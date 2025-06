Pogačar zlomil Vingegaarda in utišal dvomljivce

Tadej Pogačar je v petkovi šesti etapi Kriterija po Dofineji odgovoril v velikem slogu. Po sredinem kronometru, ki mu ni šel povsem po načrtih in je med stroko in kolesarskimi privroženci sprožil nekaj dvomov o njegovi trenutni pripravljenosti, je slovenski šampion v prvi resni gorski preizkušnji pokazal, da je povsem nared za bližajoči se Tour de France.

Tadej Pogačar na zaključnih dveh krajših vzponih ni imel konkurence okoli sebe, saj je bil prehiter za vse. Foto: Guliverimage

V velikem slogu je napadel na strmem delu vzpona Cote de Domancy, kjer sta mu bila moštvena kolega v veliko pomoč, da sta naredila selekcijo med favoriti, nato pa še dodatno stopnjeval tempo na zaključnem vzponu proti Comblouxu. Tekmeci so lahko le nemočno gledali njegov hrbet. Za kratek čas, saj se je dobesedno kot raketa vzpenjal proti cilju. Tudi Jonas Vingegaard, njegov glavni rival, ni mogel slediti neizprosnemu tempu.

Pogačar je z dominantno vožnjo oblekel rumeno majico vodilnega in poslal jasno sporočilo tekmecem, kako dobro pripravljen je. Vingegaard je zaostal za 1:01, do danes vodilni Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) pa že 1:41. Odličen tretji je bil nemški kolesar Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Podrobneje, 6. etapa

Cilj - Veliki zmagovalec petkove etape je postal Tadej Pogačar! Jonasa Vingegaarda je prehitel za kar minuto in sekundo. Tretji je bil član Red Bull - BORA - hansgrohe Florian Lipowitz, Remco Evenepoel pa se je moral z zaostankom 1:41 posloviti od rumene majice vodilnega.

Rezultati 6. etape

1,6 km do cilja - Tadej Pogačar blesti. Njegova prednost se je pred Jonasom Vingegaardom povzpela na 51 sekund.

2,4 km do cilja - Neverjetna vožnja slovenskega šampiona, ki ima že 48 sekund prednosti.

Foto: zajem zaslona 3,7 km do cilja - Tadej Pogačar leti proti cilju. Njegov naskok je že 42 sekund pred Jonasom Vingegaardom. Medtem je Florian Lipowitz odskočil iz skupine, v kateri je Remco Evenepoel, ki se poslavlja od rumene majice.

5,9 km do cilja - Tadej Pogačar ima 21 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom in 41 sekund pred Remcom Evenepoelom.

7,2 km do cilja - Tadej Pogačar je v svojem svetu. Odlepil se je tudi Jonasu Vingegaardu in kolesaru proti etapni zmagi.

7,4 km do cilja - Remco Evenepoel ne more držati tempa UAE Emirates, ki so izločili tudi pomočnike Jonasa Vingegaarda.

8,2 km do cilja - Na čelu glavnine s Tadejem Pogčarjem so v ospredju njegovi kolesarji iz ekipe UAE Emirates.

9 km do cilja - Začel se je dvojni zaključni test dneva - dva zaporedna klanca druge kategorije, Domancy in Combloux. Prvi je dolg 2,4 kilometra z 8,6-odstotnim povprečnim naklonom, zaključni na Combloux pa bo dolg 2,7 kilometra in ima povprečni naklon 8,2 odstotka. Ubežnika imata 1:15 prednost pred večjo skupino, v kateri je tudi Tadej Pogačar.

18 km do cilja - Ubežnika imata Alex Baudin (EF Education-EasyPost) in Michael Leonard (Ineos Grenadiers) imata 1:11 prendosti pred skupino 18 kolesarjev, v kateri so tudi Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel.

28 km do cilja - "Mislim, da bo na koncu veliko nog utrujenih in da bomo danes v generalnem seštevku videli nekaj akcije. No, imam kar nekaj zaostanka. Torej morda danes poskusimo kaj narediti, ampak bomo videli. Prepustimo se toku in uživajmo v zadnjem vikendu Dauphineja," je pred začetkom etape dejal Tadej Pogačar.

"Ni se treba povsem izčrpati na Dofineji. Ne smeš dovoliti, da te ego uniči. Res dober primer je bil Remco lani na tej dirki. Zmagal je na kronometru, a potem ni bil na vrhu skupnega seštevka. Na Touru pa je letel. Svoj ego moraš postaviti na stran in preprosto videti, kaj lahko storiš, saj je do Dirke po Franciji še nekaj časa," poudarja Pogi.

30 km do cilja - Obeta se zelo razburljiv zaključek dneva. Temperatura ozračja se je povzpela na 31,4 stopinj Celzija.

