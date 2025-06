Tadej Pogačar mirno potrdil skupno zmago, zadnja etapa Francozu Martinezu

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec kriterija po Dofineji. V zadnji, osmi etapi od Val d'Arca do Pleateau du Mont-Cenisa (133,3 km) je s tretjim mestom ubranil prednost v skupnem seštevku in za 59 sekund ugnal Danca Jonasa Vingegaarda (Visma | Lease a Bike), ki je danes osvojil drugo mesto. Tretji v skupnem seštevku je bil Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) z 2:38 zaostanka, zmagovalec zadnje etape pa je bil Francoz Lenny Martinez.

Pogačarju je Dofinejo uspelo pokoriti v drugem poskusu, na tej dirki je nastopil že leat 2020 in zasedel četrto mesto. Danes je postal tretji slovenski zmagovalec kriterija, prvemu je to uspelo Janezu Brajkoviču leta 2010, nato pa leta 2022 in lani še Primožu Rogliču.

Drugi Slovenec na dirki Domen Novak, ki je bil na dirki v službi kapetana Pogačarja pri UAE Emirates, je danes opravil svoje delo in okoli 40 km pred ciljem odstopil.

Kriterij po Dofineji, potek 8. etape:

Cilj: Francoz Lenny Martinez (Bahrain Victorious) je zmagovalec zadnje etape 77. kriterija po Dofineji, Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zasedel tretje mesto, z Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike) se niti ni spustil v sprint, je pa Slovenec potrdil skupno zmago na dirki.

🏁 🇫🇷 Lenny Martinez gagne la dernière étape en solo !

🇸🇮@TamauPogi remporte le Dauphiné 2025 ! 🏆



🏁 🇫🇷 Lenny Martinez wins the final stage!

🇸🇮@TamauPogi claims the 2025 #Dauphiné title! 🏆 pic.twitter.com/Hu931oBErY — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 15, 2025

4 km do cilja: Pogačar in Vingegaard sta na planoti Cenis 45 sekund za vodilnim Martinezom, pa dobrih 20 sekund pred skupino z Lipowitzem, Jorgensonom, Evenepoelom in Johannessenom.

5,5 km do cilja: Pogačar je dvignil tempo, z Vingegaardom sta se zlahka otresla trojice kolegov.

6 km do cilja: Pogačar in Vingegaard sta ujela Kussa, Masa in Healyja, skupina vozi 46 sekund za vodilnim Martinezom. Evenepoel in Johannessen zaostajata deset sekund za rumeno majico, nosilec bele majice Florian Lipowitz še 20 več.

💛 Jonas Vingegaard attaque mais @TamauPogi ne quitte pas sa roue !



💛 Jonas Vingegaard attacks but @TamauPogi stays in his wheel! #Dauphiné pic.twitter.com/r9LSmjR8nS — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 15, 2025

6,5 km do cilja: V skupini favoritov je pospešil Jonas Vingegaard, z njim se je odpeljal Tadej Pogačar.

7 km do cilja: Lenny Martinez se je v vodstvu oddaljil Enricu Masu, Evenepoel, Pogačar, Vingegaard in Johannessen so ujeli Valentina Paret-Pantreja in vozijo 55 sekund za vodilnim Francozom. Vmes sta še Ben Healy in Sepp Kuss.

8,4 km do cilja: Iz skupine favoritov je najprej skočil Johannessen, nato je pospešil še Remco Evenepoel in s seboj povlekel Pogačarja ter Vingegaarda. Prednost Masa in Martineza je padla pod minuto na 50 sekund.

9 km do cilja: Do vrha klanca so še štirje kilometri, Mas in Martinez vozita 1:12 pred skupino z rumeno majico.

10 km do cilja: Mas in Martinez sra se oddaljila kolegom na čelu dirke, v glavni ni je pospešil Tobias Halland Johannessen, prišlo je tudi do padca treh kolesarjev, Sergia Higuite, Eddyja Dunbarja in Paula Seixasa.

