Še manj kot mesec dni nas loči od Kriterija po Dofineji, na katerem bomo spremljali troboj Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela. Prav Belgijčeva ekipa Soudal - Quick-Step je kot prva razkrila karte pred dirko in na seznamu tistih, ki bodo moštvo zastopali, se je znašel tudi dvakratni olimpijski prvak iz Pariza.

"Trasa je zelo zahtevna, kar ni presenetljivo. Kronometer bo lep preizkus, čeprav razlike ne bodo velike," je v sporočilu za javnost povedal vodja ekipe Soudal - Quick-Step Tom Steels: "Zadnje etape bodo najtežje na dirki in nam bodo dale dobro predstavo o tem, kje smo trenutno. Videli bomo, kako se bo odrezal Remco, in upamo, da bo lahko dobro opravil kronometer in bil prisoten na vzponih, vendar ne razmišljamo o skupni zmagi. Lahko računa na močno in uravnoteženo ekipo, mi pa bomo dali vse od sebe, da dosežemo nekaj dobrih rezultatov."

V pretekli sezoni je Evenepoel na omenjeni dirki zmagal v kronometru, pred letošnjo izvedbo pa je dejal: "Vesel sem, da sem spet v akciji z ekipo. V Sierri Nevadi sem imel solidne višinske priprave in zdaj sem pripravljen na Dofinejo. Ne morem reči, da grem tja s kakšnimi posebnimi cilji, saj bo najpomembneje videti, kakšna bo forma. Samo po sebi se razume, da bi se rad boril za nekaj dobrih rezultatov, a načrt je tak, da gremo korak za korakom in vidimo, kam nas bo to pripeljalo naslednji teden."

Poleg Evenepoela bodo moštvo sestavljali Valentin Paret-Peintre, ki je bil sprva načrtovan za Giro, a se ga zaradi poškodbe ni mogel udeležiti, Louis Vervaeke, Max Schachmann, Pepijn Reinderink, Pascal Eenkhoorn in Casper Pedersen.