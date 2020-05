Preobrati, ki si jih bomo zapomnili #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preobrati, ki so uspeli Novaku Đokoviću

V tenisu smo lahko v preteklosti videli veliko neverjetnih preobratov. Nekaj teh je pripravil tudi Novak Đoković, trenutno najboljši teniški igralec na svetu, ki je znan kot psihološko zelo močan športnik. In ravno psihološka stabilnost je ena glavnih dejavnikov pri tovrstnih preobratih. V času prekinitve tenisa na najvišji ravni, smo zbrali nekaj največjih preobratov Novaka Đokovića.

Mnogi so se čudili, kako je Novak Đoković psihološko tako stabilen. Ničkolikokrat v karieri se mu je pripetilo, da občinstvo ni bilo na njegovi strani. Sploh takrat, ko je igral proti velikemu Rogerju Federerju ali Rafaelu Nadalu. Srbski zvezdnik je razlagal, kako si je med dvoboji domišljal, da gledalci v tistem trenutku navijajo zanj. In to mu je, kot kaže, kar dobro uspevalo. Izbrali smo nekaj najbolj zanimivih preobratov 17-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam.

Ko je Roger Federer v enem dvoboju "pokleknil" kar dvakrat

Tudi takrat, ko je bil Novak Đoković v povsem izgubljenem položaju, se je na največjih turnirjih znal vrniti v dvoboj in zmagati. Nazadnje smo to videli lani v Wimbledonu, ko je v finalu igral proti Rogerju Federerju. Zagotovo je to eden najbolj znamenitih dvobojev na sveti travi. Dvoboj se je na koncu končal z izidom 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3).

Švicar je imel v petem nizu pri izidu 8:7 na svoj servis dve vezani žogici za turnirsko zmago, a je Đoković uspel izničiti prednost in se vrniti v igro. Baselčan, ki se sicer zelo dobro znajde v podaljšanih igrah, si je v tisti podaljšani igri ustvaril "mini break, ko je imel rezultat 11:11. Tudi tega ni znal izkoristiti, kar je samo še en dokaz, kako je v takšnih trenutkih pomembna psihološka priprava. Roger je po tem dvoboju ostal pri svojih 20 osvojenih turnirjih za grand slam. Priložnosti za novo zmago na turnirjih velike četverice pa bo imel zmeraj manj.

Leto pred tem se je izvlekel proti Rafaelu Nadalu

V Wimbledonu je bilo zelo napeto tudi leta 2018, ko je Đoković v polfinalu igral proti Rafaelu Nadalu. Dvoboj se je igral dva dni, saj sta v petek na igrišče prišla šele nekaj po 20. uri in ga po treh urah prekinili. Dvoboj se je nadaljeval v soboto.

Stvari so se zapletle v petem nizu pri izidu 7:7, ko je Nadal prišel do žogice za odvzem servisa. Nadal je napadal z backahndom in prišel na mrežo, a Đoković je uspel nekako žogico poslati mimo njega. Pozneje je dvoboj dobil z izidom 6:4, 3:6, 7:6 (11), 3:6, 10:8. Srb naslednji dan v finalu brez večjih težav premagal Južnoafričana Kevina Andersona.

V Avstraliji do zadnjega atoma moči

Leta 2012 smo na OP Avstralije videli enega najbolj zanimivih dvobojev. Takrat sta atomski tenis pokazala Đoković in Nadal, ki sta na igrišču preživela skoraj šest ur.

V maratonskem dvoboju je bilo napeto v petem nizu, ko je Špancu uspel "break" in povedel s 4:2 in imel na svoj servis vodstvo 30:15. Nole se je z zadnjimi atomi močmi rešil tudi iz tega položaja in premagal Nadala. Končni izid je bil 5:7, 6:4, 6:2, 6:7(5:7), 7:5.

Po končanem dvoboju sta oba glavna akterja komaj stala na nogah, tako da so jim organizatorji ob slovesni podelitvi dali stole, da sta se lahko usedla.

Se še spomnite, kako je Đoković udaril na polno?

Zelo napeto je bilo leta 2011 v polfinalu OP ZDA, ko sta igrala Novak Đoković in Roger Federer. Zadnji je v petem nizu vodil s 5:3, Švicar, imel dve zaporedni žogici za zmago na svoj servis. Ljubitelji tenisa se zagotovo spomnijo, kako je Nole "na pamet" vrnil servis Federerju … V nadaljevanju se je vse odvijalo v prid Srba, ki je dobil dvoboj 6:7, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. Đoković je v velikem finalu v štirih nizih na kolena spravil še Rafaela Nadala.

Dve zapravljeni žogici tudi leta 2010

Leta 2010 se je v polfinalu OP ZDA med Novakom Đokovićem in Rogerjem Federerjem dogajalo nekaj podobnega kot leta 2019 v Wimbledonu. Federer je imel tudi takrat zmago v svojih rokah, ko je imel prav tako dve zaporedni žogici za zmago, samo da je bilo to na servis Beograjčana. Novak je tudi iz tega dvoboja prišel kot zmagovalec (5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 7:5), a je moral priznati poraz v velikem finalu. Takrat ga je premagal Rafael Nadal.

Roger Federer in Rafael Nadal težko najdeta recept, da lahko premagata Novaka Đokovića. Foto: Gulliver/Getty Images

Vse težje najdeta recept za zmago

V vseh teh letih se zdi, da je Novak Đoković svojima največjima rivaloma zlezel pod kožo in da vse težje najdeta recept za zmago proti Srbu. Nole ima namreč proti obema igralcema boljši izkupiček zmag. Razmerje zmag in porazov proti Rogerju Federerju ima 27:23, medtem ko ima proti Rafaelu Nadalu razmerje 29:26.