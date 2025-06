Britanec premagal sprinterske ase, Evenepoel tik pred ciljem na tleh

Petindvajsetletni kolesar iz Velike Britanije je danes prišel do uspeha kariere. Drugo mesto je zasedel Francoz Axel Laurance (Ineos Grenadiers), tretji pa je bil Norvežan Soeren Waerenskjold (Uno-X Mobility).

Tadej Pogačar je etapo končal s časom zmagovalca na 22. mestu. V skupnem seštevku pa je sedmi z 38 sekundami zaostanka za vodilnim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step).

Že jutri bo na sporedu veliko bolj zahtevna etapa s ciljnim vzponom, še težje pa bo v soboto in nedeljo, ko bodo morali kolesarji premagati kar 4900 oziroma 3600 višinskih metrov.

Kriterij po Dofineji, potek 5. etape:

Cilj: Britanec Jake Stewart (Israel - Premier Tech) je prisprintal do etapne zmage, Evenepoel je počasi prišel do cilja, a bo obdržal rumeno majico vodilnega.

🚴🏻‍♂️💨 Sprint de costauds à Mâcon !

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 5



🚴🏻‍♂️💨 Tough sprint in Mâcon !

⏪ Relive the last kilometre of Stage 5#Dauphiné pic.twitter.com/21szHlCk02 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12, 2025

800 metrov do cilja: Na zadnjem krožišču pred ciljem je v gneči na tleh pristal tudi Belgijec Remco Evenepoel, a mu bo štet čas zmagovalca.

🟡💥 La caída de Remco Evenepoel en el kilómetro final de la quinta etapa del #Dauphiné



El belga mantendrá su maillot amarillo al recibir el mismo tiempo que los hombres del pelotón#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/KR1aqxJTRB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 12, 2025

2 kilometra do cilja: Ubežniki so se povsem izčrpali, glavnina jih je pogoltnila, na vrsti so sprinterji.

3 kilometri do cilja: Vodilna trojica se na vse kriplje trudi ostati pred glavnino in vzdržuje deset sekund naskoka.

6,4 kilometra do cilja: V glavnini je prišlo do novega padca, na tleh se je znašel kolesar Arkee Louis Rouland. Glavnina bo kmalu ujela preostale tri ubežnike, Labrossa, Thomasa in Guernaleca.

9 kilometrov do cilja: Bliža se končni spopad za etapno zmago, sprinterske ekipe so glavnino pripeljale le 16 sekund za ubežno četverico.

13 kilometrov do cilja: Lidl - Trek je na čelu glavnine, ta pa še 25 sekund za vodilno četverico.

20 kilometrov do cilja: Jonathan Milan in še nekaj sprinterjev je tik pred vrhom zadnjega klanca izgubilo stik z glavnino, pa jo nato spet ujelo. Zdaj je glavnina močno razpotegnjena in vozi dobre pol minute za ubežniki. Sprinterski vlaki se ponovno vzpostavljajo.

27 kilometrov do cilja: Glavnina je ujela Pierra Thierryja, ki je izpadel iz ubežne skupine, vodilna četverica pa ima le še 25 sekund prednosti. V ospredju glavnine so se nabrali favoriti za skupno zmago na dirki, tudi Pogačar.

30 kilometrov do cilja: Kolesarji so na zadnjem klancu dneva, Cote des Quatre Vents, Alpecin – Deceuninc poganja glavnino in poskuša s tempom morda zlomiti sprinterske adute ter s tem pripraviti priložnost za napad Mathieu van der Poelu, a načrt ne uspeva. Glavnina je strnjena in le še 52 sekund za ubežniki.

🏁 34km - ⏱ 1'13''

5️⃣🚴🏻‍♂️<🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚗



Le peloton est très étiré derrière les échappés. Le rythme est très rapide ! 💨



The peloton is stretched thin behind the breakaways. The pace is very high! 💨#Dauphiné pic.twitter.com/6t4z1ySvVt — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12, 2025

45 kilometrov do cilja: Zasledovalci so obupali, ubežna peterica pa drži 1:20 prednosti pred glavnino. Na čelu te tempo diktira ekipa Lidl - Trek, ki želi danes do ciljnega sprinta pripeljati Jonathana Milana.

💥 Un 𝐜𝐚𝐨𝐬 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 con los coches en el @dauphine



😬 Los ciclistas han tenido que esquivarlos subiéndose incluso a las aceras#Dauphine #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/WiH5cqO4Qj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 12, 2025

63 kilometrov do cilja: Ubežniki so Boubon prečkali 20 sekund pred zasledovalci in minuto pred glavnino.

70 kilometrov do cilja: Trije zasledovalci imajo minuto zaostanka za vodilno peterico, pa le 16 sekund prednosti pred glavnino. Kolesarje zdaj čaka težji klanec, Col de Boubon (III. kategorija).

78 kilometrov do cilja: Na klancu so se glavnini oddaljili še Norvežan Tobias Foss (Ineos Grenadiers) ter Francoza Mathieu Burgaudeau in Matteo Vercher (oba TotalEnergies), ki pa imajo le majhno prednost. Vodilna peterica ohranja 1:35 prednosti pred zasledovalci.

Z dirke je odstopil še Danec Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Deceuninck).

83 kilometrov do cilja: V glavnini je padel še Kolumbijec Harold Tejada (XDS Astana), ki pa lahko nadaljuje z dirko. Ubežna peterica ima tik pred začetkom vzpona na Cote de Saint-Amour 1:40 prednosti pred glavnino.

🤜 Benjamin Thomas a rejoint l’échappée ! Ils sont désormais cinq en tête, avec 1'40 d’avance sur le peloton.#Dauphiné 📷 Getty Images pic.twitter.com/XMkRuliq4b — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) June 12, 2025

106 kilometrov do cilja: Iz glavnine sta se v lov za ubežniki podala še Francoza Benjamin Thomas (Cofidis) in Thibault Guernalec (Arkea – B&B Hotels) ter vodilno trojico tudi ujela. Peterica zdaj vozi 45 sekund pred glavnino, kolesarji pa se bližajo prvim klancem dneva.

115 kilometrov do cilja: Belgijec Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) je po padcu odstopil z dirke. Nosilec rumene majice Remco Evenepoel je tako ostal brez pomembnega pomočnika. Prednost ubežne trojice je medtem padla pod minuto, tempo na čelu glavnine pa diktirata moštvu Lidl - Trek in Israel - Premier Tech.

136 kilometrov do cilja: Ubežna trojica vozi 1:50 pred glavnino, v prvi uri etape pa je bila povprečna hitrost kolesarjev kar 46,8 kilometrov na uro.

Start: Ob 12.55 se je uradno začela peta etapa letošnjega kriterija po Dofineji, takoj po startu so se začeli napadi v glavnini, tej pa je naposled ušla trojica, Francoza Jordan Labrosse (Decathlon AG2R – La Mondiale) in Pierre Thierry (Arkea – B&B Hotels) ter Nizozemec Enzo Leijnse (Picnic PostNL).

Današnje etape ni začel Avstralec Michael Hepburn (Jayco AlUla).