistem porazu, potem ko si je tako želel osvojiti še edini turnir za grand slam, ki mu je manjkal v vitrini.

"Razočaran sem, ampak zaradi tega ne bom razbil garderobe. Želja po zmagi je še vedno velika. Tokrat so bile zvezde na njegovi strani. Mislim, da sem imel pot do zmage, vendar nisem igral najboljšega tenisa," je povedal danes 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Švicar je moral na zmago na OP Francije čakati vse do leta 2009.

Nasprotnik v finalu se je vračal po dopinški aferi

Rafaela Nadala je v velikem finalu čakal Argentinec Mariano Puerta, za katerega je bila uvrstitev v finale izjemen uspeh, saj se je vračal po devetmesečni kazni zaradi dopinga. Takrat 26-letni Puerta do takrat na največjih turnirjih ni prišel dlje kot do tretjega kroga. Pred dvobojem je bilo jasno, da je Rafa favorit tega dvoboja.

"OK, osvojil si največji turnir v tenisu. Zdaj boš do konca kariere igral z manjšim pritiskom in bolj mirno." Foto: Guliver/Getty Images

Nadal, ki je v času turnirja praznoval svoj 19. rojstni dan, je Argentinca premagal po štirih nizih (6:7, 6:3, 6:1, 7:5), padel na kolena in postal najmlajši zmagovalec OP Francije.

"Sanje so se mi uresničile, ko sem zmagal v prvem poskusu. Mariano je bil moj najtežji nasprotnik v teh dveh tednih. Bil je izjemen finale. Mislim sem, da bom izgubil, potem ko je dobil prvi niz. Res sem mislil, da bi lahko on zmagal. Boril sem se za vsako točko. Ko sem bil v težavah, sem se boril, boril in še enkrat boril za vsako igro."

Čeprav Španec na igrišču deluje kot dobro naoljen stroj, je takrat presenetil še samega sebe, "Tisti trenutki so bili zelo čustveni. Ko dosežeš svoj cilj, je nekaj izjemnega. Prvič sem jokal po zmagi. Pred tem se mi to ni še nikoli zgodilo," je pred leti za express povedal danes 33-letni teniški igralec.

Odločenost se je videla že na njegovem obrazu.

Rafael Nadal's walk onto Court Philippe Chatrier for that first final in 2005 against Mariano Puerta. Game face! pic.twitter.com/bWkEw8Ro6p — Nick Zaccardi (@nzaccardi) June 9, 2019

Mislil je, da bo od takrat vse lažje, a se je hudo motil

Rafa, ki danes spada med ene od najboljših teniških igralcev vseh časov, je od takrat osvojil še 18 zmag na turnirjih za grand slam, torej skupno 19. (OP Avstralije 1x, OP Francije 12x, Wimbledon 2x, OP ZDA 4x). Majorčan je po prvi zmagi na turnirjih velike četverice mislil, da bo od takrat vse lažje.

"Po tisti zmagi sem se vrnil v hotel in si rekel: 'OK, osvojil si največji turnir v tenisu. Zdaj boš do konca kariere igral z manjšim pritiskom in bolj mirno.' V resnici je bilo vse skupaj povsem nasprotno. Vsako leto, ko sem igral, je bilo več in več pritiska," je deset let po prvi zmagi za USA Today priznal kralj peska.

Toni Nadal je bil prepričan, da lahko zmaga. Foto: Guliver/Getty Images

Če je bil Rafael Nadal presenečen in vesel ob svoji prvi zmagi na turnirjih za grand slam, pa je bil Toni Nadal, njegov stric in dolgoletni trener prepričan, da njegovemu varovancu lahko uspe. "Želeli smo zmagati. Če bi me pred začetkom turnirja vprašali, ali si želim, da se prebije v finale, bi dejal: 'Ne, želim si, da bi zmagal.' Verjel sem v to. Rafael je bil v tistem trenutku najboljši igralec na pesku."