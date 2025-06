Še drugi dan zapored je Tadej Pogačar na kriteriju po Dofineji ugnal vso konkurenco, drugič pa se mu je najbolj približal njegov največji rival zadnjih let Jonas Vingegaard. Danec je bil edini, ki je za slovenskim šampionom zaostal manj kot minuto, v prvih izjavah pa športno priznal, da je Pogačar trenutno na dirki preprosto močnejši.

"Ni mi uspelo slediti Tadejevemu napadu, a če sem iskren, mislim, da sem opravil zelo dobro delo. Sledil sem svojemu tempu in na koncu nisem izgubil veliko, tako da sem lahko zadovoljen," so bile prve besede Jonasa Vingegaarda, ki je v cilj etape prikolesaril 14 sekund za zvezdnikom s Klanca pri Komendi, v skupnem seštevku pa pred zadnjo etapo za njim zaostaja točno sekundo več kot minuto.

Kasneje je dvakratni zmagovalec Toura še enkrat poudaril, da je zadovoljen z razpletom etape, saj je bil to trenutno njegov maksimum: "Želel sem mu slediti, a tako kot včeraj sem moral upočasniti. Še vedno pa sem zadovoljen s tem, kar sem pokazal. Številke na koncu so bile dobre. Tadej je bil na koncu pač danes spet boljši in zato mu čestitam."

Tadej Pogačar je še drugič ugnal velikega tekmeca. Foto: Guliverimage

Za konec se je Danec ozrl še proti bližajoči se dirki po Franciji, kjer bo lovil še tretjo zmago, s katero bi se na večni lestvici izenačil prav s Pogačarjem: "Še vedno upam, da mi ta dirka pomaga, da bom boljši predvsem na Touru. A v teh dveh dneh je Tadej dokazal, da je bil preprosto močnejši in si zmagi zaslužil. Za to zgolj iskrene čestitke."

Pester boj na kriteriju po Dofineji se bo sklenil z nedeljsko zahtevno etapo od Val d'Arca do Plateau du Mont-Cenisa (133,3 kilometra). Kolesarje čaka kar nekaj zahtevnih vzponov, zadnjega do prelaza Mont-Cenis (9,7-kilometra, sedemodstotni naklon) pa bodo prečkali okoli pet kilometrov pred ciljem.

Kriterij po Dofineji, 7. etapa: