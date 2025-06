Tretja etapa je kolesarje peljala od Briouda do Charantonnayja, po dobrih 207 kilometrih pa se je končala s presenetljivo zmago 21-letnega Španca Ivana Romea Abada.

Kolesar Movistarja je bil dolgo v ubežni skupini kakih 12 kolesarjev, šest kilometrov pred ciljem pa se je odločil za solo pobeg in bil uspešen. V cilj je prišel s 14 sekundami prednosti trojico Harold Tejada, Louis Barre, Florian Lipowitz in se razveselil največje zmage v profesionalni karieri. S to si je 21-letnik zagotovil tudi rumeno majico vodilnega na dirki, ki jo je v današnji etapi nosil Jonathan Milan.

"Iskreno, kar ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Nisem se počutil najbolje, čakal sem do zadnjega trenutka in potem napadel. Mislim, da se še ne zavedam, kaj mi je uspelo. Ne vem, kaj reči, najboljši dan leta. trdo sem delal, hvaležen sem ekipi za priložnost. Trdo delo je poplačano," je v prvi izjavi za Eurosport dejal Romeo.

Španec ima v skupnem seštevku 17 sekund prednosti pred Barrejem.

Slovenski as Tadej Pogačar je v cilj prišel z glavnino, ki je zaostala minuto in osem sekund, na 44. mestu, tako da je v seštevku dirke zdaj na devetem mestu. Pred začetkom zahtevnejših etap, ki bodo dale zmagovalca, za Romeom zaostaja minuto in šest sekund. Jonas Vingegaard v seštevku

Dirka po Dofineji, 3 etapa

Cilj: 21-letnemu članu Movistara Ivanu Romeu je uspelo. Veseli se največje zmage v dozdajšnji karieri. Po tej je oblekel tudi rumeno majico vodilnega na dirki. Mathieu van der Poel, ki je bil nekaj časa v virtualni rumeni majici, je na koncu v cilj prišel kot pet s 27 sekundami zaostanka, v skupnem seštevku je prav tako peti, z 29 sekundami zaostanka. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta v cilj prišla z glavnino, z minuto in osmimi sekundami zaostanka. Pogačar je v etapi prišel do dveh bonifikacijskih sekund in za Romeom na sedmem mestu zaostaja 1:06.

2 km do cilja: Romeo (Movistar) si je nabral 17 sekund prednosti, zasledovalna skupina ne reagira.

6 km do cilja: Ivan Romeo poskuša s pobegom, pred deveterico ima pet sekund prednosti.

11 km do cilja: Van der Poel je združil ubežni skupini, deseterica ubežnikov se zdaj vozi skupaj proti cilju. Pred glavnino Pogačarjem in Vingegaardom ima minuti in 10 sekund prednosti.

16 km do cilja: Ubežna skupina je na začetku vzpona razpadla. Trojica Lipowitz, Bernard, Tejada, se je odpeljala Van der Poelu in deseterici. Vodilni imajo pred glavnino s Pogačarjem in Vingegaardom ima 55 sekund prednosti. Pred etapo vodilni Milan ne zmore slediti glavnini.

21 km do cilja: Kolesarji so tik pred zadnjim kategoriziranim vzponom, na Chateau Jaune (1,2 km/9,2 %), ki ga bodo začeli 19 km pred ciljem. Prednost ubežnikov, z van der Poelom na čelu, se topi in znaša le še dobro minuto.

33 km do cilja: 13 ubežnikov ima minuto in pol prednosti pred glavnino, na čelu katere sta UAE Emirates in Visma-Lease a Bike s Pogačarjem in Vingegaardom. Pred kolesarji je še en vzpon, na Chateau Jaune (1,2 km/9,2 %), ki ga bodo začeli 19 km pred ciljem.

41 km do cilja: Van der Poel in preostali ubežniki so še zvišali prednosti pred glavnino, v kateri so tudi Pogačar, Vingegaard in pred etapo vodilni na dirki Milan. Prednost zdaj znaša minuto in 45 sekund, van der Poel je v virtualni rumeni majici.

57 kilometrov do cilja: Za kolesarji je točno 150 kilometrov 3. etape, do cilja jih loči še 57. Van der Poel in preostali ubežniki ohranjajo minuto in pol prednosti pred glavnino, v kateri so tudi Pogačar, Vingegaard in pred etapo vodilni na dirki Milan.

Mathieu Van Der Poel je med ubežniki. Foto: Guliverimage

62 km do cilja: Še naprej v begu vztraja 13-erica, med katero je tudi Mathieu van der Poel. Pred glavnino s Pogačarjem, ima minuti in pol prednosti. Glavnini se je znova priključil tudi Milan.

🏁 63km - ⏱ 1'40''

1️⃣3️⃣🚴🏻‍♂️<🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚗



Les 13 hommes de tête comptent 1'30'' d'avance sur le peloton.



The 13 leaders have a 1'30" lead over the peloton.#Dauphiné pic.twitter.com/4k4NVnNfqz — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 10, 2025

75 kilometrov do cilja: kolesarje do cilja loči še 75 kilometrov. V begu je 13 kolesarjev (Florian LIPOWITZ, Axel LAURANCE, Michael LEONARD, Julien BERNARD Julien, HaroldTEJADA, Ivan ROMEO , Mathieu VAN DER POEL, Andreas LEKNESSUND, Brieuc ROLLAND, Krists NEILANDS, Eddie DUNBAR, Louis BARRÉ, Anthony TURGIS), ki imajo pred glavnino, v kateri sta tudi Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, minuto in pol prednosti. Iz glavnine je odpadel pred 3. etapo vodilni v skupnem seštevku Jonathan Milan, ki za ubežniki zaostaja dve minuti in 12 sekund.