Contador opozarja Evenepoela: To je lahko nevarno za zdravje

Na kriteriju po Dofineji ima Remco Evenepoel 1,5 kilograma manj telesne mase kot lani ob prihodu na to preizkušnjo, kar sta potrdila glavni kondicijski trener ekipe Soudal Quick-Step Koen Pelgrim in tudi Remco sam.

Ob tem dejstvu dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Alberto Contador izraža skrb, da to morda ni dobro za njegovo zdravje. "Previdno. Iz leta v leto izgubiti takšno težo za Tour de France je nevarno, razen če je izgubil mišično maso v zgornjem delu telesa in je zato tam lahko izgubil dva kilograma. V spodnjem delu telesa pa bi težko izgubil toliko," je za Eurosport komentiral Španec.

Alberto Contador je jasen: Z zdravjem se ne smeš igrati. Foto: Ana Kovač

Remco Evenepoel si je za letošnje leto zadal cilj Tour de France. Lani ga je končal na tretjem mestu za Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, letos pa bi rad naredil korak naprej.

"Večina nas je to napako naredila vsaj enkrat. Ko si starejši, malo več razmišljaš. Metabolizem se upočasni in na neki točki prideš do neverjetne teže, kakršne še nisi imel, a telo takrat odpove," opozarja Contador, ki je svoje razmišljanje zaključil s temi besedami: "Pozabi na Tour de France, če se ti to zgodi. In če se ti zgodi na začetku sezone, lahko izgubiš skoraj celo leto. Poznam nekaj zelo znanih kolesarjev, ki se jim je to že zgodilo."