Ameriška teniška zveza želi OP ZDA prirediti v New Yorku

Ameriška teniška zveza (USTA) je izrazila željo, da bi kljub epidemiji novega koronavirusa odprto prvenstvo ZDA izpeljali v New Yorku. Po načrtovanem programu bo turnir za grand slam na sporedu med 31. avgustom in 13. septembrom, obstajajo pa tudi alternativni scenariji in morebitna selitev pomembnega turnirja v Indian Wells ali Orlando.

"Cilj ameriške teniške zveze je, da se turnir za grand slam organizira v New Yorku. V zadnjem času so se pojavila številna ugibanja glede tega turnirja, v tem trenutku pa nismo sprejeli nobena odločitve. Zadeve vseskozi spremljamo, o spremembi datuma in kraja turnirja trenutno še ne razmišljamo," je v zvezi s tem dejal tiskovni predstavnik ameriške teniške zveze Chris Widmaier.

Končna odločitev o usodi tradicionalnega turnirja v New Yorku, ki je eno od eno od žarišč okužbe z novim koronavirusom v ZDA, bo padla v drugi polovici junija.

Ameriški časnik The New York Times je v sredini izdaji zapisal, da USTA doslej še ni opravila nobenega resnega pogovora z milijarderjem Larryjem Ellisonom, ki je lastnik teniškega objekta v Indian Wellsu, medtem ko Orlando po infrastrukturni plati ni primeren za organizacijo tako velikega teniškega turnirja.

Pandemija koronavirusa povsem zaustavila tudi tenis

Pandemija novega koronavirusa je povsem zaustavila teniška tekmovanja na najvišji ravni. Do sredine julija ne bo na sporedu nobenega turnirja, tradicionalni spomladanski in največji turnir na peščeni podlagi, odprto prvenstvo Francije v Parizu, so prestavili na jesenski termin in se bo začel 20. septembra, Wimbledon pa so prvič po drugi svetovni vojni odpovedali.

Edini veliki turnir za grand slam v začetku leta v avstralskem Melbournu se je končal z zmagoslavjem Srba Novaka Đokovića, v ženski konkurenci je slavila v Rusiji rojena Američanka Sofia Kenin.

Preberite še: