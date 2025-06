"Za zdaj kaže dobro. Preživeti moramo še zadnjo etapo," je po zmagi na sedmi etapi kriterija po Dofineji dejal Tadej Pogačar, ki se mu nasmiha prva zmaga na tej klasični dirki. Po dveh zaporednig etapnim zmagah ima zdaj minuto in sekundo prednosti pred Jonasom Vingaardom. Pravi, da mu ni bilo všeč, kako so se ga kolesarji Visme skušali otresti na spustu s predzadnjega klanca. Ozrl se je tudi proti bližnjemu Touru.

Tadej Pogačar v cilju sedme etape. Foto: Guliverimage Je Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) pripravljen na julijsko dirko po Franciji, da jo osvoji še četrtič? Vsekakor je! Na kriteriju po Dofineji je dobil drugo etapo zapored. Na kraljevski etapi je napadel 12 kilometrov pod vrhom zaključnega vzpona na Valmeinier. Slediti mu je skušal samo Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), a ga je slovenski as hitro strl. Sprva je na sedmi etapi ekipa UAE predvsem pazila na napade Vidme. "Želeli smo imeti pod nadzorom vse klance, a je Visma poskušala z napadi. Bil sem zadovoljen, kako je Pavel Sivakov danes odpeljal. Bolj smo se branili pred napadi Visme. Na koncu pa sem sam sprožil napad in sem obdržal dober ritem vse do vrha. Vesel sem, da sem na tak način ubranil majico," je po svoji 98. profesionalni zmagi v prvi izjavi povedal Pogačar. Zmagal je 14 sekund pred največjim tekmecem, imel pa je že skoraj pol minute prednosti.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta še 24. v svojih karierah na medsebojnih dirkah v cilj prišla na prvih dveh mestih, v tem seštevku Slovenec vodi z 18:6.

Tadej Pogačar po sobotni etapi. Foto: Guliverimage Na predzadnjem klancu je imel Vingegaard še tri pomočnike, Tadej je ostal sam. "Napadli so pred vrhom prelaza Croix de Fer, nato pa mislim, da so se me želeli otresti na spustu. Prvih nekaj kilometrov spusta so peljali kar nekoliko nevarno. To mi ni bilo všeč. A to je moderno dirkanje. Ko se je Pavel vrnil, je on nadzoroval ritem in je bilo spet vse v redu. Ko je na zadnjem klancu Pavel rekel, da ne bo mogel več dolgo, me je pripravil na napad. Odločil sem se zanj, ker si nisem želel napadov iz ozadja."

Kriterij po Dofineji, 7. etapa:

"Vem, da bodo tekmeci na Touru še bolj močni, a ..."

Tadej Pogačar že razmišlja o Touru. Foto: Guliverimage Pred zadnjo etapo, ko bodo šli v nedeljo še enkrat v klanec, je Pogačar povečal prednost pred tekmeci, še največ pred Vingegaardom. Danec za slovenskim asom zaostaja minuto in sekundo, tretji Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) dve minuti in 21 sekund, četrti Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) pa že štiri minuti in 11 sekund. "Jonas je bil močan. Sam pa tudi nisem želel pretiravati. Bilo je vroče, klanec pa dolg. K sreči sem lahko v zadnjem kilometru malo popustil." V prvem pogovoru po koncu etape se je ozrl tudi proti julijski dirki, na katero vsi najtežje čakajo, na Tour de France. "Vem, da bodo tekmeci na Touru še bolj močni, a tudi naša ekipa bo. Imeli bomo še dva hribolazca. Se že veselim."

V nedeljo bo na vrsti še zadnja zahtevna etapa od Val d'Arca do Plateau du Mont-Cenisa (133,3 km). Kolesarje čaka še nekaj zahtevnih vzponov, zadnjega do prelaza Mont-Cenis (9,7 km/7 %) bodo prečkali okoli pet kilometrov pred ciljem.