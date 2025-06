Tadej Pogačar presenetil vse, tudi samega sebe: Že zdaj lahko dirko zapustim srečen

V spektakularnem zaključku uvodne etape 77. kriterija po Dofineji so se namesto sprinterski asov za etapno zmago udarili kar favoriti za skupno zmago, med njimi trije najbolj izraziti, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel, pa tudi specialist za klasike Mathieu van der Poel. Slovenski as je v epskem sprintu premagal vse in presenetil tudi samega sebe. "Tega resnično nisem pričakoval," je priznal v cilju.

V nenavadnem sprintu je premagal Vingegaardea in van der Poela, ta peski obračun pa so sprinterski asi lahko opazovali le od daleč, saj jim z glavnino vse do ciljne črte ni uspelo ujeti elitne skupine ubežnikov, ki jih je za seboj pustila dobrih pet kilometrov pred ciljem, ko je odločilen in popolnoma nepričakovan napad sprožil kar Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

"Sledil sem napadom na strmem delu klanca, Visma je šla zelo očitno na zmago, saj je napadala z vsem, kar je imela, k sreči sem imel dobre noge in sem lahko sledil. Za češnjo na torti pa je napadel še Jonas in to je bilo boleče, ampak je bil do cilja le še spust in sem lahko spet prišel k močem," je dogajanje v zaključku etape povzel svetovni prvak. "Kakšna dva kilometra pred ciljem sem misli usmeril v sprint, vedel sem, da je van der Poel najmočnejši, a v takšni situaciji ne smeš odpisati nikogar, vsi so lahko hitri po tako napornem dnevu. Uspelo mi je," je še dodal.

Velika rivala z Dirke po Franciji, ki tudi na Dofineji kot izjemna hribolazca spadata v najožji krog favoritov za končno zmago, sta se tako danes znašla v vlogi sprinterskih specialistov in se odlično odrezala. Na račun nenavadnega razpleta etape, po katerem so sprinterski favoriti ostali z dolgimi nosovi, sta se v cilju tudi dobro zabavala. "Imam etapno zmago, že zdaj lahko Dofinejo zapustim srečen," se je še smejalo Pogačarju, ki je prišel do svoje 96. zmage v karieri, a je nato v resnejšem tonu dodal, da najpomembnejše etape šele prihajajo: "Da, res je, najpomembnejši del dirke šele prihaja s kronometrom in gorskimi etapami. Želim videti, v kakšni formi sem. Sta pa Jonas in Remco pokazala, da sta resnično v dobro formi. "

"Zdaj bom videl, kako dolgo lahko obdržim rumeno majico, glavni cilj pa je, da jo imam naslednjo nedeljo," je še poudaril Pogačar, ki v skupnem seštevku vodi s štirimi sekundami prednosti pred Vingegaardom in šestimi pred van der Poelom.

