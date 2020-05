Vlada razkriva nova pravila v šolah in vrtcih #vŽivo

Po petkovem prejemu priporočil in navodil ob odprtju vrtcev in šol je v delu izobraževalnega sektorja zaznati negodovanja, opozorila o neživljenjskih navodilih in številnih odprtih vprašanjih. Na vladni novinarski konferenci ob 11. uri bodo sodelovali državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec, strokovnjakinja za področje mladine in zdravje otrok Polonca Truden Dobrin iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter vladni govorec Jelko Kacin. Novinarsko konferenco vlade v živo spremljamo na Siol.net.

Za začetek prihodnjega tedna je predvideno vnovično odprtje vrtcev ter za nekatere učence tudi osnovnih, srednjih in glasbenih šol. V ustanovah so v petek prejeli okrožnico z navodili pristojnega ministrstva, ki vključuje tudi priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in zavoda za šolstvo. V njej je navedeno, kako naj se oblikujejo skupine, kdo in kdaj naj nosi masko ter kakšnih ukrepov naj se v vrtcih in šolah držijo.

Kot je danes povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, ministrstvo za šolstvo skupaj s stroko iz NIJZ in izobraževalnih ustanov pospešeno pripravlja smernice, kako spet zagnati vzgojnoizobraževalni proces, da bo ta varen tako za pedagoge kot tudi za otroke in starše. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec je povedal, da so smernice odpiranja vzgojnoizobraževalnih zavodov začrtane. "Zavedamo se, da ne bo lahko, predvsem od zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bo to zahtevalo veliko znanja in organizacijskih spretnosti," je dejal Orehovec.

Navodila za pripravo na odpiranje vzgojnoizobraževalnih ustanov je ministrstvo v okrožnici ravnateljem vzgojnoizobraževalnih zavodov poslalo v petek. "Pri nastanku navodil so sodelovali NIJZ, zavod za šolstvo, izpitni center, zavod za poklicno izobraževanje ter predstavniki ravnateljev, staršev in sindikata SVIZ," je pojasnil Orehovec. Kot je dejal, bi si na ministrstvu želeli ponovno odpreti vse vzgojnoizobraževalne ustanove, vendar to še ni mogoče.

Kot je pojasnil Orehovec, je predviden datum odprtja javnih in zasebnih vrtcev 18. maj. "Delo naj bi potekalo v manjših skupinah. V prvem starostnem obdobju naj bi bilo v skupinah osem, v drugem starostnem obdobju pa deset otrok," je pojasnil Orehovec. Zaradi prostorskih omejitev starše na ministrstvu za šolstvo naprošajo, naj v vrtce pripeljejo samo otroke, za katere doma ne morejo zagotoviti varstva. Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtce, bodo do konca maja oproščeni plačil.