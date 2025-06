Izjemna prva etapa Dofineje, Tadej Pogačar sprintal do zmage!

Trasa prve od osmih etap kriterija po Dofineji je bila razgibana, spominjala je na spomladanske enodnevne klasike, vseeno pa kratki klanci, med temi sedem kategoriziranih, le niso bili tako zahtevni, da bi naredili resnejšo selekcijo med sprinterskimi asi. In je v resnici tudi niso, za odločilno selekcijo v glavnini je dobrih pet kilometrov pred ciljem, že po spustu z zadnjega klanca, poskrbel nihče drug kot danski specialist za klance Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je s seboj odpeljal le izbrano druščino kolesarjev, elitno skupino, v kateri so bili še svetovni prvak Tadej Pogačar (UAE Emirates), pa nizozemski as Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck), dvakratni olimpijski prvak Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick - Step) ter kolumbijski hribolazec Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).

Elitna peterica je tesno prednost pred zasledovalci obdržala vse do ciljne ravnine, v kateri pa so zvezdniki v slogu prekaljenih sprinterjev obračunali med seboj. Van der Poel je sprožil ciljni sprint, nepričakovano odločno pa sta se z njim v boj spustila Vingegaard in Pogačar. Slovenec je pokazal, da je tudi odličen sprinter in se veselil zmage pred Vingegaardom in van der Poelom.

Pogačar je slavil osmo zmago v sezoni, skupno pa že 96. v karieri in prvo na kriteriju po Dofineji, na kateri nastopa drugič po letu 2020.

V ponedeljkovi etapi bo nosil tudi rumeno majico vodilnega, v seštevku ima štiri bonifikacijske sekunde naskoka pred Vingegaardom in šest pred van der Poelom.

V ponedeljek bo na sporedu druga etapa med Premilhatom in Issoirom (204,6 kilometra). Gre za še eno razgibano etapo. Zadnji kategorizirani vzpon Nonette (1,8 kilometra/5,7-odstotni naklon) bodo kolesarji prečkali 18 kilometrov pred ciljem.

Kriterij po Dofineji, 1. etapa:

Cilj: Tadej Pogačar je dobil ciljni sprint!

1,5 kilometra do cilja: Favoriti sodelujejo in ohranjajo majhno prednost pred glavnino. Bodo sprinterji danes izviseli?

3,7 kilometra do cilja: Peterica superšampionov ima majhno prednost pred glavnino.

5,5 kilometra do cilja: Napadel je Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), sledita mu Pogačar in Matthieu van der Poel. Pa tudi Santiago Buitrago in Remco Evenepoel.

6 kilometrov do cilja: Zadnji kategoriziran klanec ni poskrbel za odločilno selekcijo, napadi se vrstijo, sprinterske ekipe se trudijo obdržati nadzor, pa jim ne uspeva najbolje.

7 kilometrov do cilja: Glavnina je Wrighta ujela pred začetkom klanca Buffon. Axel Laurence je sprožil napad v klanec, Tadej Pogačar je blizu.

13 kilometrov do cilja: Glavnino nadzorujeta moštvi Lidl - Trek in Alpecin Deceuninck, v ospredju je tudi Visma | Lease a Bike. Pogačar pa preži malce v ozadju. Fred Wright ohranja deset sekund prednosti. Napetost narašča.

22 kilometrov do cilja: Pred glavnino ostaja le še Fred Wright (Bahrain Victorious), ima pa le deset sekund prednosti. Lidl - Trek na čelu glavnine pazi na morebitne skoke, ki bi preprečili zaključni sprint. Kolesarje malo pred ciljem čaka še en vzpon na Cote de Buffon, le 600-metrski klanec, ki pa ima 8,8-odstoten povprečni naklon. Bo to oviro za sprinterje izkoristil Pogačar?

31 kilometrov do cilja: Fred Wright in Pierre Thierry sta v zadnji krog zapeljala z 38 sekundami prednosti pred glavnino.

38 kilometrov do cilja: V glavnini noge tekmecev že preizkuša Tadej Pogačar, ki je pospešil in poskrbel za nekaj dogajanja. Slovenec je hitro pokril napad Irca Bena Healyja (UEF Education – EasyPost), nato se je naprej odpeljal Britanec Fred Wright (Bahrain Vicrotious) in hitro ujel vodilnega Thierryja, ki je vozil le še deset sekund pred glavnino.

50 kilometrov do cilja: Ourselin se je vdal in počakal glavnino, pred to vztraja le še Pierre Thierry (Arkéa - B&B Hotels), ki pa ima le še 26 sekund prednosti.

55 kilometrov do cilja: Paul Ourselin (Cofidis) je dobil še četrti gorski cilj na Cote de Domerat, dogajanje pa postaja bolj napeto, saj imata francoska ubežnika zdaj le še 35 sekund prednosti pred glavnino.

62 kilometrov do cilja: Ourselin je dobil še gorski cilj na Cote de Buffon, Thierry pa je pobral točke na letečem cilju v Montluconu, ko sta kolesarja prvič prečkala ciljno črto, njuna prednost pred glavnino pa je padla na 1:17.

77 kilometrov do cilja: Ourselin je dobil gorska cilja na Cote de Saint Therence in Cote d'Argenty, ubežnika še ohranjata 1:55 prednosti pred glavnino.

100 kilometrov do cilja: Prednost Ourselina in Thierryja je padla na dve minuti in 15 sekund, kolesarji se bližajo razgibanemu zaključku etape.

130 kilometrov do cilja: Prva etapa dirke za zdaj poteka zelo mirno, prednost vodilnih Francozov je spet malo poskočila in zdaj znaša 3:05.

150 kilometrov do cilja: Ourselin in Thierry držita prednost 2:45 pred glavnino.

168 kilometrov do cilja: Bežeča Francoza imata 3:25 prednosti pred glavnino, na čelu te tempo diktirajo kolesarji moštev Lidl - Trek in Israel - Premier Tech.

190 kilometrov do cilja: Ubežnika sta si hitro privozila dve minuti prednosti.

194 kilometrov do cilja: Glavnini sta se odpeljala Francoza Paul Ourselin (Cofidis) in Pierre Thierry (Arkea – B&B Hotels).

Start: Kolesarji so se iz Domerata ob 10.10 podali na 195,8 kilometra dolgo pot do Montlucona. Začela se je 77. izvedba Kriterija po Dofineji, na katerem je eden glavnih favoritov za končno zmago slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emiates).