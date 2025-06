Ali Tadej Pogačar in UAE Emirates res odrivajo Juana Ayusa?

"To so odrasli ljudje, obnašajo pa se zelo otročje," je bil pred dnevi do Tadeja Pogačarja in njegovega moštva UAE Team Emirates – XRG oster nekdanji nizozemski profesionalni kolesar Thomas Dekker. Za medij In De Leiderstrui je govoril o odnosu ekipe do mladega španskega asa Juana Ayusa, ki se je po neuspešni kampanji na nedavni Dirki po Italiji znašel pod plazom kritik. Dekker ni edini, ki meni, da je Ayuso pod neupravičenim pritiskom, svetuje pa mu, naj zamenja ekipo.

"Vidite lahko, kako je Pogačar srečen, če je uspešen Isaac del Toro, medtem ko se Ayusa v ekipi odriva na zelo otročji način," je bil oster Thomas Dekker, ki je prepričan, da ima slovenski as Tadej Pogačar kot nesporni prvi zvezdnik ekipe UAE Emirates tudi največji vpliv na hierarhijo v ekipi, s čimer je pomagal izolirati 22-letnega Katalonca. "Moraš biti dobro umeščen v hierarhijo, da pripadaš določeni struji, in to je zelo dobro vidno v UAE Emirates. V vsem je mogoče videti, da ima Pogačar velik vpliv, od višinskih priprav naprej, in v resnici izriva Ayusa," še meni 40-letni Nizozemec.

Ayusu predlaga, naj zamenja ekipo. Vidi ga v španskem Movistarju.

Ayuso je na letošnji Giro prišel kot kapetan moštva iz Združenih arabskih emiratov, nato ga je zasenčil leto mlajši moštveni kolega Mehičan Isaac del Toro. Španec je imel vse od padca v makadamski deveti etapi dirke težave s kolenom, za nameček pa ga je v 17. etapi pod oko pičila še osa. Čeprav je videl le na eno oko, se je pojavil na startu 18. etape, se nekaj časa še mučil, nato pa se je predal in odstopil z dirke.

Juan Ayuso pred 18. etapo letošnjega Gira Foto: zajem zaslona

Niti ene samcate empatične geste, niti objema

Hladen odnos vodstva ekipe je tedaj zmotil nekdanjega španskega profesionalca, zdaj televizijskega komentatorja Juana Antonia Flecho. "Kolesar sestopi s kolesa dva dneva pred koncem dirke, ko braniš skupno vodstvo, pa ni deležen niti ene samcate empatične geste, niti objema," je bil ogorčen Flecha. "Ayuso morda res ni pokazal najboljše forme, ubadal se je tudi s številnimi težavami. Prav. Ampak mladega kolesarja je treba v teh zanj težkih trenutkih potolažiti. Vodstvo mora biti čustveno prisotno in ga podpirati. V tem primeru ni bilo tako in videti je bilo slabo," je še dejal Flecha.

Horner: Zafrknili so tudi Isaaca del Tora

Direktorji UAE Emirates na Giru so nato na cedilu pustili še do predzadnje etape vodilnega del Tora, pa je bil kritičen še en priznani analitik, nekdanji ameriški profesionalec Chris Horner. V 16. etapi, ko se je Mehičan mučil, so po Hornerjevem mnenju v ekipi pozabili na pravilno prehranjevanje del Tora, v odločilni 20. etapi pa je bil zaradi slabe taktike osamljen na najtežjem vzponu dirke Colle delle Finestre. "Prva napaka je bila že ta, da so ubežni skupini, v kateri je bil Wout van Aert, dovolili deset minut prednosti. To je nedopustno, sploh ker med ubežniki niso imeli svojega člana," je Američan kritiziral pristop UAE Emirates. "Ko se jima je z Richardom Caparazom odpeljal Simon Yates, pa menim, da del Tora direktorji niso opozorili, da je spredaj še van Aert, nato pa je zamudil še zadnjo možnost, da bi se spravil na delo in s pomočjo Carapaza še ujel Yatesa. Mislim, da ga niso obveščali in priganjali, ko je bil še čas izničiti škodo, taktično so zamočili," je ocenil Horner.

Preberite še: