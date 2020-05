Te besede so jih šokirale: "Prijatelji, končal sem"

Foto: Gulliver/Getty Images

Kaplja čez rob je bil poraz v Miamiju

Vse skupaj se je dogajalo leta 2018, kmalu po operaciji komolca, ki ga je dolgo mučil. V tistem času je bil Novak na igrišču neprepoznaven, saj je bil daleč od svoje prave forme. To se je odražalo tudi na njegovih rezultatih. Turnir v Miamiju je sodu izbil dno, saj je v drugem krogu prestižnega turnirja izgubil proti Francozu Beniotu Pairu.

Jelena Đoković je razkrila, da so bili ob njegovih besedah šokirani. Foto: Guliver/Getty Images

Tistega trenutka se Jelena zelo dobro spominja. "Rekel mi je: 'Prekinjam. Izgubil sem v Miamiju in to je zame težek poraz.' Vse nas je zbral in sporočil: 'Prijatelji, končal sem.' Bila sem zmedena, nato je še Eduradu Artaldiju dejal, naj stopi v stik s sponzorji in jim sporoči, da za pol leta, eno leto ali za vedno končuje," je razlagala v pogovoru z Grahamom Bensingerjem.

Ta odločitev je bila za vso ekipo veliko presenečenje, pravzaprav so bili šokirani. Vsi so jokali in mu govorili, da ni čas za to in da ne sme obupati.

"Ne, ti si nehal igrati tenis. Zapusti igrišče, zdaj mi igramo." Foto: Guliver/Getty Images

Najprej ga je nagnala z igrišča

"Šli smo na dopust, ker se je želel umakniti od tenisa. In kadar se to zgodi, tenisa noče niti videti. A jaz imam rada tenis in z otroki sem šla igrat. Četrti dan se je pojavil Novak in me videl igrati proti stari napravi za tenis. Zraven je igral tudi Stefan. Za njega tenis ni bil več zabaven, želel je uživati brez pritiska."

"Prišel je brez obutve, majice, na sebi je imel le kratke hlače in vprašal: 'Lahko tudi jaz dobim lopar?' Odgovorila sem mu: 'Ne, ti si nehal igrati tenis. Zapusti igrišče, zdaj mi igramo.' Šalila sem se, ampak Stefan mu je rekel, da lahko poskusi tudi on. Vzel je lopar in žogice, nekajkrat serviral in rekel: 'Hm, ne počutim se slabo.' Vprašala sem ga, ali greva igrati skupaj, in sva šla."

Zadnji dan dopusta se je odločil Mnogi so mu govorili, naj ne prehiteva dogodkov, kar ga je na koncu skoraj stalo kariero. Foto: Reuters

Zadnji dan dopusta je vzel majico in teniško obutev ter svoji ženi povedal, da bo poklical Marijana Vajdo in ga vprašal, ali bo znova njegov trener. "V smehu sem mu odgovorila: 'Kako to misliš?' Preostalo je zgodovina," je še povedala Jelena.

Spomnimo, da se je v tistem obdobju po operaciji Beograjčanu zelo mudilo. Mnogi so mu govorili, naj ne prehiteva dogodkov, kar ga je na koncu skoraj stalo kariero. "On se je priganjal in priganjal. Govoril je: 'Nočem se upočasniti.' On mora pasti zelo nizko, da se lahko spet dvigne," je še povedala Jelena.