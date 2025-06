Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar se po izjemno uspešni tekmovalni pomladi, krajšem premoru in višinskih pripravah vrača na dirke. Pred francoskim Tourom bo nastopil že na osemdnevnem Kriteriju po Dofineji (8. do 15. junij), kjer se bo pomeril z obema največjima tekmecema na Touru, Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in Belgijcem Remcom Evenepoelom (Evenepoel (Soudal Quick-Step). Na startni listi sta tudi Domen Novak, ki je eden najbolj zvestih pomočnikov Pogačarja, in Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck).

"Za nami je res dober višinski pripravljalni teden s celotno ekipo in počutim se odlično," je v izjavi za javnost ekipe UAE Team Emirates – XRG sporočil njihov prvi zvezdnik Tadej Pogačar. "Noge so prave, motivacija je visoka," optimistično sporoča prvi kolesar sveta.

Pogačar je do zdaj samo enkrat nastopil na Dofineji in sicer leta 2020, ko je osvojil skupno četrto mesto, nato pa po spektakularni vožnji na čas v predzadnji etapi zmagal na Dirki po Franciji. "Minilo je že nekaj let, odkar sem nazadnje dirkal na Dofineji, in veselim se, da smo spet tukaj, da po dolgem obdobju skupnih priprav spet dirkamo," je še dodal Pogačar. "Vzdušje v ekipi je odlično, komaj čakamo, da si pripnemo štartne številke in pokažemo, kaj znamo."

Pogačar bo na francoskih cestah ob sebi imel močno podporno ekipo UAE Team Emirates – XRG, ki jo sestavljajo Domen Novak, Jhonatan Narváez, Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Soler in Tim Wellens. Večina ga bo julija spremljala tudi na Touru.

Kriterij po Dofineji sta v preteklosti že zmagala dva Slovenca: Primož Roglič dvakrat, leta 2022 in 2024, Jani Brajkovič pa je bil najmočnejši v konkurenci leta 2010.

