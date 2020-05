Slovenci na treninge, na Tajvanu do tisoč gledalcev, alarm pri Lukašenku

Velik del športnega sveta zaradi pandemije novega koronavirusa še vedno miruje, a tudi šport se počasi, a vztrajno vrača. No, ponekod se nikoli niti ni povsem poslovil. Na primer v Belorusiji, kjer je predsednik Aleksander Lukašenko covid-19 označil za psihozo, državljanom pa "svetoval", da je mogoče virusne tegobe pregnati s kakšnim šilcem žganega.

Beloruske nogometne lige so bile v zadnjih tednih v Evropi tako edine, ki so se nadaljevale brez prestavljanj, po ustaljenem ritmu. A prav v dneh, ko bodo kot prvi v top evropskih ligah sezono nadaljevali Nemci, bodo tudi zelenice v Belorusiji ponekod samevale. Tamkajšnja nogometna zveza je namreč sporočila, da je petkov obračun elitne beloruske lige med FC Minsk in Neman Grodno prestavljen zaradi domnevnih okužb z novim koronavirusom v ekipi iz prestolnice. Iz istega razloga so prestavili drugoligaški obračun med Arsenal Dzerzhinsk in Lokomotiv Gomel. Preostale tekme so predvidene po urniku. Belorusija je bila edina država v Evropi, ki ni prekinila nogometnega prvenstva. V prihodnjih dneh bosta sicer odpadli dve tekmi, saj sumijo na okužbe z novim koronavirusom v moštvih. Foto: Reuters

Nogomet se je vrnil na Ferskih otokih, kjer so v primerjavi z drugimi evropskimi nogometnimi sezonami to šele začeli, tako da jim je ni bilo treba prekiniti. So pa prvi krog v soboto dočakali z dvomesečno zamudo.

Na Ferskih otokih so konec preteklega tedna začeli novo nogometno sezono:

Čehi na pravi tekmovalni ritem in vrnitev lig še čakajo, pripravljalne tekme pa so se tam že začele. Tako sta se danes dopoldne udarila drugoligaš FC Vitkovice in prvoligaška FC Banik Ostrava, ki je slavila z 2:0. Brcajo tudi na nekaterih drugih celinah, v Južni Koreji, Turkmenistanu, Armeniji, Vietnamu, na Tajvanu, v Nikaragvi ...

Nogomet teče dalje tudi v Južni Koreji, sicer pred praznimi tribunami ... Foto: Reuters

V zadnjih dveh državah je mogoče spremljati tudi košarkarske obračune, medtem ko večina košarkarskega sveta tekmovalno miruje. Tudi najkakovostnejša liga na svetu NBA, v kateri iščejo rešitve, da bi izpeljali sezono do konca. Brez tekem so za zdaj tudi v izjemno kontaktnem športu, rokometu, pa tudi odbojki – nekaj tekem so izpeljali le v Rusiji.

Na Tajvanu so aktivni v kar nekaj ligah ... Foto: Reuters

Aktivni so tudi v Aziji zelo priljubljeni igralci bejzbola. Najbolj priljubljena športna liga v Južni Koreji Korea Baseball Championship je v polnem teku, a so srečanja brez gledalcev.

... na bejzbolske tekme so se vrnili tudi gledalci. Foto: Reuters

Drugače je na Tajvanu, kjer so ob upoštevanju priporočil lahko prisotni tudi navijači. Tako si je po pisanju japantimes.co.jp petkovo tekmo med Fubon Guardians in Uni-President Lions ogledalo okoli tisoč gledalcev (toliko jih je lahko na posamezni tekmi), ki so jim pred vstopom na štadion izmerili temperaturo. Bejzbolske tekme v teh dneh prirejajo tudi v Nikaragvi.

Dustin Brown ob prihodu na ekshibicijski teniški dvoboj. Foto: Guliver/Getty Images

Zaživela so tekmovanja v individualnih športih. Tako so v začetku maja prvič po razglasitvi pandemije v Severnem Porurju odigrali ekshibicijski teniški turnir. Turnirji so na sporedu v nevsakdanjih okoliščinah, brez gledalcev in pobiralcev žogic ... ponekod manjkajo tudi linijski sodniki. Teniška zveza Slovenije bo prvo tekmovanje pod svojim okriljem priredila 29. maja.

Teniški dvoboji v današnjih časih:

Ponekod so na delu tudi namiznoteniški igralci, in sicer v Braziliji, Armeniji, Ukrajini, tudi v Rusiji. Armenci so v zadnjih dneh organizirali tudi pokalno tekmovanje v badmintonu.

Ni kaj, šport se vrača.

