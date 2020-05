"Vlada bo dokončno odločitev o šolanju sprejela do konca tedna" #VŽivo

Kot je uvodoma povedal Kacin, vlada načrtuje, da bo 18. maja odprla šole za učence od 1. do 3. razreda in učence zaključnih letnikov srednjih šol. Prav tako naj bi se odprli vrtci. Kacin je danes dejal, da bo vlada dokončno odločitev o odprtju šol in vrtcev sprejela do konca tedna.

Direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj je podrobneje pojasnil potek šolanja in dejavnosti v vrtcih. Kot je dejal, na bo organizacija dela v vrtcih prilagojena tako, da otroci v čim krajšem obdobju pridobijo občutek varnosti in zaupanja. "Strokovni delavci naj se prilagodijo otrokom in ne hitijo z izvajanjem programa, četudi ne bodo vsi cilji kurikuluma uresničeni," je dejal.

dr. Vinko Logaj @zrss_si: Prikaz deležev v okviru postopnega odpiranja vrtcev in šol. pic.twitter.com/7ulbfOBFkb — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 12, 2020

V osnovnih šolah priporočajo neko prilagoditveno obdobje, je dejal Logaj. "Ob prehodi iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli za učence prve triade v osnovnih šolah priporočamo prilagoditveno obdobje, okvirno en teden, in postopno poglabljanje in nadgrajevanje dosežene ravni znanja, pridobljenega v obliki izobraževanja na daljavo," je dejal.

Učitelji naj ne razmišljajo, da je treba takoj vse nadoknaditi, je dejal. Učitelj naj določi večji obseg pomoči za tiste učence, ki niso uspeli usvojiti temeljnih ciljev skozi izobraževanje na daljavo. "Učencem, ki iz zdravstvenih oziroma drugih opravičenih razlogov ne bodo prišli v šolo, naj šole prilagodijo oblike in metode dela," je dodal.

Kot je še priporočil, naj bo pouk zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja v prvem tednu usmerjen v zaključevanje ter morebitno popravljanje in izboljševanje ocen. "Pomemben del časa naj bo namenjen pripravi na zaključni izpit oziroma maturo," pravi.

Beović: Blizu je normalizacija življenja

Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beović je poudarila, da so rezultati dobri. Kot je povedala, so pri večini zbolelih kontakti znani. Tam, kjer ni znanega kontakta, pa gre za okužbe, vnesene iz tujine.

To je posledica sorazmerno majhnega števila okuženih trenutno v populaciji, torej učinkovitih ukrepov za zmanjšanje prenosa virusa ob pravem času in obenem zelo skrbnega dela terenskih epidemiologov, ki vsak primer raziščejo in zamejijo s karantenami kontaktov, je dejala.

Kljub dobrim rezultatom pa čakajo na učinke sprostitve ukrepov pred prvomajskimi prazniki. "Blizu je normalizacija življenja," je dejala.

Preberite še: