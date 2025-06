Jonas Vingegaard razočaran in vesel

Bolj kot se je približeval konec prve etape Kriterija po Dofineji, bolj je kazalo, da bomo spremljali sprint večje skupine. A vse do takrat, ko ni skočil Jonas Vingegaard, česar od njega nismo vajeni.

Na vrhu vzpona Cote de Buffon je pospešil in sprožil napad. Presenetil je vse, za kratek čas tudi Tadeja Pogačarja, ki je nato ujel priključek. Družbo so jima delali še Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel in Santiago Buitrago.

Peterica je vse do konca složno sodelovala, da jih glavnina ni mogla ujeti. V zaključnem sprintu je imel največ moči Pogi, ki je zmagoslavno dvignil roki v zrak, Jonas pa je presenetljivo osvojil drugo mesto. "Iskreno povedano, bil je odličen dan na kolesu. Zadovoljen sem z rezultatom etape, saj mi je uspelo narediti razliko. Morda sem bil prvič v življenju drugi v sprintu majhne skupine. Pogačar je bil preprosto hitrejši, zato mu čestitam za zmago," je uvodoma povedal Vingegaard.

V skupnem seštevku je vodilni Pogačar, ki ima zdaj zaradi bonifikacijskih sekund štiri sekunde prednosti pred Vingegaardom, s katerim se bosta udarila za skupno zmago že na tej dirki, pravi spektakel pa se pričakuje na sloviti Dirki po Franciji.

"Res je, konec je bil malce nenavaden. Bil sem najmanj sodelujoč v skupini petih, ker sem vedel, da sem najslabši v sprintu. Skupno sem izgubil štiri sekunde proti Tadeju. Seveda to ni idealno, sploh ker sem mislil, da bomo prišli v cilj z istim časom. A tudi mojih šest sekund je dober izkupiček," je sklenil Vingegaard, ki je bil nekoliko razočaran ob izgubi časa v primerjavi s Pogačarjem.