12 km do cilja: Maxim van Gils je spet ujel vodilno skupino in takoj sprožil napad, na katerega je nato odgovoril Enric Mas, pridružil pa se mu je še Lenny Martinez. Glavnino zdaj poganja Pogačarjeva ekipa UAE Emirates in vozi 1:28 za čelom dirke.

13 km do cilja: V vodstvu vztrajajo le še Sepp Kuss, Valentin Paret-Peintre, Lenny Martinez, Ben Healy in Enric Mas, imajo še 1:13 prednosti pred vse bolj razredčeno glavnino.

14 km do cilja: Van der Poel je že v začetku vzpona na Cenis popustil in čaka glavnino, tudi Ivan Romeo se je ustavil (izgleda, da je imel tudi nekaj težav s kolesom), glavnina je zaostanek za preostankom ubežnikov zmanjšala na minuti in 20 sekund.

16 km do cilja: Mathieu van der Poel je počakal kolege ubežnike, enajsterica zdaj vozi 1:40 pred glavnino. V tej se Jonas Vingegaard že cel dan kot klop drži Tadeja Pogačarja.

💚 @mathieuvdpoel s'est relevé pour attendre ses anciens compagnons d’échappée juste avant d'aborder la dernière ascension vers le col du Mont-Cenis. ⛰



💚 @mathieuvdpoel sat up to wait for his former breakaway companions just before tackling the final climb to Col du… pic.twitter.com/XTgz4zbya3 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 15, 2025

18 km do cilja: Kolesarji se naglo približujejo zadnjemu klancu dneva, 9,7-kilometerskem vzponu prve kategorije na Col du Mont-Cenis (7-odstotni povprečni naklon). Ivan Romeo je navil tempo v zasledovalni skupini, ki se je vodilnemu van der Poelu približala na 15 sekund,. Tudi glavnina je vse bližje čelu dirke, zdaj zaostaja še 1:45 za Nizozemcem.

32 km do cilja: Van der Poel je d'Aussois prečkal 1:12 pred zasledovalci in 2:42 pred glavnino. Na čelu te vztraja ekipa Uno-X-Mobility. Britanec Jake Stewart (Israel – Premier Tech) je končal z dirko. Dež je ponehal, cesta pa je na nekaterih odsekih še mokra in spolzka.

🏁 32km

⛰ Côte d’Aussois (cat. 2) ⛰



1️⃣ 🇳🇱@mathieuvdpoel, 5pts

2️⃣ 🇫🇷@BrunoArmirail, 3pt

3️⃣ 🇺🇸 Sepp Kuss, 2pts

4️⃣ 🇫🇷@Valent1_Paret, 1pt



🔵⚪️ Avec 36 points, Bruno Armirail compte 9 points de plus que le trio Pogacar/Higuita/Buitrago.



🔵⚪️ With 36 points, Bruno Armirail has 9… pic.twitter.com/4QL9odxO7A — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 15, 2025

38 km do cilja: Glavnina je spet združena in vozi 2:52 za vodilnim van der Poelom, ta pa ima že dobro minuto prednosti pred deseterico kolegov iz prvotne ubežne skupine.

39 km do cilja: Danec Magnus Cort se je uspel iz grupetta preseliti v glavnino, nato pa je na spustu sprožil napad, sledila sta mu med drugimi tudi Pogačar in Vingegaard, glavnini je tako pobegnila še ena manjša skupina. A je njena prednost zelo majhna. Kolesarji se že vzpenajjo na Cote d'Aussois (II. kategorija, 6,3 km, 6.1 %).

44 km do cilja: Cesta je zaradi dežja že spolzka, kar je na spustu okusil van der Poel, ki je imel v enem od ovinkov nekaj težav, ki pa jih je mojstrsko rešil. Z dirko pa je predčasno končal Pogačarjev pomočnik pri UAE Team Emirates - XRG Domen Novak.

😱 Petite frayeur pour @mathieuvdpoel sur la route mouillée par l'apparition de la pluie.



😱 Small scare for @mathieuvdpoel on the wet road due to the rain.#Dauphiné pic.twitter.com/xLD0ppRoCX — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 15, 2025

45 km do cilja: Van der Poel je na vrh Saint Andrea prišel 50 sekund pred zasledovalci in 2:40 pred glavnino, na čelu katere tempo diktira moštvo Uno-X-Mobility. Začelo je rahlo deževati.

