Morala bi po otroka v šolo, a je s partnerjem umrla v avtomobilu

V dvojnem umoru, ki se je zgodil sinoči v zagrebškem Markuševcu, sta umrla 29-letna Andrea K. in njen 38-letni partner Marijan C. Policija naj bi bila na sledi morilcu, ki bi ga lahko izdali posnetki nadzornih kamer.

Zagrebška policija je ponoči opravila preiskavo na ulici Črna voda, kjer so v garaži večstanovanjske hiše našli trupli moškega in ženske s strelnimi ranami. Sosedje pravijo, da so v času streljanja slišali približno ducat strelov.

Živela je v stanovanju z novim partnerjem

Po njihovih besedah ​​je ženska, šlo naj bi za 29-letno Andreo K., po ločitvi živela v stanovanju z novim partnerjem. Bila sta najemnika. Kot so izvedeli na portalu index.hr, je umorjena ženska med študijem z bivšim možem imela otroka, nakar je študij opustila in začela delati v igralnici. Zaradi psihičnega nasilja naj bi se par kmalu ločil.

Sosedje so za hrvaški portal povedali, da bi morala ženska včeraj iti po otroka iz šole, vendar je ni bilo. Po njihovih besedah ​​je njen bivši mož, zaskrbljen zaradi tega, poklical policijo.

Z novim možem je ustanovila gostinsko podjetje

Andrea in Marijan sta junija lani v Zagrebu ustanovila podjetje Love Revolution, registrirano za vodenje restavracij in drugih gostinskih obratov. Andrea je na družbenih omrežjih objavljala fotografije in videoposnetke, večinoma s skupnih potovanj.

Index poroča, da ima policija namige o tem, kdo je morilec, in da ga iščejo. Preiskovalci iščejo motorno kolo in vozilo Caddy, ki ju je videti na posnetku nadzorne kamere.