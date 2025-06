Izjemna vožnja Remca Evenepoela, ki je prišel tudi do rumene majice, Pogačar tudi za Vingegaardom

Tadej Pogačar je danes za zmagovalcem zaostal kar 49 sekund, v skupnem seštevku pa je osmi z 38 sekundami zaostanka za Evenepoelom. Belgijec ima po 62. zmagi v karieri in 18. v vožnjah na čas v skupnem seštevku zdaj štiri sekunde naskoka pred Nemcem Florianom Lipowitzem (Red Bull - BORA - hansgrohe) in devet pred Špancem Ivanom Romeom (Movistar), ki se je tako poslovil od rumene majice.

Jonas Vingegaard na petem mestu zaostaja 14 sekund, Pogačar pa na osmem 38, a pred zahtevnim koncem kriterija ostaja v igri za skupno zmago. Sekundo več od Slovenca zaostaja deveti Matteo Jorgenson, lanski drugouvrščeni na tej dirki za Primožem Rogličem.

Drugi Slovenec Domen Novak je s časom 24:43 zaostal 3 minute in 53 sekund za Evenepoelom ter zasedel 131. mesto.

V četrtek bo na sporedu še zadnja razgibana etapa, preden bodo od petka naprej na vrsti odločilne gorske trase. Peti dan Dofineje se bodo kolesarji podali od Saint-Priesta do Macona (183 kilometrov), zadnji kategorizirani klanec pa bodo premagali dobrih 27 kilometrov pred ciljem.

Kriterij po Dofineji, potek 4. etape:

17.07: Romeo je zasedel 15. mesto in izgubil rumeno majico. Kronometer je končan, Remco Evenepoel je z zmago prevzel tudi skupno vodstvo na dirki. Tadej Pogačar je bil četrti.

16.59: Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v cilju prišel na četrto mesto, s časom 21:39 je zaostal za vodilnim Evenepoelom, Vingegaardom, pa tudi za Matteom Jorgensonom.

16.56: Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je zasedel drugo mesto v cilju (21:11).

16.54: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je v cilju s časom 20:50 prevzel vodstvo.

🌈 Quel chrono de @EvenepoelRemco ! Il prend la tête provisoire de ce contre-la-montre ! 💪

⏱ 20'50'' (50,1 km/h)



🌈 What a performance from @EvenepoelRemco! He takes the provisional lead in this ITT! 💪

⏱ 20'50'' (50,1 km/h)#Dauphiné pic.twitter.com/xG6sgkkZ62 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2025

16.51: Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je bil na vmesnem času 11 sekund počasnejši od Evenepoela in je zabeležil drugi izid, tretjega pa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG). Pogačar je bil 31 sekund počasnejši od Evenepoela.

16.47: Remco Evenepoel je na vmesnem času zabeležil najboljši izid – 13:53!

16.45: Na progo se je pognal tudi zadnji na strartni listi, Španec Ivan Romeo (Movistar), nosilec rumene majice vodilnega na dirki.

16.40: Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) je nov vodilni v cilju. Američan je s kronometrom opravil v 21 minutah in 28 sekundah.

16.37: Na progi je tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG).

🇸🇮 Le premier leader de ce Dauphiné @TamauPogi est parti à son tour !



🇸🇮 The first leader of this Dauphiné @TamauPogi has set off!#Dauphiné pic.twitter.com/dhXrQKxgoS — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2025

16.35: Startal je tudi Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

16.33: Na progo se je pognal olimpijski in svetovni prvak v vožnji na čas Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

16.31: Paul Seixsas (Decathlon AG2R – La Mondiale) je v cilju zabeležil tretji čas (22:02) za Cavagno in Fossem. Medtem je Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) postavil najboljši vmesni čas (14:24).

16.25: Odlično je na poti 18-letni francoski up Paul Seixas (Decathlon AG2R – La Mondiale), ki je na vmesnem času za tri sekunde zaostal le za vodilnim Cavagno. Startajo še kolesarji, ki so v skupnem seštevku uvrščeni visoko, kmalu bodo na vrsti tudi največji favoriti za končno zmago, na čelu s svetovnim prvakom Pogačarjem, pa svetovnim in olimpijskim prvakom v vožnji na čas Remcom Evenepoelom.

16.10: V cilju je nov vodilni kolesar, to je Francoz Remy Cavagna (Groupama - FDJ), ki je s traso opravil v 21 minutah in 57 sekundah. Domen Novak pričakovano drsi po razpredelnici in je trenutno na 79. mestu.

15.00: Imamo novega vodilnega, najboljši čas je postavil Norvežan Tobias Foss (Ineos Grenadiers), ki je traso odpeljal v 22:00,20. Najhitrejši je bil tudi na vmesnem času (14:53).

14.45: Za zdaj je najhitreje s progo opravil norveški državni prvak v vožnji na čas Soren Waerenskjold (Uno-X-Mobility), s časom 23:00,77.

🏁 Après 15 coureurs arrivés, c'est le champion de Norvège Søren Wærenskjold qui détient le meilleur temps en 23’00’’ (45,3 km/h) ⏱



🏁 After the first 15 riders have finished, Norwegian champion Søren Wærenskjold sets the best time with 23’00’’ (45.3 kph) ⏱#Dauphiné pic.twitter.com/FBsj30heQZ — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2025

14.39: Domen Novak je v cilju, kronometer je odpeljal v 24 minutah in 43 sekundah.

14.32: Novaku se je ura na merjenju vmesnega časa (po 10,4 kilometra etape) ustavila pri 16:33,42. Najboljši je trenutno Nizozemec Enzo Leijnse (Picnic PostNL), ki je bil tam 48 sekund hitrejši od 29-letnika iz Dolenje vasi.

Start: Prvi se bo danes na 17,4-kilometrsko progo podal Domen Novak, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates – XRG. Slovenec je po treh etapah dirke namreč zadnji v skupnem seštevku, na 151. mestu s 34:26 zaostanka za nosilcem rumene majice Špancem Ivanom Romeom (Movistar). Romeo bo danes startal zadnji.

Pogačar bo startal ob 16.37.