53 km do cilja: Pred letečim ciljem v Saint Michel de Mauriennu je Mathieu van der Poel pobegnil v kolegom ubežnikom in si hitro privozil dobre pol minute prednosti. Glavnina zdaj vozi malo čez tri minute za vodilnim Nizozemcem. Karavana se bliža naslednjemu vzponu, Cote de Saint Andre (III. kategorija, 2,5 km, 7,6 %).

63 km do cilja: Ubežniki so tudi prek Beauna prišli s prednostjo dobrih dveh minut pred glavnino, v vodstvu pa je le še enajst kolesarjev, Jake Stewart je namreč spet v glavnini. Z dirke je odstopil še Irec Archie Ryan (EF Education – EasyPost).

71 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Col de Beaune (I. kategorija, 6,7 km, 6,7 %), Jake Stewart je izgubil stik z vodilno skupino, medtem glavnina vzdržuje okoli dveh minut in pol zaostanka. Za glavnino se je že po prvem vzponu vzpostavil grupetto s sprinterji (Jonathan Milan, Magnus Cort, Soren Waerenskjold ...), ki postaja na vsakem klancu večji. Z dirke pa je odstopil Belgijec Ludovic Robert (Cofidis).

83 km do cilja: Glavnina je ujela Juliena Bernarda, vozi pa dobri dve minuti za ubežniki. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 44,5 km/h.

102 km do cilja: V ubežni skupini so Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Maxim van Gils (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Enric Mas, Ivan Romeo (Movistar), Aleksej Lucenko (Israel Premier Tech), Tobias Foss (Ineos Grenadiers) in Jake Stewart (Israel Premier Tech). V lov za njimi se je podal še Julien Bernard (Lidl – Trek), glavnina pa je popustila.

Vodilni imajo 51 sekund prednosti pred francoskim zasledovalcem in že 2:50 pred glavnino.

108 km do cilja: Glavnina je že ujela skupino s Higuito in Martinom, Stewart in Foss pa sta se preselila med vodilne ubežnike, ki imajo zdaj 25 sekund prednosti pred glavnino.

109 km do cilja: Ubežni skupini se je pridružil še Mathieu van der Poel, pred glavnino je še skupinica s Tobiasom Fossom, Sergiem Higuito, Guillaumom Martinom, Jakom Stewartom in Mathysem Rondelom, razlike pa so majhne. Vodilna enajsterica vozi 13 sekund pred zasledovalci in 26 sekund pred glavnino s Tadejem Pogačarjem.

119 km do cilja: Manjšo prednosti pred glavnino si je privozila skupina, v kateri so Maxim van Gils, Sepp Kuss, Valentin Paret-Peintre, Lenny Martinez, Bruno Armirail, Ben Heraly, Enric Mas, Ivan Romeo in Aleksej Lucenko.

123 km do cilja: Na čelu glavnine se vrstijo napadi, tudi Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) si je za kratek čas uspel privoziti nekaj prednosti, začel pa se je že drugi kategoriziran vzpon napornega dne, Cote de Saint Georges d'Hurtieres (II. kategorija, 4,9 km, 5,7 %).

13.30 (133,3 km do cilja): Zadnja etapa letošnje dorke se je začela tudi zares, kolesarje že po dveh kilometrih čaka prvi kategoriziran klanec dneva, 1,3 kilometra dolg vzpon tretje kategorije na Cote d'Aiton (8,4-odstotni povprečni naklon).

🚩 Et c’est parti pour la dernière étape de ce #Dauphiné



🚩 And we’re off for the final stage of this Criterium du Dauphiné! pic.twitter.com/qgXEIJZNDU — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 15, 2025

Start: Ob 13.25 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, okoli 13.30 pa se bo tudi zares začela še zadnja etapa 77. izvedbe kriterija po Dofineji. Tadej Pogačar tudi danes brani rumeno majico vodilnega, pred kolesarji pa je 133,3 kilometra dolga trasa s 3.600 višinskimi metri.