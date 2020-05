Okoli sto Slovencev je že včeraj želelo na Hrvaško

Hrvaška je v nedeljo znova dovolila vstop v državo državljanom EU zaradi poslovnih razlogov ali drugih gospodarskih interesov kot tudi zaradi nujnih osebnih razlogov. Odpravili so tudi obvezno 15-dnevno samoizolacijo potnikov iz drugih držav po vstopu na Hrvaško.

"Ni smiselno, da ljudi, ki jih povabite na sestanek, pustite v samoizolaciji"

"Ni smiselno, da ljudi, ki jih povabite na poslovni sestanek, pustite v samoizolaciji. Ljudem bomo dovolili poslovna srečanja, naj opravijo tisto, zaradi česar so prišli, da pridejo do svojih nepremičnin ali fakultet," je po navajanju STA povedal Božinović v nedeljo zvečer za hrvaško komercialno televizijo Nova TV. Poudaril pa je, da bi potem, ko bodo tuji državljani opravili tisto, zaradi česar so prišli, morali ostati tam, kjer so nameščeni, pa naj bo to hotel ali študentski dom.

Kaj bi se zgodilo, če bi na mejo prišel turist?

Pojasnil je še, da obiski svojcev še niso priporočljivi, razen v nujnih primerih, kot je smrt sorodnikov. Na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi za vstop že zdaj zaprosil kak turist, pa je Božinović odgovoril, da bi to možnost obravnavali, če bi obstajal dogovorjen aranžma, in sicer v skladu z epidemiološkimi ukrepi. Kot je še povedal, pa bodo hrvaške meje zaprte za državljane tretjih držav do sredine junija, poroča STA.

Pri vstopu v Slovenijo karantena Pri slovenski policiji pa so včeraj pojasnili, da slovenska stran ni spremenila odloka o prehajanju mejnih prehodov med epidemijo koronavirusa, kar pomeni, da se osebam ob vstopu v Slovenijo odredi sedemdnevna karantena. Za spremembo odloka je pristojno ministrstvo za zdravje, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve. V okviru odloka sicer veljajo nekatere izjeme, med drugim za čezmejne dnevne delovne migrante, osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi, tovorni promet, tranzitne potnike ter dvolastnike ali najemnike zemljišč, ki so državljani Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske, navaja STA.

Če se bodo razmere poslabšale, bodo ukrepe zaostrili

Spomnil je še, da je hrvaška uprava za mejo odprla posebni elektronski naslov, na katerem se državljani drugih držav lahko seznanijo, ali izpolnjujejo pogoje za vstop na Hrvaško. Hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz) pa je na svoji spletni strani objavil natančna navodila in priporočila za hrvaške in tuje državljane, ki prihajajo na Hrvaško. Hrvaški notranji minister je še opozoril, da ni izključeno, da bodo znova zaostrili ukrepe, če se bo pojavilo novo žarišče koronavirusa, še poroča STA.