38 km do cilja - Najhitrejši na vrhu gorskega cilja Côte du Mont-Saxonnex je bil Baudin, Pogačar ga je prečkal kot peti. Sledi nekaj spusta, nato pa dolg odsek lažne ravnine (rahlega vzpona) do 118. kilometra etape, ko se bo začel dvojni zaključni test dneva - dva zaporedna klanca druge kategorije, Domancy in Combloux. Prvi je dolg 2,4 kilometra z 8,6-odstotnim povprečnim naklonom, zaključni na Combloux pa bo dolg 2,7 kilometra in ima povprečni naklon 8,2 odstotka.

40 km do cilja - Kilometer pred vrhom je skupina s Pogačarjem ujela Lipowitza. Medtem sta v begu še dva kolesarja Alex Baudin (EF Education-EasyPost),in Michael Leonard (Ineos Grenadiers),

42 km do cilja - Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) ima devet sekund prednosti pred skupino devetih kolesarjev. V njej so Tadej Pogačar in Tim Wellens (UAE Emirates), Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson in Ben Tulett (Visma | Lease a Bike), Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), nadarjeni Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Enric Mas (Movistar) in Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla)

43 km do cilja - iz skupine je favoritov je skočil Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki si je prikolesaril 8 sekund prednosti pred osmerico kolesarjev, v kateri so tudi Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. V skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja za vsega 4 sekunde.

44 km do cilja - Na vzponu na gorski cilj je skočil Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike). Tadej Pogačar (UAE Emirates) je šel nemudoma za njim, reagirala pa sta tudi Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel.

50 km do cilja - Še malo in kolesarji bodo začeli s tretjim kategoriziranim klancem, ki bo tudi najtežji. Glavnina za ubženiki zaostaja 1:43. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck je virtualno v rumeni majici, saj je pred začetkom etape zaostajal zgolj 14 sekund za Remcom Evenepoelom. Na čelu glavnine še vedno tempo narekuje Domen Novak (UAE Emirates).

60 km do cilja - Prednost ubženikov pred glavnino znaša 1:27. Naslednji vzpon bo na 82. kiometru. Ta bo tudi najtežji. Vzpon na Cote du Mont-Saxonnex bo dolg 5,5 kilometra in bo imel 8,6-odstotni povprečni naklon - njegov predznak je I. kategorije.

67 km do cilja - Tudi na gorski cil Col des Fleuries je bil najhitrejši Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale).

75 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom na Col des Fleuries (5,6 kilometrov/4,4-odstotni naklon).

76 km do cilja - Beg je pod nadzorom. Prednost znaša 1:50. Na čelu glavnine je Domen Novak, ki dela za Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emriates.

80 km do cilja - Remco Evenepoel je nazaj v glavnini, potem ko je za trenutek izgubil stik in se je glavnina razbila.

91 km do cilja - Kolesarji so opravili s prvim gorskim ciljem Côte de Villy-le-Pelloux. Najhitrejši je bil Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale).

97 km do cilja - Imamo beg. Osem kolesarjev je v begu in imajo 1:30 prednosti. Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Romain Bardet (Picnic PostNL) Michael Leonard (Ineos Grenadiers), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Pierre Thierry (Arkea-B&B Hotels) in Anthony Turgis (TotalEnergies).

100 km do cilja - Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) je končal z dirko, potem ko je bil udeležen v padcu na začetku vzpona na Coligny (km 24.9).

105 km do cilja - Temperatura ozračja je danes kar 29,8 stopinj Celzija, kar bo oteževalo delo kolesarjem. A je na njihovo veselje etapa nekoliko krajša, saj meri "le" 126,7 km. Povprečna hitrost do tega trenutka znaša 48.5 km/h.

114 km do cilja - Številni kolesarji skušajo priti v beg, vendar je glavnina zajezila tudi naslednjega. Med drugimi je poizkušal tudi Mathieu van der Poel.

124 km do cilja - Kolesarji bodo morali opraviti s štirimi kategorizirani vzponi. Prvi od teh je najlažji, le 800 metrov dolgi Cote de Villy-le-Pelloux z 8,4-odstotnim povprečnim naklonom. To je klanec četrte kategorije, sledi pa veliko daljšemu, a tudi položnejšemu klancu brez kategorije Cercier. Na 60. kilometru etape kolesarje čaka vrh vzpona tretje kategorije, Col des Fleuries (5,6 kilometrov/4,4-odstotni naklon), sledi desetkilometrski spust, spet krajši nekategoriziran klanec, pa spust do 82. kilometra etape, ko je na sporedu najtežji klanec dneva, Cote du Mont-Saxonnex, 5,5 kilometra dolg vzpon prve kategorije z 8,6-odstotnim povprečnim naklonom.

13.50 – Začela se je 6. etapa, ki se bo končala z vzponom na Comlboux. Tadej Pogačar v skupnem seštevku za rumeno majico vodilnega, ki pripada Remcu Evenepoelu, zoastaja 38 sekund, medtem ko zavelikim rivalom Jonasom Vingegaardom 22 sekund.