Spoštljiva gesta Tadeja Pogačarja: v črni opravi z razlogom

Tadej Pogačar tudi v pripravljalnem obdobju pred Tourom ostaja zvest vrednotam, ki jih ceni – spoštovanje in ponižnost. Med treningi na andaluzijskem vzponu Pico Veleta, kjer so kolesarji moštva UAE Team Emirates pilili formo, je bila opažena zanimiva podrobnost. Pogačar na kronometrskem kolesu ni nosil dresa svetovnega prvaka.

Čeprav si je lansko sezono privozil mavrični dres na svetovnem prvenstvu v cestni dirki, se zavestno odloča, da tega simbola ne nosi med vožnjami na kolesu za kronometer. Razlog? Spoštovanje do Remca Evenepoela, aktualnega svetovnega prvaka v kronometru.

Again Rune Herregodts’s words about Tadej Pogačar proved to be true:



“We sometimes switch from a road bike to a TT bike in the middle of a training. He always takes a normal shirt with him, as he doesn't want to wear the rainbow jersey on the TT bike. Out of respect for Remco.… pic.twitter.com/7oZ39WxSjI