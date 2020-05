Spodbudni podatki: le ena nova okužba, umrl ni nihče

Skupaj so do zdaj v Sloveniji potrdili 1461 okužb s tem virusom, število smrti ostaja pri 102. Že nekaj časa je število potrjenih primerov nizko. Tako so v nedeljo in v soboto potrdili po tri pozitivne primere.

V bolnišnici se je v ponedeljek zdravilo 40 bolnikov s covidom-19, devet jih je potrebovalo intenzivno nego, je sporočila vlada. V domačo oskrbo so v ponedeljek odpustili tri bolnike.

V Sloveniji so do zdaj vse skupaj opravili 64.547 testov na novi koronavirus.